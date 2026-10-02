Părinți revoltați după ce un after-school se închide două zile. Profesorii pleacă în pelerinaj la Sfânta Parascheva

Părinții unor elevi din Voluntari au fost informați, prin intermediul unui grup de WhatsApp, că programul after-school va fi suspendat timp de două zile, pe motiv că o parte dintre angajați urmează să participe la pelerinajul de Sfânta Parascheva, de la Iași. Oamenii sunt indignați.

Mulți părinți depind de activitatea unor astfel de unități Foto: FOTO Inquam Photos / George Călin

Mesajul transmis părinților anunța că elevii nu vor fi primiți în cadrul programului after-school în zilele de 8 și 9 octombrie, activitatea urmând să fie reluată abia luni, 12 octombrie, potrivit Digi24.

Decizia a stârnit reacții de revoltă, mai ales în rândul familiilor care se bazează pe acest serviciu pentru supravegherea copiilor după terminarea cursurilor.

Unul dintre părinți a depus deja o plângere la conducerea unității și intenționează să sesizeze și Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară (DECSIC), instituția în subordinea căreia funcționează programul.

Bărbatul consideră că situația reprezintă „o atitudine de dispreț” față de părinții care depind de serviciile after-school.

„Sper să găsim înțelegere și bunăvoință din partea DECSIC ca să-și adapteze programul astfel încât personalul angajat contractual să poată fi prezent”, a declarat Andrei Nițică.

În urma controverselor, conducerea instituției a transmis că mesajul distribuit pe grupurile de părinți nu reprezintă o poziție oficială a after-school, care funcționează în subordinea Primăriei Voluntari

În încercarea de a calma nemulțumirile, directoarea unității a precizat că nu există intenția suspendării activității.