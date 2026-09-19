 Animalul ascuns timp de 10 milioane de ani, descoperit în Amazon. Poate ajunge la 6,3 metri și a fost confundat cu o altă specie | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 19 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Animalul ascuns timp de 10 milioane de ani, descoperit în Amazon. Poate ajunge la 6,3 metri și a fost confundat cu o altă specie

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un animal uriaș, despre care oamenii de știință au crezut mult timp că aparține unei specii cunoscute, a fost identificat în adâncurile Amazonului. Exemplarul măsurat de cercetători avea 6,3 metri lungime, iar analizele genetice au scos la iveală o diferență surprinzătoare, veche de aproape 10 milioane de ani.

Noua specie de anacondă verde poate ajunge la 6,3 metri lungime, iar cercetătorii estimează că linia sa evolutivă s-a separat de cea a anacondei verzi sudice în urmă cu aproape 10 milioane de ani.

Cercetarea a arătat că anaconda verde, considerată până acum o singură specie, este de fapt formată din două specii distincte genetic. Noua specie a primit denumirea de anaconda verde nordică (Eunectes akayima), în timp ce anaconda verde sudică păstrează denumirea științifică Eunectes murinus, potrivit Blic.

Noua specie de anacondă verde
Noua specie de anacondă verde Foto: captură youtube

Diferență genetică de 5,5%

Deși cele două anaconde seamănă foarte mult la exterior, analizele genetice au evidențiat o diferență de 5,5% între ele. Cercetătorii spun că este o diferență considerabilă: prin comparație, oamenii și cimpanzeii diferă genetic cu aproximativ 2%.

Potrivit cercetătorilor, cele două linii evolutive s-au separat în urmă cu aproape 10 milioane de ani. Descoperirea a fost făcută după analizarea unor probe prelevate din Ecuador, Venezuela și Brazilia, dar și prin examinarea caracteristicilor fizice ale animalelor.

O anacondă de 6,3 metri

În timpul expediției din Ecuador, cercetătorii au întâlnit o femelă de anacondă care măsura 6,3 metri lungime. Membrii comunității indigene Waorani au relatat și despre exemplare care ar depăși 7,5 metri și ar cântări aproximativ 500 de kilograme, însă aceste dimensiuni nu au fost confirmate prin măsurători realizate de echipa de cercetare.

Expediția a fost realizată în Amazonul ecuadorian, iar cercetătorii au fost sprijiniți de membri ai comunității Waorani, care cunosc foarte bine teritoriul și zonele în care trăiesc anacondele.

Descoperirea a avut loc în contextul filmărilor pentru seria National Geographic „Pole to Pole with Will Smith”, iar profesorul Bryan Fry, de la Universitatea din Queensland, a făcut parte din echipa expediției.

Anacondele au fost studiate nu doar pentru identificarea noii specii, ci și pentru a evalua starea ecosistemului amazonian. Fiind prădători aflați în vârful lanțului trofic, acești șerpi pot acumula substanțe toxice provenite din mediul înconjurător.

Cercetătorii au urmărit în special efectele poluării asociate industriei petroliere din regiune.

Studiul a evidențiat acumularea unor metale provenite din activitățile petroliere, ceea ce poate oferi indicii despre gradul de contaminare a ecosistemului.

Identificarea anacondei verzi nordice este importantă și pentru conservarea speciei. Cercetătorii atrag atenția că aceasta are un areal de răspândire mai restrâns decât anaconda verde sudică, ceea ce o poate face mai vulnerabilă la schimbările din habitat și la activitățile umane.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă cu vortexul polar care se formează deasupra Arcticii și cum ar putea afecta România EXCLUSIV
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Fritz, prins între Bolojan și Mureșan. Cum a trecut liderul USR, în mai puțin de cinci luni, de la „nu mai negociem niciun Guvern cu PSD” la „evident că discutăm, inclusiv cu PSD”
gandul.ro
image
Câte mii de euro pierde lunar Siegfried Mureșan dacă ajunge premierul României
mediafax.ro
image
Marcel Pușcaș, radiografie dură a lotului ales de Hagi la națională: "Ciudățenii greu de înțeles" - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
Palatul de 4,4 milioane de euro care se prăbușește în centrul Bucureștiului. A fost ambasada SUA timp de 70 de ani și zace de un deceniu fără cumpărător
libertatea.ro
image
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
digisport.ro
image
Orașul din România unde o locuință nouă se închiriază cu doar 15 lei. Apartamentele vechi, afectate de cutremure
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Oraşul din România unde chiria într-un apartament nou porneşte de la 15 lei. Casele vechi, lovite de cutremure
observatornews.ro
image
Orașul din România unde sunt mai multe case decât familii. Sute de locuințe au rămas goale
cancan.ro
image
Se indexează pensiile militare și ale polițiștilor la 1 ianuarie? O veste bună, una proastă pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Orașul din România în care sunt mai multe locuințe decât familii. De ce au rămas atât de multe case goale
playtech.ro
image
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
fanatik.ro
image
Nicușor Dan își aranjează șosetele în timpul summitului din Ucraina. Volodimir Zelenski îl vede și se uită siderat VIDEO
ziare.com
image
Probleme în familia lui Florinel Coman: soția fotbalistului de la Al-Gharafa a dezvăluit tot
digisport.ro
image
Ce îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 19-20 septembrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-au pus suporterii în cap
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Aris, dezvăluiri neașteptate despre Laura Giurcanu! Fiul Andreei Esca a recunoscut: „Am fost îndrăgostit”
click.ro
image
Artiștii de muzică populară fac reclamă la vopsea de păr, mălai și vin. Pe bani sau pe prietenie? Lupu Rednic: „În România e ca în America”
click.ro
image
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Prințul Harry GettyImages jpg
Cu burtă, chel și cu trăsături înăsprite. Adevărata față a lui Harry, după 6 ani de exil, la prima lui apariție publică în UK
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători
image
Aris, dezvăluiri neașteptate despre Laura Giurcanu! Fiul Andreei Esca a recunoscut: „Am fost îndrăgostit”

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca