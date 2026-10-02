Transportatorii din Mehedinți ies în stradă. Protest anunțat astăzi, în zona Severinului

Transportatorii din județul Mehedinți anunță un protest pentru vineri, 2 octombrie, începând cu ora 14:00, pe fondul nemulțumirilor legate de prețul motorinei și de noul sistem de taxare rutieră.

Transportatorii din Mehedinți ies în stradă. Foto: Facebook

Manifestarea este programată în zona de legătură dintre DN6 și Centura Severinului, de unde participanții intenționează să pornească pe DN6, în direcția Orșova și Șimian, potrivit Actual Mehedinți.

Printre principalele nemulțumiri se află nivelul ridicat al cheltuielilor cu motorina, dar și sistemul prin care vehiculele de transport de marfă cu masa de peste 3,5 tone sunt taxate în funcție de numărul de kilometri parcurși.

Transportatorii reclamă inclusiv probleme tehnice legate de noul mecanism, care ar îngreuna plata și emiterea tichetelor de rută.

La nivel național, organizațiile din domeniu au solicitat amânarea aplicării sistemului sau, alternativ, suspendarea sancțiunilor pentru o perioadă de șase luni.

Reprezentanții transportatorilor avertizează că majorarea costurilor și dificultățile administrative ar putea avea efecte asupra activității firmelor și, indirect, asupra aprovizionării.