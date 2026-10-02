Cinci semne că SUA s-ar apropia de victorie în conflictul cu Iranul. Gestul disperat atribuit Teheranului

La mai bine de șapte luni de la intrarea Statelor Unite în conflictul împotriva Iranului, perspectivele privind evoluția războiului continuă să fie disputate. Dacă administrația Trump estima inițial o victorie rapidă, termenul anunțat pentru atingerea obiectivelor militare a fost împins succesiv de la câteva săptămâni la câteva luni, iar acum după alegerile de la jumătatea mandatului.

SUA ar fi pe punctul de a câștiga, potrivit analizei Newsweek Foto: Shutterstock

Într-o analiză publicată de Newsweek.com, jurnalistul Shane Croucher susține însă că există tot mai multe semnale care ar putea indica o slăbire a poziției regimului de la Teheran și apropierea unui punct de cotitură în conflict.

Potrivit publicației, una dintre principalele erori de calcul ale Washingtonului a fost subestimarea capacității Iranului de a rezista presiunii militare și de a afecta fluxurile energetice prin Strâmtoarea Hormuz. În pofida superiorității militare a Statelor Unite și Israelului, autoritățile iraniene au reușit să își mențină structurile de putere și să evite o prăbușire rapidă.

Newsweek consideră însă relevantă apariția unei scrisori deschise adresate alegătorilor americani de către Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). În document, organizația afirmă că Iranul ar fi învins Statele Unite în conflict, însă, în același timp, îi îndeamnă pe americani să voteze împotriva lui Donald Trump la alegerile de la jumătatea mandatului.

Autorul analizei interpretează acest demers drept un posibil semn de vulnerabilitate. Argumentul este că apelul direct către electoratul american contrastează cu mesajele oficiale de victorie promovate de Teheran și ar putea sugera o preocupare crescândă față de evoluțiile politice din SUA și impactul acestora asupra conflictului.

Alte 4 semne care ar sugera că Iranul se apropie de o înfrângere

Pe lângă scrisoarea IRGC adresată alegătorilor americani, care este interpretată ca un semn de slăbiciune, analiza Newsweek enumeră alte patru indicii care ar putea arăta o erodare graduală a poziției Iranului.

Unul dintre ele ar fi că Iranul pierde controlul asupra principalului său atu strategic, Strâmtoarea Ormuz, pe măsură ce traficul petrolier prin zonă se reia și superpetrolierele saudite sunt escortate de SUA.

Un alt semn ar fi că Teheranul pare tot mai dispus la negocieri și concesii, inclusiv prin oferta de redeschidere completă a strâmtorii și disponibilitatea de a face compromisuri privind uraniul îmbogățit.

Faptul că economia iraniană se deteriorează accelerat, cu prăbușirea rialului, creșterea prețurilor și riscul reapariției protestelor interne de amploare, este, potrivit aceleiași analize, un alt indiciu că Teheranul ar fi aproape de înfrângere.

Un alt indiciu invocat în analiza Newsweek se referă la capacitatea militară a Iranului, care se erodează după distrugerea majorității facilităților de producție a rachetelor, pierderea unor lideri importanți și incapacitatea de a sparge blocada navală impusă de SUA.

Newsweek susține că Iranul își pierde treptat avantajele strategice, economice și militare, în timp ce caută o ieșire negociată din conflict, ceea ce ar putea indica un raport de forțe în favoarea Washingtonului.

Amintim că mediatorii din Qatar nu au reușit să obțină săptămâna aceasta progrese semnificative în negocierile dintre Statele Unite și Iran, potrivit publicației americane Axios, care relata, săptămâna aceasta, citând trei surse familiarizate cu discuțiile, că niciuna dintre părți nu pare dispusă să facă concesii.