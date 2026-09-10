 Occidentul s-a resemnat: războiul din Ucraina va continua și în 2027. Putin pregătește o iarnă de atacuri masive | adevarul.ro
search
Joi, 10 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Occidentul s-a resemnat: războiul din Ucraina va continua și în 2027. Putin pregătește o iarnă de atacuri masive

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Oficiali europeni și americani s-au resemnat cu ideea că războiul Rusiei împotriva Ucrainei va continua și anul viitor, recunoscând că cea mai recentă inițiativă de pace a Statelor Unite nu a adus niciun progres în negocierile cu dictatorul rus Vladimir Putin, scrie Bloomberg.

Rusia intensifică atacurile asupra locuințelor civile din Ucraina
Rusia intensifică atacurile asupra locuințelor civile din Ucraina/FOTO:Profimedia

Putin intenționează să intensifice atacurile asupra Ucrainei pe parcursul iernii, testând astfel capacitatea de rezistență a țării și hotărârea partenerilor Kievului, au declarat oficiali europeni la curent cu situația. Potrivit acestora, trimișii președintelui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, nu au reușit să obțină progrese semnificative în cadrul discuțiilor purtate la Moscova și la Kiev în weekendul trecut. Oficialii au vorbit sub protecția anonimatului.

Potrivit surselor citate, Putin nu a dat niciun semn că și-ar fi atenuat poziția, în ciuda semnalelor recente transmise de Statele Unite Moscovei cu privire la necesitatea unor idei noi pentru relansarea negocierilor aflate în impas.

Trimișii americani au adus la Kiev „câteva idei bune”, a declarat Zelenski marți. Acesta a refuzat să dea detalii, precizând că Kievul și Washingtonul au convenit să analizeze mai întâi temeinic aceste aspecte, înainte de a le face publice.

Planul Rusiei pentru următoarele șase luni

Potrivit unuia dintre interlocutorii Bloomberg, planul Rusiei pentru următoarele șase luni constă în intensificarea loviturilor asupra infrastructurii energetice și termice a Ucrainei, într-o încercare de a face viața populației civile insuportabilă. Moscova intenționează, de asemenea, să intensifice atacurile hibride și intervenția politică în Europa, pentru a submina sprijinul acordat Kievului.

Bloomberg relatase anterior că, în urma discuțiilor cu Witkoff și Kushner, Putin plănuiește să continue războiul.

Potrivit unui alt interlocutor al agenției, liderul de la Kremlin mizează pe faptul că, în primăvara viitoare, se va afla într-o poziție mai puternică, menținând în același timp pe linia de plutire economia rusă, supusă unei presiuni tot mai mari. Un alt interlocutor a declarat că negocierile serioase nu sunt de așteptat să înceapă mai devreme de anul viitor.

Potrivit surselor, aliații Ucrainei ar trebui să răspundă acestei situații acordând prioritate livrării de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană, pentru a ajuta Kievul să se apere.

„Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict prelungit“

Țările europene intenționează să achiziționeze rachete americane pentru sistemele Patriot, pentru a ajuta Ucraina să respingă intensificarea așteptată a atacurilor rusești în lunile de iarnă. Potrivit unor surse la curent cu situația, acestea finalizează un plan prin care contribuțiile din cadrul programului NATO „Lista priorităților privind nevoile Ucrainei” vor fi folosite pentru achiziționarea de rachete interceptoare, care urmează apoi să fie livrate Kievului.

ISW: Rusia nu poate cuceri Donețkul înainte de 2032

„Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict prelungit și pentru faptul că nevoile Ucrainei se vor menține în lunile și anii următori. De asemenea, trebuie să fim pregătiți și pentru alte scenarii posibile”, a declarat subsecretarul american al apărării pentru afaceri de politică, Elbridge Colby, în cadrul reuniunii Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfășurată marți.

Potrivit unuia dintre interlocutorii Bloomberg, Putin a folosit vizita trimișilor americani pentru a-și etala forța pe plan intern, înaintea alegerilor parlamentare pentru Duma de Stat a Rusiei, programate pentru 18–20 septembrie.

Acesta a pus delegația americană să aștepte până seara, înainte de a se întâlni cu ea la Kremlin. Din această cauză, Witkoff și Kushner au luat masa de prânz timp de câteva ore împreună cu emisarul lui Putin, Kiril Dmitriev, la un restaurant select din centrul Moscovei, a adăugat interlocutorul citat.

Pentagonul îndeamnă Europa să se pregătească pentru un război prelungit în Ucraina

Subsecretarul american al apărării pentru politică militară, Elbridge Colby, vorbind marți, 8 septembrie, în cadrul reuniunii de la Ramstein, s-a adresat partenerilor europeni, îndemnându-i să fie pregătiți pentru situații imprevizibile, generate de faptul că Rusia își reconstruiește capacitatea industrială de apărare.

„Așa cum a declarat președintele Trump, obiectivul nostru este o pace durabilă, iar noi susținem fiecare efort în această direcție. Totuși, din perspectiva ministerului, nu putem prevedea când se va încheia acest război tragic. Așa cum bine știți cu toții, Rusia își reface forțele armate și capacitatea industrială de apărare. Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict de lungă durată și pentru faptul că nevoile Ucrainei se vor menține în lunile și anii următori. De asemenea, trebuie să fim pregătiți și pentru alte posibile situații neprevăzute”, a declarat el, potrivit Interfax-Ucraina.

Prin urmare, potrivit lui Colby, este necesară majorarea livrărilor către Ucraina de muniție și de mijloace esențiale pentru câmpul de luptă, inclusiv prin intermediul mecanismului PURL.

„Un flux neîntrerupt de muniție și de mijloace esențiale este eficient. Acesta este necesar pentru ca forțele ucrainene să poată menține linia frontului și să împiedice o nouă înaintare a Rusiei”, a subliniat el.

Colby a amintit, de asemenea, despre programul Jumpstart, prin care partenerii pot achiziționa pentru Ucraina interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană.

Ministrul ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, a vorbit despre nevoile forțelor armate: 300 de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot din stocurile disponibile ale partenerilor, 500 de rachete aer-aer capabile să contracareze rachetele de croazieră, precum și sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) și 2 miliarde de dolari pentru drone.

În cadrul aceleiași reuniuni, Marea Britanie a anunțat alocarea a 116 milioane de euro pentru sprijinirea apărării antiaeriene a Ucrainei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
„Niște suine! Ne vând țara. Locul lor, în cocină!” PONTA a răbufnit, după scandalul Mykonos
gandul.ro
image
Incident grav la Chișinău! Avionul lui Zelenski, la un pas să fie LOVIT de o dronă
mediafax.ro
image
Mercato istoric pentru FCSB! Gigi Becali a transferat jucători de 10 milioane de euro, dar a şi pierdut patru piese grele
fanatik.ro
image
Stelian Tănase analizează numirea Sorinei Matei, propunerea AUR, la șefia TVR: „Va fi un mare scandal în perspectivă. Veți vedea”
libertatea.ro
image
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
digisport.ro
image
De ce s-a dus Gabriel Torje la Asia Express?! „Este una dintre experiențele vieții mele”
click.ro
image
Omul în haine gri a jurat pe tricolor: Artistul Asaf Avidan a devenit, oficial, cetățean român. „E un nou capitol”
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Chirie sau rată? Când merită să cumperi apartament și când e mai bine să stai în chirie
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Poate un moștenitor să vândă casa dacă ceilalți frați nu sunt de acord? Ce se întâmplă când proprietatea aparține mai multor persoane
playtech.ro
image
De ce a căzut, de fapt, transferul lui Cordea la Universitatea Craiova. Suma la care s-au oprit negocierile!
fanatik.ro
image
Îmbogățiți de o eroare tehnică. Mai mulți pariori din România s-au trezit cu zeci de mii de lei în conturi. Trebuie să îi dea înapoi? VIDEO
ziare.com
image
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
digisport.ro
image
Gustarea perfectă pentru longevitate. Combinația simplă care susține mușchii și oasele
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Creștere de minim 7% la pensie. Când vor primi pensionarii bani în plus
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”
click.ro
image
România, rezultate slabe la PISA. Șerban Copoț critică autoritățile: „Vă permiteți să dați vina pe părinți?”
click.ro
image
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
click.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanță de 9.000 de euro într-un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români
image
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei