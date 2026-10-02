Ciuma revine în Rusia după mulți ani. O angajată a unui institut medical a murit și alte 189 sunt suspecte

În regiunea Irkutsk au fost identificate și spitalizate 189 de persoane suspectate de infectare cu ciumă. Toate au intrat în contact cu o tânără care a decedat cu o zi înainte din cauza acestei boli.

Spital din Rusia Foto: EPA EFE

În regiunea Irkutsk, o parte a Spitalului Raional Șelehov a fost pusă în carantină în urma decesului unei paciente.

Femeia lucra la institutul anti-ciumă, iar ciuma pneumonică ar fi putut fi cauza morții. Autoritățile suspectează în prezent o infecție deosebit de periculoasă, potrivit presei ruse, conform Dialog.UA.

Înainte de a fi internată în spital, femeia s-a întors dintr-o călătorie de serviciu în Buryatia cu simptome asemănătoare pneumoniei. Inițial, medicii au suspectat o formă severă de COVID-19, dar în spital au diagnosticat-o cu ciumă pneumonică. Starea pacientei s-a agravat și a fost conectată la un ventilator, însă nu a mai putut fi salvată.

În urma acestui fapt, spitalul a suspendat internările și externările din mai multe departamente. Guvernatorul regiunii Irkutsk, Kobzev, a anunțat un caz suspect de infecție deosebit de periculoasă.

Toți cei care au avut contact cu decedatul sunt monitorizați; aceștia nu au prezentat semne ale bolii, iar testele lor sunt negative. În Rusia, nu au fost raportate cazuri umane de ciumă din 2017.

Focarele naturale persistă în Mongolia, unde au fost identificate 137 de focare în 17 regiuni în 2023, inclusiv zone din apropierea graniței cu Rusia. Ciuma este cauzată de bacteria Yersinia pestis, care se transmite prin mușcăturile puricilor infectați la rozătoare. Forma pneumonică poate fi transmisă între oameni prin picături transmise prin aer.