Un rus și un bielorus, principalii suspecți în atacul cu drone asupra aeroportului Leipzig-Halle

Autoritățile germane suspectează un cetățean bielorus și unul rus, cu presupuse legături cu serviciile militare de informații ale Rusiei, că au pregătit atacul cu drone asupra aeroportului Leipzig-Halle.

Un rus și un belarus sunt suspecții principali Foto: X

Autoritățile germane de securitate au identificat, cu un grad ridicat de probabilitate, un cetățean bielorus și un cetățean rus, despre care se crede că are legături cu serviciile de informații militare ale Rusiei, drept principalii suspecți în atacul cu drone din luna august asupra aeroportului Leipzig-Halle, arată doi înalți oficiali germani din domeniul securității și unor documente confidențiale, POLITICO.

Welt, care, la fel ca POLITICO, face parte din Axel Springer Global Reporters Network, a analizat dosare confidențiale ale anchetei, care nu au fost făcute publice până acum, și a discutat cu patru oficiali de rang înalt din domeniul securității, din cadrul unor instituții federale și regionale diferite.

Printre instituțiile germane implicate în anchetă se numără Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, Oficiul Federal de Poliție Criminală, Serviciul Federal de Informații și alte agenții germane.

Având în vedere presupusele legături cu alte cazuri de sabotaj din Europa, autoritățile germane colaborează cu anchetatorii din Lituania, Polonia, Letonia și Finlanda. Potrivit documentelor confidențiale, acestea sunt, de asemenea, în contact cu Biroul Federal de Investigații (FBI) din SUA.

Welt nu dezvăluie numele suspecților, în conformitate cu legislația germană privind protecția vieții private. Pe baza probelor existente împotriva acestora, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, și ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, au atribuit Rusiei responsabilitatea pentru atac în cadrul unei conferințe de presă comune, pe 1 septembrie. Rusia a negat orice implicare.

Drona încărcată cu explozibili

Aeroportul Leipzig-Halle a fost atacat în seara zilei de 4 august cu o dronă încărcată cu explozibili. Drona a fost descoperită în apropierea unui avion cargo Antonov ucrainean și a fost dezamorsată în condiții de siguranță. Anchetatorii au găsit resturile altor două drone în apropierea aeroportului.

Autoritățile germane de securitate consideră că suspectul rus are legături cu GRU, serviciul rus de informații militare, și că acesta s-ar fi ocupat de planificarea și logistica atacului, potrivit unor documente clasificate consultate de WELT și unuia dintre oficialii de rang înalt din domeniul securității.

Suspectul rus a intrat în Germania din Turcia, prin aeroportul Berlin-Brandenburg. Ulterior, a plecat de pe același aeroport cu destinația Serbia, iar în prezent se află din nou în Rusia. Anchetatorii știau încă de la momentul intrării sale în țară că cetățeanul rus era asociat cu GRU.

Cu toate acestea, el nu a fost pus sub supraveghere după sosire, potrivit unui oficial german de rang înalt din domeniul securității, deoarece agențiile dispuneau de resurse limitate și nu se așteptau ca acesta să pregătească un atac iminent.

Legătura cu suspectul belarus

Suspectul bielorus a intrat în spațiul Schengen, zona de liberă circulație care cuprinde 29 de țări europene, prin Letonia, pe 28 iulie, cu aproximativ o săptămână înainte de incident. Autoritățile cred că acesta este un „agent de unică folosință”, un infractor recrutat pentru a comite acte de sabotaj. Potrivit unui înalt oficial federal german din domeniul securității, cetățeanul rus ar fi organizat explozibilii și i-ar fi coordonat acțiunile suspectului belarus.

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Aproximativ 1,8 kilograme de explozibil Semtex urmau să fie folosite pentru toate cele trei drone, respectiv circa 600 de grame pentru fiecare dronă, potrivit oficialului german de rang înalt din domeniul securității. Avionul Antonov, care era ținta atacului, avea aproximativ 25.000 de litri de combustibil de aviație.

Doi dintre oficialii de rang înalt din domeniul securității, ambii implicați direct în anchetă, au declarat că, dacă încărcătura ar fi explodat, aceasta ar fi provocat o explozie de proporții și ar fi distrus o parte din aeroport. Imagini de pe camerele de supraveghere, obținute de Welt și care nu au fost prezentate public până acum, arată drona aflată chiar lângă avionul Antonov. Potrivit autorităților, explozibilul era ascuns într-o conservă alimentară. Explozia nu s-a produs deoarece detonatorul s-a desprins.

Urme de ADN și alte piste

La o zi după tentativa de atac, polițiștii au găsit într-un copac din apropierea aeroportului o structură prevăzută cu o antenă și fixată cu bandă adezivă. Potrivit documentelor confidențiale, se crede că aceasta a fost folosită pentru controlarea dronelor. Criminaliștii au descoperit pe structură resturi ale unei mănuși, care prezentau urme de ADN înregistrate anterior în Finlanda și Lituania.

Suspectul belarus are antecedente în aceste țări, potrivit unuia dintre oficialii germani de rang înalt din domeniul securității. În Finlanda, de exemplu, el a fost pus sub acuzare, printre altele, pentru furt.

Autoritățile poloneze cred, de asemenea, că suspectul a fost implicat în incendierea unui magazin de bricolaj din orașul Łódź, în vara anului 2024, potrivit unui oficial de rang înalt din domeniul securității. Parchetul din Łódź a clasificat, de asemenea, incidentul drept sabotaj. Anchetatorii germani consideră că implicarea acestuia și în atacul de la Leipzig reprezintă o dovadă suplimentară a implicării Rusiei.

Explozibilii ar fi fost aduși prin Bulgaria și Serbia

Potrivit oficialului german de rang înalt din domeniul securității, explozibilii folosiți la Leipzig au fost transportați în Germania prin Bulgaria și Serbia. Anchetatorii cred că aceștia au fost transportați în compartimente ascunse ale unor camioane și ulterior depozitați în locuri subterane.

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După analizarea datelor provenite de la o mașină închiriată folosită de suspecți, poliția a identificat mai multe posibile ascunzători în apropierea aeroportului Leipzig.

Documentele confidențiale ale poliției menționează și o placă de beton prevăzută cu două mânere, descoperită în apropierea unui pod pietonal, la sud de aeroport, în orașul Schkeuditz. Autoritățile cred că aceasta asigura accesul către un spațiu de depozitare ascuns.

La scurt timp după aceea, polițiștii au descoperit o altă presupusă ascunzătoare la nord de pod; ambele spații de depozitare erau goale. Anchetatorii au identificat o ascunzătoare și în orașul Merseburg, în zona Halle-Leipzig. Potrivit documentelor poliției, suspectul rus ar fi putut depozita temporar acolo explozibilii.

Drona, construită din componente disponibile în comerț

Examinarea dronei care a ajuns pe pista aeroportului a arătat că era un dispozitiv artizanal, realizat din componente disponibile în comerț, unele dintre acestea fiind fabricate cu ajutorul unei imprimante 3D.

Cele patru motoare erau produse de o companie chineză și sunt comercializate și în magazine online din Rusia specializate în „tehnologii de luptă”. Potrivit documentelor clasificate ale poliției, conserva alimentară umplută cu Semtex era fixată de dronă cu ajutorul unui suport.