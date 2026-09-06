Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns duminică în Ucraina, unde au discutat cu oficialii de la Kiev despre încheierea războiului. Este prima vizită oficială a celor doi emisari americani în capitala Ucrainei. Cei doi au ajuns la Kiev cu trenul, după ce, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, atacurile rusești au făcut imposibilă sosirea lor cu avionul.

Witkoff și Kushner au ajuns la Kiev Foto: sursa: X/VIDEO Volodimir Zelenski

Witkoff și Kushner au fost întâmpinați de oficialii ucraineni la o gară din Kiev, iar ulterior au mers, cu o coloană de mașini, în Piața Sofia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că autoritățile de la Kiev pregătiseră primirea delegației americane pe un aeroport, însă atacurile rusești au împiedicat acest lucru.

„Din păcate, rușii au demonstrat prin atacurile lor că Witkoff și Kushner nu pot ateriza sau folosi o aeronavă, deși am pregătit totul și aeroporturile noastre funcționează”, a declarat Zelenski, înainte de sosirea celor doi emisari în centrul Kievului, potrivit Pravda.

Zelenski: „Suntem pregătiți pentru discuții”

Înaintea întâlnirii cu reprezentanții administrației Trump, Zelenski a anunțat că a avut o întrevedere cu echipa ucraineană de negociatori.

„O întâlnire cu echipa noastră de negociatori înaintea întâlnirii cu emisarii președintelui SUA. Suntem pregătiți pentru discuții. Ucraina a fost întotdeauna și va rămâne constructivă. Ne interesează să grăbim sfârșitul războiului. Este nevoie de pace. Sunt necesare garanții de securitate. Este nevoie ca pacea de după război să aibă un caracter demn. Propunerile noastre sunt gata. Este important să lucrăm într-un mod coordonat, concret și realist”, transmitea liderul de la Kiev, înainte de întâlnire.

Casa Albă a anunțat că Witkoff și Kushner au discutat anterior cu oficialii ruși despre „planuri substanțiale pentru următorii pași”.

Întâlnirea cu Putin a durat trei ore

Înainte de deplasarea la Kiev, cei doi emisari americani s-au întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin. Discuțiile, desfășurate cu ușile închise la reședința oficială a liderului rus, au durat aproximativ trei ore, potrivit presei de stat ruse.

Iuri Ușakov, consilierul lui Putin, a descris întâlnirea drept „constructivă” și „extrem de sinceră”. Potrivit acestuia, discuțiile nu s-au limitat la situația din Ucraina, fiind abordate și aspecte economice și posibile proiecte ruso-americane.

Ușakov a mai susținut că în cadrul întâlnirii au fost discutate „cauzele profunde ale conflictului” și că partea rusă a prezentat ceea ce consideră a fi progresele armatei sale pe front.

Imaginile publicate de Kremlin i-au arătat pe Steve Witkoff și Jared Kushner alături de Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a afirmat că situația actuală „nu este atât de ușoară”, dar a spus că astfel de contacte sunt utile.

Putin i-a mulțumit, de asemenea, lui Donald Trump pentru eforturile sale de a contribui la încheierea războiului și a declarat că se simte „confortabil” în relația de lucru cu emisarii americani.

Vizita americanilor la Kiev are loc după ce Vladimir Putin a ordonat o pauză de trei zile a atacurilor asupra capitalei ucrainene, începând de la miezul nopții.

Decizia a fost anunțată de Kremlin înaintea deplasării lui Witkoff și Kushner în Ucraina și a venit după ce Zelenski propusese oprirea reciprocă a bombardamentelor aeriene.

Propunerea președintelui ucrainean a fost făcută în contextul vizitei celor doi emisari americani, care urmau să ajungă la Moscova pe 5 septembrie și la Kiev pe 6 septembrie.

În ciuda apelului la încetarea atacurilor, Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un nou val de drone și rachete asupra Ucrainei. Printre zonele vizate s-a aflat și regiunea capitalei, iar în regiunea Dnipropetrovsk cel puțin cinci persoane au fost ucise.