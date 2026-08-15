Cel puțin cinci oameni au murit în urma unui cutremur puternic produs sâmbătă dimineață în Indonezia. Seismul a avut magnitudinea 7,7 și s-a produs la ora locală 4:58, la aproximativ 68 de kilometri nord-nord-vest de Ende, la o adâncime de doar 10 kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Cele mai multe victime au fost surprinse dormind, iar oamenii au murit după ce au fost loviți de molozul provenit din clădirile afectate. Guvernatorul provinciei East Nusa Tenggara, Emanuel Melkiades Laka Lena, a declarat că două persoane au murit în regiunea Sikka, iar alte trei în regiunea Manggarai. Autoritățile se așteaptă ca bilanțul victimelor să crească pe măsură ce echipele de intervenție verifică zonele afectate, relatează express.co.uk.

Alertă de tsunami după seismul de 7,7

După producerea cutremurului, autoritățile indoneziene au emis o avertizare timpurie de tsunami. Seismul principal a fost urmat de cel puțin două replici puternice, cu magnitudini de 5,9 și 5,6, în largul coastei de nord a regiunii Sikka.

Locuitorii din zonele afectate și-au părăsit casele și au încercat să ajungă în locuri considerate mai sigure.

Potrivit estimărilor USGS, peste 500.000 de oameni de pe insula Flores ar fi putut resimți mișcări seismice foarte puternice, în timp ce alte câteva milioane de persoane din regiune ar fi putut simți cutremurul la intensități moderate până la puternice.

Indonezia este una dintre cele mai active zone seismice din lume. Țara, formată din aproximativ 17.000 de insule și cu o populație de peste 270 de milioane de locuitori, se află pe așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului”, o zonă caracterizată printr-o activitate seismică și vulcanică intensă.