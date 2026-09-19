Un animal uriaș, despre care oamenii de știință au crezut mult timp că aparține unei specii cunoscute, a fost identificat în adâncurile Amazonului. Exemplarul măsurat de cercetători avea 6,3 metri lungime, iar analizele genetice au scos la iveală o diferență surprinzătoare, veche de aproape 10 milioane de ani.

Noua specie de anacondă verde poate ajunge la 6,3 metri lungime, iar cercetătorii estimează că linia sa evolutivă s-a separat de cea a anacondei verzi sudice în urmă cu aproape 10 milioane de ani.

Cercetarea a arătat că anaconda verde, considerată până acum o singură specie, este de fapt formată din două specii distincte genetic. Noua specie a primit denumirea de anaconda verde nordică (Eunectes akayima), în timp ce anaconda verde sudică păstrează denumirea științifică Eunectes murinus, potrivit Blic.

Noua specie de anacondă verde Foto: captură youtube

Diferență genetică de 5,5%

Deși cele două anaconde seamănă foarte mult la exterior, analizele genetice au evidențiat o diferență de 5,5% între ele. Cercetătorii spun că este o diferență considerabilă: prin comparație, oamenii și cimpanzeii diferă genetic cu aproximativ 2%.

Potrivit cercetătorilor, cele două linii evolutive s-au separat în urmă cu aproape 10 milioane de ani. Descoperirea a fost făcută după analizarea unor probe prelevate din Ecuador, Venezuela și Brazilia, dar și prin examinarea caracteristicilor fizice ale animalelor.

O anacondă de 6,3 metri

În timpul expediției din Ecuador, cercetătorii au întâlnit o femelă de anacondă care măsura 6,3 metri lungime. Membrii comunității indigene Waorani au relatat și despre exemplare care ar depăși 7,5 metri și ar cântări aproximativ 500 de kilograme, însă aceste dimensiuni nu au fost confirmate prin măsurători realizate de echipa de cercetare.

Expediția a fost realizată în Amazonul ecuadorian, iar cercetătorii au fost sprijiniți de membri ai comunității Waorani, care cunosc foarte bine teritoriul și zonele în care trăiesc anacondele.

Descoperirea a avut loc în contextul filmărilor pentru seria National Geographic „Pole to Pole with Will Smith”, iar profesorul Bryan Fry, de la Universitatea din Queensland, a făcut parte din echipa expediției.

Anacondele au fost studiate nu doar pentru identificarea noii specii, ci și pentru a evalua starea ecosistemului amazonian. Fiind prădători aflați în vârful lanțului trofic, acești șerpi pot acumula substanțe toxice provenite din mediul înconjurător.

Cercetătorii au urmărit în special efectele poluării asociate industriei petroliere din regiune.

Studiul a evidențiat acumularea unor metale provenite din activitățile petroliere, ceea ce poate oferi indicii despre gradul de contaminare a ecosistemului.

Identificarea anacondei verzi nordice este importantă și pentru conservarea speciei. Cercetătorii atrag atenția că aceasta are un areal de răspândire mai restrâns decât anaconda verde sudică, ceea ce o poate face mai vulnerabilă la schimbările din habitat și la activitățile umane.