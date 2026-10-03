La doi ani de la începerea lucrărilor, viaductul de 650 de metri de la Boița este încă departe de finalizare. Constructorii lucrează la deschiderile sale principale și la legătura dintre autostrăzile A1 Sibiu–Pitești și A13 Sibiu–Făgăraș. Pentru aceste lucrări a fost decisă închiderea temporară a tronsonului Sibiu–Boița, însă o decizie nu a fost anunțată.

Viaductul Boița și locul unde se întâlnesc A1 și A13 Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL



Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat închiderea circulației pe A1, între Sibiu și Boița, pentru continuarea construcției lotului 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)!

„În data de 5 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigură descărcarea A1 în DN7. Acest pasaj face parte din nodul rutier care va asigura conexiunea între A13 și A1, în zona localității Boița. Pasajul va fi construit în consolă, ceea ce presupune folosirea unui cofrag metalic mobil. În aceste condiții circulația pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie și Boița) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanții la traficul rutier”, a informat CNAIR.

Potrivit Companiei, restricțiile vor fi impuse între 5 octombrie și 19 decembrie 2026. Traficul rutier se va desfășura în această perioadă, deviat pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1, între localitățile Veștem și Cisnădie.

Boița, legătura dintre A1 și A13

Lucrările la deschiderile principale de 140 de metri ale viaductului de la Boița, construite prin metoda consolei echilibrate, au ajuns în cea mai dificilă etapă: cea a conectării consolelor pe unul dintre sensuri.

În aceeași zonă se lucrează la racordarea Autostrăzii A13 Sibiu–Făgăraș cu A1: constructorul trebuie să excaveze o bretea pentru a face loc traseului A13 și ieșirii de pe A1. Cofrajul mobil folosit la viaduct ar putea ocupa spațiul necesar circulației pe bretelele nodului rutier. Din acest motiv, a fost decisă închiderea temporară a tronsonului de 13 kilometri al A1 dintre Sibiu și Boița, cu devierea traficului pe DN7. Traficul va fi deviat pe DN7, prin Tălmaciu, inclusiv traficul greu.

„Pentru noi înseamnă un coșmar iarăși. N-o să mai facem 12 minute până la Sibiu, o să facem iarăși o oră”, a precizat Nicolae Cocoș, primarul comunei Boița, potrivit publicației sibiene Turnul Sfatului.

În jurul marelui viaduct de pe A1, lucrările avansează la nodul spectaculos de la Boița, care va lega autostrăzile A1 Sibiu–Pitești și A13 Sibiu–Făgăraș de DN7, pe Valea Oltului. În continuarea pasajului de 650 de metri se lucrează la șirul de viaducte de la intrarea pe Valea Oltului, urmate de Tunelul Boița 1, cu o lungime de aproximativ 250 de metri.

Lucrările la viaduct au început în 2024

Contractul pentru construirea Secțiunii 2 Boița–Cornetu, în lungime de 31 de kilometri, a fost semnat în februarie 2022 cu asocierea Mapa İnşaat Ve Ticaret AŞ – Cengiz İnşaat Sanayi Ve Ticaret AŞ. Valoarea inițială a contractului a fost de 4,250 miliarde de lei, fără TVA, iar durata prevăzută era de 18 luni pentru proiectare și 50 de luni pentru execuție.

Autostrada aflată în șantier traversează Defileul Turnu Roșu, iar în zona Mănăstirii Cornet, la capătul lotului 2, părăsește Valea Oltului, coborând pe Valea Băiașului spre Curtea de Argeș și Pitești.

În aprilie 2024, Ministerul Transporturilor a emis prima autorizație de construire pentru un sector de aproximativ un kilometru al Secțiunii 2, între km 13+170 și km 14+150, la Boița. Acesta cuprinde viaductul de 650 de metri, amplasat între km 13+181 și km 13+831. Primele foraje pentru construcția viaductului de la intrarea pe Valea Oltului au început în august 2024.

„Au început lucrările la viaductul Boița de pe lotul 2 al autostrăzii Sibiu–Pitești! Asocierea de antreprenori turci (Mapa–Cengiz) a adus prima foreză de mare capacitate și a început forajele pentru fundațiile primilor piloți ai acestui viaduct care va avea o lungime de aproximativ 650 m. Întreaga structură (formată din două căi independente) va fi susținută de 411 piloți, lungimea totală a piloților forați este de peste 11.000 metri liniari”, afirma atunci Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Pe Valea Oltului, se poate lucra pe mai puțin de jumătate din traseu

Directorul CNAIR preciza atunci că, până în 2028, pe traseul secțiunii Boița–Cornetu vor fi construite 24 de viaducte, 25 de poduri, un ecoduct și șapte tuneluri. Estimările sale sunt privite cu mai puțin optimism în prezent.

„La ora actuală, în absența Acordului de mediu revizuit, constructorii turci (Mapa-Cengiz) pot lucra doar pe aproximativ 45% din șantier: la tuneluri, structuri (poduri, pasaje și viaducte) și terasamente, cu 646 de muncitori și 161 de utilaje. Stadiul fizic general al Secțiunii 2 se apropie de 15%”, afirma Cristian Pistol în august 2026.

Începe greul pe șantierul Autostrăzii Sibiu–Pitești. Cum sunt construite viaductele uriașe de pe Valea Oltului

1/14 Șantierul Autostrăzii A1 Sibiu Pitești la Boița, septembrie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Până în vara anului 2025, constructorii nu au putut extinde lucrările la viaductele următoare. În iunie 2025 a fost emisă o autorizație pentru alte patru viaducte, pe sectorul dintre km 14+150 și km 17+670, astfel că șantierul a putut fi extins la aproximativ 4,5 kilometri. În iulie 2025, o autorizație separată a permis începerea lucrărilor la Tunelul Robești, de aproximativ 900 de metri, aflat mai departe pe traseu.

La 15 decembrie 2025 au fost emise alte două autorizații: una pentru Tunelul Boița 1 și Viaductul 6, pe sectorul dintre km 14+150 și km 15+860, iar cealaltă pentru Viaductele 10 și 11, între km 17+670 și km 19+150. Lucrările autorizate acopereau astfel aproximativ șase kilometri în zona Boița.

O nouă autorizație, emisă la 28 mai 2026, a inclus Tunelul Balota, lung de aproximativ 500 de metri, și 15 viaducte cu o lungime totală de aproape patru kilometri. Aceste lucrări se adaugă viaductelor și tunelurilor autorizate anterior pe secțiunea Boița–Cornetu.

Au rămas aproape 80 de kilometri de autostradă montană

Autostrada A1 Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri, fără centura Sibiului. Traseul a fost împărțit în cinci secțiuni, pentru care statul român și constructorii au semnat contracte de proiectare și execuție în perioada 2019–2022.

Până în prezent, au fost deschise circulației Secțiunea 1 Sibiu–Boița, de 13 kilometri, și Secțiunea 5 Curtea de Argeș–Pitești, de circa 30 de kilometri. Celelalte trei secțiuni, între Boița și Curtea de Argeș, însumează aproape 80 de kilometri și se află în șantier. Traseul lor traversează Valea Oltului și Valea Băiașului, prin județele Sibiu, Vâlcea și Argeș.

Cea mai apropiată de deschidere este Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș, de 9,86 kilometri. La 17 septembrie, CNAIR anunța un stadiu fizic de 99%: lucrările de drum erau finalizate, iar deschiderea circulației depindea de încheierea testelor de siguranță la Tunelul Momaia, de 1.350 de metri. Dacă acestea vor fi trecute, tronsonul construit de PORR ar urma să fie inaugurat anul acesta, înaintea termenului contractual din februarie 2027.

Nouă tuneluri, între Sibiu și Pitești

Pe întreg traseul autostrăzii Sibiu–Pitești au fost proiectate nouă tuneluri, cu o lungime totală de peste opt kilometri. Șapte se află pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu: Boița 1, Boița 2, Lazaret Nord, Lazaret Sud, Câineni, Robești și Balota. Lungimile galeriilor variază de la aproximativ 247 de metri la peste 1,5 kilometri.

1/10 Șantierul Autostrăzii A1 Sibiu Pitești la Boița, septembrie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

La Tunelul Robești, săpăturile în ambele galerii au fost finalizate, iar lucrările au trecut la realizarea căptușelii interioare. „La Tunelul Robești, de 866 metri lungime, în galeria stângă săpăturile sunt finalizate, urmând să înceapă lucrările de cămășuire. În galeria dreaptă au fost executați 120 m de cămășuire interioară”, informa DRDP Craiova la 25 septembrie.

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Șantierul a avansat și la Tunelul Boița 1, format din două galerii de 264 și 247 de metri. Una dintre ele a fost străpunsă în iulie 2026. La ultima raportare detaliată a CNAIR, din august, în cealaltă galerie mai rămâneau de excavat 138 de metri, iar stadiul fizic al tunelului ajunsese la 39,80%. Între timp, au început lucrările și la Tunelul Boița 2.

La Tunelul Balota, aflat în județul Vâlcea, lucrările au început în această vară. Cele două galerii vor avea aproximativ 517 și 523 de metri. „La Tunelul Balota – 500 m lungime, în galeria stângă sunt excavați 20 m, iar în galeria dreaptă 220 m”, informa DRDP Craiova la 25 septembrie.

Pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni se pregătește forarea Tunelului Poiana, de 1.780 de metri, cel mai lung de pe viitoarea autostradă Sibiu–Pitești. Lucrările pregătitoare au început, iar în septembrie, platforma și infrastructura necesare lansării utilajului erau realizate la peste 80%.

Tunelul Momaia, de 1.350 de metri, se află pe Secțiunea 4 și este practic finalizat. Constructorul testează sistemele de monitorizare și siguranță înainte de deschiderea circulației pe tronsonul Tigveni–Curtea de Argeș. După inaugurarea acestuia, vor rămâne în lucru cele două mari secțiuni montane dintre Boița și Tigveni, cu o lungime cumulată de aproape 69 de kilometri.