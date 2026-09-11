Zelenski îi cere lui Trump să impună sancțiuni severe împotriva Rusiei. „Trebuie impuse chiar acum”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri, 11 septembrie, omologului său american, Donald Trump, să impună „chiar acum” sancțiuni „severe” împotriva Rusiei, pentru a-i limita capacitatea de producție a rachetelor.

Volodimir Zelenski și Donald Trump Foto: Profimedia

„Trebuie impuse sancţiuni chiar acum. Aceste sancţiuni trebuie să fie severe. (...) Uneori nu înţeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid”, a declarat Zelenski la forumul Yalta European Strategy de la Kiev, potrivit Agerpres.

„Măsurile de limitare a producţiei de rachete balistice şi arme conexe trebuie luate fără întârziere”, a insistat Zelenski, adăugând că „este important ca administraţia americana să ia decizii ferme, decizii personale ale preşedintelui Trump”.

Miercuri, Trump a declarat că a avut o conversaţie grozavă cu preşedintele rus Vladimir Putin, iar liderul rus vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Vrea să ajungă la o înţelegere, iar dacă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski doreşte să încheie un acord, ar fi foarte bine”, le-a spus Trump jurnaliştilor înainte de a se îmbarca în Air Force One spre Dallas pentru a participa Convenţia Naţională Republicană.

Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât şi Ucraina, trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieşire din război, iar Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că preşedintele american este „foarte hotărât să pună capăt acestui război şi vărsării de sânge” în urma căreia suferă atât de multe familii.