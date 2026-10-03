Primarul oraşului Uricani, Hunedoara, a murit. Dănuţ Buhăescu se afla la al şaselea mandat consecutiv

Primarul oraşului Uricani din județul Huneodara, Dănuţ Buhăescu, a murit, la vârsta de 60 de ani. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale de deputata Natalia Intotero (PSD).

Foto: Facebook Avantul Liber

„Sunt momente în viaţă în care cuvintele devin prea sărace pentru durerea pe care o simţim. Astăzi îmi este greu să vorbesc despre Dănuţ Buhăescu la trecut. Plecarea ta, dragă Dănuţ, lasă în urmă multă tristeţe şi un gol greu de umplut. Am pierdut nu doar un coleg primar, ci un om drag, un prieten şi un camarad alături de care am împărtăşit ani de muncă, griji, speranţe şi dorinţa de a face bine comunităţilor noastre

Rămas-bun, coleg şi prieten. Vei rămâne în amintirea noastră şi în inimile oamenilor care te-au cunoscut şi te-au preţuit”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, deputata Natalia Intotero.

Dănuţ Buhăescu era primar al localității Uricani din 2004, fiind la al şaselea mandat consecutiv. El deţinea şi funcţia de preşedinte al filialei locale a PSD. La ultimele alegeri câştigase cu aproape 80% dintre voturile exprimate.

Un mesaj de condoleanţe a transmis şi Asociaţia Oraşelor din România:

„Cu profundă tristeţe am aflat vestea trecerii în nefiinţă a domnului Dănuţ Buhăescu, primarul oraşului Uricani. Aflat la al şaselea mandat, domnul primar a condus oraşul Uricani din 2004, dedicându-şi anii slujirii comunităţii sale (...)

Pierderea sa este una grea, nu doar pentru Uricani, ci şi pentru întreaga comunitate a administraţiei locale. Asociaţia Oraşelor din România transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate, apropiaţilor, colegilor din administraţia locală şi locuitorilor oraşului Uricani”.

Mesaje de condoleanțe au transmis și primari din judeţul Hunedoara, reprezentanți din conducerea Consiliului Judeţean Hunedoara, dar şi PNL Hunedoara.

”PNL Hunedoara îşi exprimă regretul pentru trecerea în nefiinţă a lui Dănuţ Buhăescu, primarul oraşului Uricani. Timp de peste două decenii, a condus oraşul şi a fost parte din viaţa comunităţii. Anii dedicaţi oamenilor din Uricani merită respectul şi recunoştinţa noastră. Transmitem sincere condoleanţe familiei, şi celor apropiaţi. Le suntem alături în aceste momente grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, transmit liberalii.