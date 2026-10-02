Nicușor Dan publică o fotografie cu Donald Trump, de la întâlnirea din New York. „A fost o onoare”. Ce mesaj i-a transmis președintele României

Președintele Nicușor Dan a publicat o fotografie de la întâlnirea cu Donald Trump, în care apare alături de președintele Statelor Unite și de Mirabela Grădinaru. Imaginea a fost realizată la New York, la recepția tradițională oferită de liderul american cu ocazia celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Nicușor Dan, Donald Trump și Mirabela Grădinaru, la New York Foto: X

În mesajul care însoțește fotografia, Nicușor Dan a subliniat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite și a transmis că Bucureștiul își dorește consolidarea relației cu Washingtonul.

„A fost o onoare să mă întâlnesc cu președintele Donald Trump, la New York, la recepția găzduită de acesta cu ocazia Adunării Generale a ONU. România acordă o importanță deosebită Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară: să lucrăm împreună cu președintele Trump pentru a duce această relație specială la un nou nivel și pentru a asigura mai multă securitate și prosperitate pentru ambele noastre țări”, a scris Nicușor Dan, pe X.

Șeful statului a transmis și un mesaj privind contribuția României la propria securitate, în contextul cooperării cu Statele Unite.

„Prezența militară și economică a SUA în România este esențială pentru securitatea și prosperitatea noastră. Suntem de acord: securitatea începe acasă. România își va face partea pentru a-și consolida propria apărare și capacitatea de descurajare”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a reafirmat totodată angajamentele României față de Statele Unite și față de aliații săi.

„În calitate de unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa de Sud-Est, vom continua să ne respectăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România”, a mai transmis președintele României.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au aflat la New York în perioada 22-23 septembrie, pentru evenimentele organizate în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În cadrul deplasării, președintele României a participat la mai multe reuniuni și întâlniri, iar cei doi au luat parte și la recepția tradițională oferită de Donald Trump și Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.