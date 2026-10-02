 Fostul soț al actriței Halle Berry a primit custodia copilului lor, după ce a acuzat-o pe vedetă că l-a strangulat pe băiatul de 12 ani | adevarul.ro
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Fostul soț al actriței Halle Berry a primit custodia copilului lor, după ce a acuzat-o pe vedetă că l-a strangulat pe băiatul de 12 ani

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Halle Berry este acuzată de fostul soț, actorul Olivier Martinez, că l-ar fi strâns de gât pe fiul lor, în vârstă de 12 ani. Martinez cere custodia exclusivă a copilului și un ordin de restricție împotriva actriței.

Halle Berry și Olivier Martinez au format un cuplu
Halle Berry și Olivier Martinez au format un cuplu Foto: Profimedia

Cererea care o vixează pe Halle Berry a fost depusă pe 1 octombrie la Curtea Superioară din Los Angeles. Acuzațiile nu au fost dovedite în instanță.

Martinez cere suspendarea temporară a vizitelor mamei. În prezent, cei doi împart custodia în mod egal.

Ce susține tatăl

Potrivit actorului francez, incidentul ar fi avut loc pe 26 septembrie, în jurul orei 20:30. Băiatul juca un joc video cu cască de realitate virtuală, în camera lui, scrie Mediafax.

Berry ar fi intrat și ar fi început să-l împingă. Martinez susține că actrița l-ar fi jignit, apoi l-ar fi apucat de gât.

Copilul ar fi reușit să se elibereze și ar fi început să țipe. În acel moment, în cameră a intrat partenerul actriței.

Apelul de 27 de secunde

Martinez spune că fiul l-a sunat panicat și i-a cerut să vină imediat după el. Apelul a durat doar 27 de secunde.

În dosar au fost atașate și mesajele schimbate pe drum. Băiatul îi scria tatălui: „Ești aici? Te rog, vino”.

Mesajele actriței

A doua zi dimineață, Berry i-ar fi scris fostului soț: „Mă simt teribil de vinovată pentru ce s-a întâmplat aseară. Știu că și el se simte la fel”.

Inițial, ea s-ar fi opus ca fiul să plece la tatăl lui. Potrivit mesajelor din dosar, actrița a reproșat că băiatul nu și-a respectat mama.

Martinez susține că episodul nu a fost unul izolat. El afirmă că și în trecut actrița l-ar fi imobilizat pe copil.

Sursa nu menționează o reacție a actriței la aceste acuzații.

Cei doi s-au cunoscut în 2010, la filmările thrillerului „Dark Tide”. S-au căsătorit în Franța, în iulie 2013, iar fiul lor s-a născut în octombrie același an. S-au despărțit în 2015.

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