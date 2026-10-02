Imagini dramatice cu accidentul din Galați. O familie a murit pe loc, după ce mașina a fost lovită de tren. Șoferița avea permis de trei zile

Imagini dramatice surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care o autoutilitară în care se afla o familie din județul Galați este lovită în plin de un tren.

Accidentul s-a produs joi, 1 septembrie, în localitatea Ghidigeni. Patru persoane au murit în urma impactului extrem de violent. La volan se afla o tânără de 26 de ani care obținuse permisul de conducere cu doar trei zile înainte.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul producerii tragediei. Din imagini se observă că autoutilitara a ajuns la trecerea la nivel cu calea ferată și și-a continuat deplasarea, fără să încetinească. În acel moment, trenul care circula pe relația București-Iași a ajuns la trecere și a lovit în plin autoutilitara.

Accident la calea ferată Foto: IPJ Galați

Autoutilitara a intrat pe calea ferată când semnalele erau active

Accidentul a fost anunțat la 112 la ora 16.12. Poliția Municipiului Tecuci a fost sesizată că un tren de călători a lovit o autoutilitară la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Ghidigeni.

Tânăra de 26 de ani, din comuna Ghidigeni, nu a respectat semnalele acustice și luminoase aflate în funcțiune și a pătruns cu autoutilitara pe calea ferată. Femeia avea doar de trei zile permis de conducere.

În urma impactului au murit toate cele patru persoane aflate în autoutilitară. Victimele sunt șoferița de 26 de ani, un bărbat de 64 de ani, o femeie de 45 de ani și o fată de 7 ani. Cei patru erau membri ai aceleiași familii.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru ucidere din culpă. Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia, inclusiv modul în care autoutilitara a ajuns pe calea ferată și împrejurările în care cei doi șoferi au făcut schimb de locuri înainte de accident.