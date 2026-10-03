 Mesajul lui Călin Georgescu pentru manifestanți. Susţinătorii lui se mobilizează pentru proteste în toată ţara şi diaspora. Bucureştenii exasperaţi aruncă cu ouă, jandarmii împart amenzi | adevarul.ro
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Video Mesajul lui Călin Georgescu pentru manifestanți. Susţinătorii lui se mobilizează pentru proteste în toată ţara şi diaspora. Bucureştenii exasperaţi aruncă cu ouă, jandarmii împart amenzi

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După patru seri de proteste în fața Arestului Central, susținătorii lui Călin Georgescu anunță manifestații în țară și în diaspora. În București, însă, locatarii din aproprierea Arestului Central exasperați au ajuns să arunce cu ouă, iar Jandarmeria a dat zeci de amenzi.

Patru nopţi de proteste în faţa Arestului Central din Bucureşti.
Patru nopţi de proteste în faţa Arestului Central din Bucureşti. Foto: captură Facebook

Manifestațiile au început marți, 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Fostul candidat la preşedinţie este cercetat de DIICOT într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, anchetatorii reclamând un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro.

De la momentul în care Călin Georgescu a fost adus la Arestul Central, susținătorii săi s-au adunat în fiecare seară în fața instituției, unde au rămas până noaptea târziu, scandând lozinci şi fluturând steaguri.

Mesajul lui Georgescu pentru protestatari

Călin Georgescu le-a transmis manifestanților adunați la sediul Arestului Central că „le mulțumește și că îi aude”. Mesajul a fost transmis de fostul candidat la prezidențiale printr-una dintre gărzile sale de corp, care a venit de două ori ca să-i aducă pachet de acasă, scrie Antena 3.

George Simion îndeamnă la „mobilizare generală”

Vineri, 2 octombrie, manifestațiile au ajuns la a patra noapte consecutivă.

În aceeași zi, liderul AUR, George Simion, a lansat un apel la „mobilizare generală” și le-a cerut celor care îl susțin pe Călin Georgescu să continue să participe la manifestații. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, George Simion i-a felicitat pe cei care au mers în ultimele zile la Arestul Central și i-a îndemnat să fie prezenți și în weekend.

„Vreau să-i felicit pe toți cei care în aceste zile, indiferent de opțiunea politică, de apartenența politică, s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice, Călin Georgescu. Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea”, a îndemnat George Simion.

El a anunţat că manifestații similare vor avea loc sâmbătă, 3 octombrie, la Baia Mare și Suceava, și a spus că membrii și simpatizanții formațiunii vor fi prezenți „acolo unde este nevoie”, precizând că va pune la dispoziție asistență juridică gratuită pentru persoanele care întâmpină probleme în urma protestelor.

„Oferim asistență juridică gratuită prin avocații din fiecare județ. Toți cei care au probleme, trimiteți-ne un e-mail sau intrați într-un sediu județean AUR”, a spus George Simion, care i-a chemat pe susținătorii lui Călin Georgescu şi la o manifestație programată în Place du Luxembourg, în apropierea Parlamentului European, pe 14 octombrie, la Bruxelles.

„Vă anunț că toți cei care puteți și doriți, pe 14 octombrie, în fața Parlamentului European, un mare miting de susținere pentru domnul Călin Georgescu, la care vă așteptăm. Vocea noastră să se audă”, a spus liderul AUR.

Locatarii din zonă au ajuns să arunce cu ouă

În timp ce susţinătorii lui Călin Georgescu se mobilizează, protestele care se prelungesc până târziu în noapte au provocat nemulțumirea locatarilor din zona Arestului Central. Potrivit unor mărturii publicate pe grupul de Facebook România Direct, după mai multe nopți în care oamenii din blocurile din apropiere susțin că nu s-au putut odihni, unii dintre ei au aruncat cu ouă în direcția protestatarilor.

Mai mult, locatarii nemulțumiți ar fi amenințat că, în cazul în care protestele se vor prelungi și în nopțile următoare, vor arunca de la ferestre nu doar cu ouă, ci și cu găleți cu materii fecale.

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Unii dintre protestatari s-au instalat cu corturile, iar protestul a început să semene mai mult cu un picnic, aşa că nu e de mirare că locatarii au ajuns la exasperare.

Jandarmeria a dat amenzi

Jandarmeria București a anunțat sâmbătă, 3 octombrie, că până în prezent a aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 51.800 de lei pentru încălcarea normelor privind conviețuirea socială, ordinea și liniștea publică.

„Având în vedere prezența unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central, jandarmii au dispus măsuri de ordine și siguranță publică pentru asigurarea unui climat de siguranță, gestionarea fluxurilor de persoane și menținerea liberă a căilor de acces către obiectiv.

În acest context, precizăm faptul că aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Jandarmeria Capitalei are la fața locului echipe de dialog care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică, explicând zilnic importanța declarării și a existenței unui organizator.

Totodată, măsurile dispuse țin cont și de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă.

În acest context, pentru mai multe încălcări ale prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 51.800 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 1991 pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Totodată, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 372 și  art. 257 din Codul Penal (portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și Ultraj)”, a transmis Jandarmeria Română.

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Protest și  în faţa Prefecturii Constanța

Sâmbătă, începând cu ora 11, susţinători ai lui  Călin Georgescu s-au adunat și în fața Instituției Prefectului din Constanța, unde ar urma să rămână până la ora 20.00.

Dumitru Paris, cel care a preluat interimar atribuțiile de prefect al județului Constanța, spune că, deşi organizatorii estimaseră inițial între 50 și 150 de participanți, la manifestaţia pro-Georgescu sunt doar aproximativ 30 de persoane, care folosesc echipamente de amplificare sonoră și o boxă portabilă.

Susinătorii se mobilizează şi în diaspora

Și în diaspora sunt anunțate acțiuni de susținere. La Roma este programată pentru duminică, 4 octombrie, o manifestație a românilor care cer „adevăr, transparență și respectarea voinței cetățenilor”.

Protestul urmează să aibă loc între orele 14.00 și 17.00, în Piazza di Porta San Giovanni in Laterano, și este organizat de Marius Cadar, un antreprenor român stabilit de aproximativ 25 de ani la Civitavecchia.

Acesta îi invită la manifestaţie atât pe românii din Italia, cât și pe italienii care împărtășesc preocupările sale privind statul de drept și independența justiției.

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