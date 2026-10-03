 Cosmin Contra, analiză dură după catastrofa cu Polonia. Jucătorii, nedemni de națională: „Ar trebui să bage capul în pământ!” | adevarul.ro
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Cosmin Contra, analiză dură după catastrofa cu Polonia. Jucătorii, nedemni de națională: „Ar trebui să bage capul în pământ!”

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Cosmin Contra a reacționat după eșecul sever suferit de România la Varșovia și a lansat un avertisment în privința situației actuale a naționalei. Fostul selecționer consideră că Gică Hagi are o parte din responsabilitate pentru rezultatele înregistrate, însă criticile sale s-au îndreptat în principal către fotbaliști.

Cosmin Contra
Cosmin Contra Foto: Sportpictures

Contra, care a pregătit prima reprezentativă între 2017 și 2019, susține că actuala generație traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani. În opinia sa, problemele sunt atât de mari încât nu vede o soluție rapidă pentru redresarea echipei.

„Din punctul meu de vedere, un meci până la eliminarea lui Drăgușin și după aia, clar, un alt meci. Ceea ce s-a întâmplat ieri, chiar dacă rămâi cu unul mai puțin pe teren, nu poți să pierzi cu 6-0. Până la urmă ești echipa României, ar trebui să ai un pic de orgoliu. Cei care sunt în momentul de față la conducerea echipei naționale, mă refer la Gică Hagi și staff-ul lui, trebuie să analizeze foarte serios și să vadă ce s-a întâmplat în aceste trei meciuri. E clar că ultimele trei rezultate au făcut ca naționala României să fie cam cea mai slabă din ultimii ani. Ca rezultate, ca joc, ca prestanță, ca atitudine, ca tot ce vrei.

Și atunci e un semnal de alarmă, pentru că atâta putem și jucătorii echipei naționale sunt mai slabi ca cei din San Marino sau din Luxemburg. Trebuie să spunem adevărul că aici a ajuns fotbalul românesc în momentul de față și jucătorul român. Ce este de făcut în continuare? Nu știu dacă se mai poate face ceva, pentru că, din păcate, se pare că acum nu vine nimic din urmă și nu știm unde ne vom îndrepta, atât la nivel de cluburi, cât și la nivel de echipă națională. Nu știu dacă mai e ceva de făcut!”, a declarat Cosmin Contra, conform fanatik.ro.

„Eu din 10 meciuri am câștigat 8. Și am fost foarte criticat!”

Antrenorul lui Al-Arabi pune sub semnul întrebării alegerea tactică făcută de Gică Hagi în meciurile din Liga Națiunilor. Tehnicianul consideră că formula folosită nu este potrivită pentru caracteristicile fotbaliștilor români, însă subliniază că principala responsabilitate pentru rezultatele slabe le aparține jucătorilor.

„E clar că conducerea tehnică a echipei naționale în momentul de față trebuie să analizeze serios, să vadă dacă poate să continue cu același sistem. Dacă în trei meciuri am primit 12 goluri cu un sistem care nu a fost folosit cam niciodată la echipa națională, ar trebui totuși să ne punem un semn de întrebare dacă profilul jucătorului român poate să se preteze la un asemenea sistem. Și de acolo putem să vorbim și de nume, și de jucători, și de tot ce vrei. Trebuie un pic și jucătorii echipei naționale să facă o analiză proprie.

Eu vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că am fost la echipa națională și am avut un an în care n-am pierdut niciun meci. Din zece meciuri am câștigat opt și am făcut două egaluri. Și chiar și așa am fost foarte criticat, fiind antrenorul care a făcut schimbul de generație. Am debutat 20 de jucători în perioada mea la echipa națională și chiar și așa am fost foarte criticat din toate punctele de vedere. Cred că în afară de alegerile făcute de Gică Hagi, aici nu vreau să-i iau apărarea, pentru că până la urmă întotdeauna responsabil e antrenorul echipei, dar ar trebui să vorbim un pic mai mult de jucătorii echipei naționale și de orgoliul pe care trebuie să-l ai când îmbraci acest tricou!”, a mai spus Cosmin Contra, conform sursei citate anterior.

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„Nu mai avem talentele din generațiile precedente!”

Cosmin Contra a avut un discurs critic la adresa fotbaliștilor României, după prestația de la Varșovia. Fostul selecționer s-a declarat dezamăgit de atitudinea echipei și i-a indicat pe Dennis Man și Andrei Rațiu drept exemple pentru problemele observate în jocul naționalei.

„Nu văd acest orgoliu, nu văd această dorință de a schimba lucrurile în bine. Chiar dacă nu mai avem talentele din generațiile precedente, cred că am demonstrat că jucând ca o echipă putem să ne calificăm la un Campionat European, putem să câștigăm cu 3-0 un meci cu Ucraina, care avea jucători extraordinari în momentul ăla, să facem față ca grup, ca echipă. Dar ce am văzut eu în ultimele trei meciuri oficiale lasă de dorit, pentru că vedem niște jucători ai echipei naționale care intră pe teren, indiferent de numele pe care îl au și unde joacă și cum joacă, care parcă nu-i interesează cu cât pierdem sau de ce pierdem. Nu văd ambiție.

Ieri am rămas în 10 oameni și când rămâi în 10 oameni ar trebui ca toți cei 10 jucători să se sacrifice. Am văzut un Dennis Man mergând. Sunt lucruri care sunt inacceptabile, un Rațiu care joacă bine în Spania… Rațiu e un jucător bun pe atac, dar până la urmă el e fundaș dreapta, e apărător și prima dată trebuie să se învețe să se apere bine și după aia să urce în atac dacă poate. Sunt lucruri care deranjează și se vede cu ochiul liber și cred că jucătorii care sunt convocați acum la echipa națională ar trebui un pic să bage capul în pământ, să aibă mai multă ambiție, să-și dorească să îmbrace tricoul echipei naționale și să vedem o schimbare când jucăm cu Suedia!”, a mai afirmat Cosmin Contra.

„Majoritatea jucătorilor naționalei nu sunt titulari la club!”

Cosmin Contra a vorbit și despre problemele care, în opinia sa, afectează dezvoltarea fotbalului românesc. Fostul selecționer consideră că multe cluburi nu dispun de infrastructura și condițiile necesare pentru a forma jucători adaptați cerințelor actuale ale fotbalului mondial.

„Alegerile antrenorului se văd la nivelul primului 11. Putem să discutăm, pentru că întotdeauna după meciuri, întotdeauna văzându-l la televizor, ai alte păreri decât ce simți tu acolo zi de zi. Dar e clar că per ansamblu, ultimele trei meciuri ne-au făcut să ne îngrijorăm pe toți. Poate chiar ăsta e nivelul fotbalistului român în momentul de față și ar trebui să acceptăm această realitate și să vedem ce se poate face pe viitor. Ce se poate face la nivel de țară și la nivel de creștere a fotbalului, de creare de condiții. Sunt analizate rezultate, dar nu și ce se întâmplă pe la cluburi. Nu avem infrastructură ca să creștem un jucător la nivelul fotbalului actual. Toată lumea vrea să joace doar când are mingea la picior. Din păcate, fotbalul actual, dacă nu faci ambele faze foarte bine și mai ales faza de apărare, e foarte greu să câștigi meciuri. Ăsta e adevărul.

Și fotbalul actual e un fotbal mult mai fizic decât era înainte. Vorbim aici de câștigarea duelurilor, să stai bine din punct de vedere fizic, să alergi mai mult ca adversarul. Dacă analizăm un pic duelurile câștigate de jucătorii români la acțiuni de unu contra unu, atunci vedem unde suntem în momentul de față și asta se datorează faptului că nu foarte multe cluburi au o infrastructură în care tu să crești jucătorul și să îl dezvolți pentru fotbalul actual. De ce jucătorul român merge în străinătate și majoritatea n-au minute, nu joacă? Ne-am pus întrebarea asta? De ce jucătorul român merge pe unde merge sau se transferă pe unde se transferă, indiferent că nu mai suntem la nivel de mari echipe, suntem la nivel de echipe din Turcia sau ligile inferioare din Italia, dar de ce nu joacă și la nivelul ăla? Că majoritatea jucătorilor nu joacă titulari, joacă din când în când, nu au constanță în evoluții. Poate nu fac față fizic, tehnic, tactic”, a concluzionat Cosmin Contra.

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