 Comisar-șef de poliție, cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului. Ar fi lovit o baliză pe DN3, în localitatea Valu lui Traian | adevarul.ro
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Comisar-șef de poliție, cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului. Ar fi lovit o baliză pe DN3, în localitatea Valu lui Traian

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Un comisar-șef din cadrul Poliției Port Constanța ar fi cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului, după ce, potrivit presei locale, ar fi lovit o baliză de semnalizare în timp ce conducea pe DN3, în localitatea Valu lui Traian.

Masina politie autospeciala Politia Romana FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Potrivit surselor publicației Ziua de Constanța, incidentul s-ar fi petrecut luni, 28 septembrie, în jurul orei 7:00. Un martor care ar fi observat comportamentul șoferului a sunat la 112.

În urma analizei toxicologice, ar fi rezultat o concentrație de 2,81 la mie alcool pur în sânge, mai spune sursa citată.

La fața locului au ajuns polițiștii rutieri, care s-ar fi lovit de refuzul bărbatului de a coopera.

„La data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 4.15, polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 3, în localitatea Valu lui Traian.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, în localitatea Valu lui Traian, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un scuar metalic median.

În urma evenimentului au rezultat pagube materiale. Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge”, transmite IPJ Constanța.  

Polițiștii adaugă că polițistul este cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului și disciplinar, după ce conducerea instituției a dispus verificări interne.

Reprezentanții IPJ spun că aplică o politică de „toleranță zero” față de încălcarea legii.

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