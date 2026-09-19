surrsa video: Jandarmeria Constanța

Clienții unui restaurant din Mamaia Sat au avut parte de un „musafir” cu totul neașteptat. Un șarpe de peste 1,5 metri a pătruns în local, iar jandarmii au fost chemați să intervină.

Incidentul a avut loc vineri seară, în jurul orei 22.00. Persoanele aflate în restaurant au observat reptila și au sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a cere ajutor.

La fața locului au ajuns jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Aceștia au capturat șarpele în condiții de siguranță, fără ca vreo persoană să fie rănită.

Jandarmii au capturat șarpele Foto: sursa: captura video Jandarmeria Constanța

După ce a fost scos din restaurant, șarpele a fost eliberat nevătămat în mediul său natural.

„O intervenție mai puțin obișnuită pentru jandarmi, dar cu același obiectiv ca întotdeauna: siguranța oamenilor”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Constanța.