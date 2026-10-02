Portret de lider: polonezii au identificat jucătorul care „conduce” în liniște vestiarul României. „Pot construi echipa în jurul lui!”

Radu Drăgușin este unul dintre jucătorii români analizați de presa din Polonia înaintea confruntării din această seară (21.45), de la Varșovia. Internaționalul legitimat la Fiorentina revine în prim-plan după perioada dificilă provocată de accidentarea la genunchi, iar polonezii au remarcat parcursul său și rolul pe care îl poate avea în reprezentativa lui Gică Hagi.

Echipa națională de fotbal a României Foto: Sportpictures

Polonezii îl caracterizează pe Drăgușin drept un fotbalist discret, care nu caută să iasă în evidență în afara terenului, dar care poate deveni un reper pentru echipa națională. Jurnaliștii polonezi îi evidențiază evoluția la nivel internațional și consideră că fundașul are în față o perioadă importantă a carierei.

„Unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai naționalei României!”

Revenirea după accidentarea gravă la genunchi nu a trecut nici ea neobservată. În ciuda pauzei care i-a întrerupt ascensiunea, Drăgușin a revenit pe teren cu ambiția de a-și recâștiga locul și statutul pe care le avea înaintea problemei medicale.

„Radu Drăgușin a trecut printr-o perioadă dificilă. Fundașul român a suferit o accidentare gravă la genunchi, care l-a ținut departe de teren pentru o perioadă îndelungată. Acum încearcă să revină la nivelul care i-a permis să ajungă în Premier League și să devină unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai naționalei României. Drăgușin este unul dintre acei jucători în jurul cărora românii își pot construi echipa pentru următorii ani. Nu este un fotbalist care să atragă atenția prin declarații spectaculoase sau prin comportamentul său în afara terenului. Este mai degrabă liniștit și concentrat asupra muncii sale. Pe teren, însă, situația se schimbă. Acolo trebuie să fie unul dintre liderii echipei!”, au scris polonezii.

Polonezii au remarcat punctul forte al României înaintea meciului

Experiența acumulată de Radu Drăgușin la nivel internațional îl transformă într-unul dintre oamenii importanți ai naționalei României, în opinia jurnaliștilor polonezi. Fundașul a evoluat în campionate de top precum Serie A și Premier League, iar acest parcurs îi oferă un statut aparte în lotul pregătit de Gică Hagi.

„Nu este însă genul de lider care vorbește permanent. Personalitatea lui este diferită. Drăgușin preferă să demonstreze pe teren și prin modul în care se pregătește. De aici vine și imaginea de «lider tăcut» al românilor. Pentru Gheorghe Hagi, un fotbalist cu experiența acumulată de Drăgușin în Italia și Anglia poate avea o importanță uriașă. Mai ales într-o echipă care încearcă să-și găsească stabilitatea după începutul slab din Liga Națiunilor. România a pierdut primele două partide, cu Suedia și Bosnia și Herțegovina, iar presiunea înaintea confruntării cu Polonia este mare. Drăgușin poate deveni unul dintre jucătorii care să ofere siguranță defensivei române. Întrebarea este în ce măsură se află deja la nivelul fizic necesar după lunga pauză provocată de accidentare. Românii au nevoie de el nu doar pentru meciul cu Polonia, ci și pe termen lung!”, mai notează sursa citată.