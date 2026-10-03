Verdictul agenției S&P, între „gură de oxigen” și semnal de alarmă: Cum refacem încrederea investitorilor

Analistul economic Adrian Negrescu a transmis sâmbătă, 3 octombrie, după ce Standard & Poor’s a menținut ratingul de țară al României la „BBB-”, că este în continuare nevoie de formarea unui guvern cu puteri depline și de o rectificare bugetară.

Adrian Negrescu Foto: Facebook/Adrian Negrescu

„Aș spune că e o gură de oxigen într-o mare de probleme în momentul de față.

Era o decizie vitală, cum spune și ministrul de Finanțe, în condițiile în care toate temerile legate de evoluția economică, de lipsa decizională de pe scenă politică de la București, au determinat, cel puțin în ultimele 24 de ore, o ieșire semnificativă de capital, care s-a văzut în cotația monedei naționale”, a explicat acesta pentru TVR Info.

Negrescu spune că menținerea ratingului este o veste bună, dar România trebuie să recâștige încrederea investitorilor și să obțină dobânzi mai mici la împrumuturi.

„Ce avem de făcut? În primul rând un guvern, care să vină cu un plan de guvernare coerent, să facă rectificarea bugetară, să ia banii europeni.

Asta este esențial în 2027. Sunt 20 de miliarde de euro pe care putem să-i luăm din fondurile de coeziune și să ne ținem de angajamentele pentru reducerea deficitului bugetar”, a afirmat analistul economic.

Negrescu avertizează că o nouă creștere a taxelor în 2027 ar putea provoca o recesiune semnificativă și cere regândirea politicilor guvernamentale, reducerea cheltuielilor și măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei.

„Pentru că doar colectând mai mulți bani din economia reală vom reuși, într-adevăr, să ne descurcăm în 2027.

Un an în care, să nu uităm, avem de plătit, numai în contul datoriei externe, 21 de miliarde de euro. Este cea mai mare sumă din istoria României pe care o avem de plătit într-un singur an. Și asta înseamnă niște eforturi pe care putem să le facem, dacă politicienii noștri sunt capabili să înțeleagă acest lucru”, a explicat analistul economic.

„Gazele din Marea Neagră sunt un atu pentru economie”

Expertul în economie precizează că Neptun Deep ar putea fi un avantaj important pentru România, dar impactul economic va depinde de modul în care vor fi folosite gazele.

„Poate doar din perspectiva exporturilor de gaze pe care să le arătăm din Marea Neagră. Pentru piața românească, din păcate, prețul este prețul cotației internaționale. Nu avem un preț mai mic din gazele astea din Marea Neagră.

Pe de altă parte, este foarte important ca o parte din gazele astea să meargă în industria chimică, să reconstruim industria chimică și a maselor plastice în așa fel încât să creăm industrie în jurul acestor gaze naturale care au un potențial caloric foarte, foarte bun. Au o concentrație mult mai bună decât alte tipuri de gaze pe care noi le importăm. (…)

Până una, alta, nu am văzut încă o strategie coerentă de folosire a acestor gaze nu doar pentru încălzire, ci și pentru industrie”, a explicat Adrian Negrescu.