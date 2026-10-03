Cine este copilotul avionului Flydubai care l-a atacat pe pilot cu un topor în timpul zborului. „A încercat să comită un atac terorist”

Hammam al-Hammami, cetățean al Omanului, este copilotul zborului Flydubai FZ1073, care miercuri, 30 septembrie, l-a atacat pe comandantul aeronavei. Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite (EAU) a transmis că acesta a încercat să comită un „atac terorist”.

Hammam al-Hammami Foto: X@MiddleEast_24

„Investigațiile privind incidentul implicând zborul Flydubai FZ1073 au stabilit că pilotul secund a încercat să comită un atac terorist”, a declarat procurorul general al Emiratelor Arabe Unite, Hamad Saif Al Shamsi, potrivit Reuters.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite nu au răspuns imediat unei solicitări de confirmare a identității acestuia.

Procurorul general adaugă că Hammami l-a atacat pe pilot în cabina de pilotaj cu un topor aflat la bord și a încercat să preia controlul asupra aeronavei.

Un astfel de topor este păstrat, de regulă, în cabina de pilotaj și este destinat utilizării în situații de urgență, precum accidentele aviatice.

Ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului, a motivelor și a eventualelor legături cu alte persoane sau organizații, precum și pentru examinarea probelor fizice și digitale, a mai precizat procurorul general. Emiratele Arabe Unite coordonează ancheta.

Flydubai este deținută de Guvernul emiratului Dubai.

Declarațiile procurorului general al Emiratelor Arabe Unite reprezintă prima confirmare oficială din partea autorităților emirateze că incidentul este considerat o tentativă de atac terorist.

Miercuri, 30 septembrie, căpitanul avionului Flydubai, care se îndrepta spre Tel Aviv, a fost înjunghiat de copilot. La bord se aflau aproximativ 180 de pasageri.

„Eram întins pe podea, rănit, dar mi-am spus să mai fac o ultimă încercare pentru a deschide ușa din interior. Au intrat și alți oameni și au avut, de asemenea, un rol [în controlarea situației].

Bineînțeles că luptam pentru propria mea viață, dar, în același timp, știam că nu aveam de gând să-i las pe ceilalți să moară”, a povestit ocmandantul Smit Machchhar într-o videoconferință cu premierul indian Narendra Modi.

Mai mulți pasageri au intervenit pentru a-l imobiliza pe atacator și a acorda primul ajutor pilotului rănit.

Ulterior, doi piloți aflați la bord au ajutat la stabilizarea aeronavei.

Israelul a închis temporar spațiul aerian și a trimis avioane de luptă în apropierea avionului, iar autoritățile investighează cum a primit copilotul din Oman permisiunea de a zbura spre Tel Aviv.