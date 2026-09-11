 Comisia Europeană acordă Ucrainei o nouă tranșă de finanțare. Kievul va cumpăra rachete Patriot | adevarul.ro
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Comisia Europeană acordă Ucrainei o nouă tranșă de finanțare. Kievul va cumpăra rachete Patriot

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Comisia Europeană a aprobat vineri o nouă tranșă, de 6,1 miliarde de euro, din programul european de asistență financiară de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei.

Baterie Patriot
Baterie Patriot Foto: Profimedia

Una dintre condițiile atașate acordării împrumutului este să se acorde prioritate echipamentelor fabricate în UE. Un sistem antiaerian european comparabil cu sistemul american Patriot este sistemul franco-italian SAMP/T, dar disponibilitatea acestuia este redusă.

Prin urmare, statele UE au acceptat o derogare de la condițiile împrumutului, astfel încât Ucraina să poată cumpăra cu aceste fonduri interceptoare Patriot, în valoare de 3,2 miliarde de euro, sumă ce se regăsește în noua tranșă de 6,1 miliarde de euro, scrie Agerpres.

„Astăzi, am aprobat 6,1 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina să achiziţioneze diferite produse de apărare în domeniul apărării aeriene şi antirachetă, al muniţiei, al dronelor şi al războiului electronic. Cu această aprobare, Ucraina poate achiziţiona acum şi echipamentul Patriot de care are nevoie pentru a-şi proteja mai bine cerul de atacurile fără discriminare ale Rusiei. Împreună cu statele noastre membre şi cu NATO, vom continua să obţinem rezultate pentru Ucraina, consolidând în acelaşi timp propria apărare a Europei", a transmis preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceste fonduri vor sprijini achiziționarea de produse din domeniul apărării atât de la întreprinderile din UE, cât şi de la cele ucrainene. În urma acordului de luni al statelor membre ale UE, decizia permite, de asemenea, Ucrainei să achiziționeze rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot.

Finanțat în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde EUR, pachetul include cinci derogări de la condițiile standard de eligibilitate: trei pentru drone şi componente fabricate în Ucraina care depășesc pragurile de cost și două pentru echipamente fabricate în SUA, în special rachete PAC-3, inclusiv prin intermediul mecanismului PURL coordonat de NATO.

Prin mecanismul PURL (Lista de Necesitați Prioritare pentru Ucraina), țări europene membre ale NATO şi Canada cumpără din SUA arme şi muniții destinate Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut insistent aliaților Ucrainei să-i furnizeze mai multe rachete Patriot, dar războiul pornit de SUA împotriva Iranului a diminuat sever stocurile de rachete de acest tip, prin urmare Washingtonul îşi conservă aceste stocuri şi a redus drastic livrările către Ucraina.

Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, cu fondurile acum eliberate din împrumutul european Ucraina ar putea achiziționa aproximativ o mie de rachete Patriot, dar majoritatea acestora vor fi livrate abia în anii următori. Prin urmare, el le-a cerut susținătorilor Ucrainei în războiul cu Rusia să urgenteze ajutorul militar oferit Kievului din propriile lor stocuri militare.

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