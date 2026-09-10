Occidentul s-a resemnat: războiul din Ucraina va continua și în 2027. Putin pregătește o iarnă de atacuri masive

Oficiali europeni și americani s-au resemnat cu ideea că războiul Rusiei împotriva Ucrainei va continua și anul viitor, recunoscând că cea mai recentă inițiativă de pace a Statelor Unite nu a adus niciun progres în negocierile cu dictatorul rus Vladimir Putin, scrie Bloomberg.

Rusia intensifică atacurile asupra locuințelor civile din Ucraina/FOTO:Profimedia

Putin intenționează să intensifice atacurile asupra Ucrainei pe parcursul iernii, testând astfel capacitatea de rezistență a țării și hotărârea partenerilor Kievului, au declarat oficiali europeni la curent cu situația. Potrivit acestora, trimișii președintelui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, nu au reușit să obțină progrese semnificative în cadrul discuțiilor purtate la Moscova și la Kiev în weekendul trecut. Oficialii au vorbit sub protecția anonimatului.

Potrivit surselor citate, Putin nu a dat niciun semn că și-ar fi atenuat poziția, în ciuda semnalelor recente transmise de Statele Unite Moscovei cu privire la necesitatea unor idei noi pentru relansarea negocierilor aflate în impas.

Trimișii americani au adus la Kiev „câteva idei bune”, a declarat Zelenski marți. Acesta a refuzat să dea detalii, precizând că Kievul și Washingtonul au convenit să analizeze mai întâi temeinic aceste aspecte, înainte de a le face publice.

Planul Rusiei pentru următoarele șase luni

Potrivit unuia dintre interlocutorii Bloomberg, planul Rusiei pentru următoarele șase luni constă în intensificarea loviturilor asupra infrastructurii energetice și termice a Ucrainei, într-o încercare de a face viața populației civile insuportabilă. Moscova intenționează, de asemenea, să intensifice atacurile hibride și intervenția politică în Europa, pentru a submina sprijinul acordat Kievului.

Bloomberg relatase anterior că, în urma discuțiilor cu Witkoff și Kushner, Putin plănuiește să continue războiul.

Potrivit unui alt interlocutor al agenției, liderul de la Kremlin mizează pe faptul că, în primăvara viitoare, se va afla într-o poziție mai puternică, menținând în același timp pe linia de plutire economia rusă, supusă unei presiuni tot mai mari. Un alt interlocutor a declarat că negocierile serioase nu sunt de așteptat să înceapă mai devreme de anul viitor.

Potrivit surselor, aliații Ucrainei ar trebui să răspundă acestei situații acordând prioritate livrării de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană, pentru a ajuta Kievul să se apere.

„Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict prelungit“

Țările europene intenționează să achiziționeze rachete americane pentru sistemele Patriot, pentru a ajuta Ucraina să respingă intensificarea așteptată a atacurilor rusești în lunile de iarnă. Potrivit unor surse la curent cu situația, acestea finalizează un plan prin care contribuțiile din cadrul programului NATO „Lista priorităților privind nevoile Ucrainei” vor fi folosite pentru achiziționarea de rachete interceptoare, care urmează apoi să fie livrate Kievului.

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„Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict prelungit și pentru faptul că nevoile Ucrainei se vor menține în lunile și anii următori. De asemenea, trebuie să fim pregătiți și pentru alte scenarii posibile”, a declarat subsecretarul american al apărării pentru afaceri de politică, Elbridge Colby, în cadrul reuniunii Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfășurată marți.

Potrivit unuia dintre interlocutorii Bloomberg, Putin a folosit vizita trimișilor americani pentru a-și etala forța pe plan intern, înaintea alegerilor parlamentare pentru Duma de Stat a Rusiei, programate pentru 18–20 septembrie.

Acesta a pus delegația americană să aștepte până seara, înainte de a se întâlni cu ea la Kremlin. Din această cauză, Witkoff și Kushner au luat masa de prânz timp de câteva ore împreună cu emisarul lui Putin, Kiril Dmitriev, la un restaurant select din centrul Moscovei, a adăugat interlocutorul citat.

Pentagonul îndeamnă Europa să se pregătească pentru un război prelungit în Ucraina

Subsecretarul american al apărării pentru politică militară, Elbridge Colby, vorbind marți, 8 septembrie, în cadrul reuniunii de la Ramstein, s-a adresat partenerilor europeni, îndemnându-i să fie pregătiți pentru situații imprevizibile, generate de faptul că Rusia își reconstruiește capacitatea industrială de apărare.

„Așa cum a declarat președintele Trump, obiectivul nostru este o pace durabilă, iar noi susținem fiecare efort în această direcție. Totuși, din perspectiva ministerului, nu putem prevedea când se va încheia acest război tragic. Așa cum bine știți cu toții, Rusia își reface forțele armate și capacitatea industrială de apărare. Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict de lungă durată și pentru faptul că nevoile Ucrainei se vor menține în lunile și anii următori. De asemenea, trebuie să fim pregătiți și pentru alte posibile situații neprevăzute”, a declarat el, potrivit Interfax-Ucraina.

Prin urmare, potrivit lui Colby, este necesară majorarea livrărilor către Ucraina de muniție și de mijloace esențiale pentru câmpul de luptă, inclusiv prin intermediul mecanismului PURL.

„Un flux neîntrerupt de muniție și de mijloace esențiale este eficient. Acesta este necesar pentru ca forțele ucrainene să poată menține linia frontului și să împiedice o nouă înaintare a Rusiei”, a subliniat el.

Colby a amintit, de asemenea, despre programul Jumpstart, prin care partenerii pot achiziționa pentru Ucraina interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană.

Ministrul ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, a vorbit despre nevoile forțelor armate: 300 de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot din stocurile disponibile ale partenerilor, 500 de rachete aer-aer capabile să contracareze rachetele de croazieră, precum și sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) și 2 miliarde de dolari pentru drone.

În cadrul aceleiași reuniuni, Marea Britanie a anunțat alocarea a 116 milioane de euro pentru sprijinirea apărării antiaeriene a Ucrainei.