 Donald Trump anunță când se vor încheia războaiele din Ucraina și Iran. Ce a vorbit cu Putin despre asta | adevarul.ro
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Donald Trump anunță când se vor încheia războaiele din Ucraina și Iran. Ce a vorbit cu Putin despre asta

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Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că a avut o conversaţie grozavă cu preşedintele rus Vladimir Putin, iar liderul rus vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Donald Trump
Donald Trump, președintele SUA Foto: Profimedia

„Vrea să ajungă la o înţelegere, iar dacă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski doreşte să încheie un acord, ar fi foarte bine", le-a spus Trump jurnaliştilor înainte de a se îmbarca în Air Force One spre Dallas pentru a participa Convenţia Naţională Republicană, potrivit Agerpres.

Emisarii preşedintelui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, s-au întâlnit sâmbătă la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin şi duminică la Kiev cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ulterior, marţi, Trump şi Putin au avut o convorbire telefonică.

Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât şi Ucraina, trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieşire din război, iar Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că preşedintele american este "foarte hotărât să pună capăt acestui război şi vărsării de sânge" în urma căreia suferă atât de multe familii.

Tot miercuri, președintele Trump a declarat că este de părere că războiul cu Iranul se va încheia „imediat” după alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, programate pentru luna noiembrie, scrie AFP.

„Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri”, întrucât Iranul „nu mai poate rezista”, a spus Trump jurnaliștilor, acuzând Teheranul că este „disperat să încerce să influențeze” scrutinul.

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