Bătaie între două profesoare la un colegiu de top din Iași. Martor: „În următoarea secundă, s-a năpustit la gâtul ei lovind-o cu aparatul de fumat”

Un conflict între două profesoare a avut loc, în luna mai, la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, în timpul programului. Potrivit uneia dintre profesoare, conflictul ar fi pornit de la o discuție aparent banală, iar colega sa ar fi prins-o de gât și ar fi lovit-o în gură cu un dispozitiv electronic pentru fumat.

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Foto: Wikipedia

Publicația locală BZI scrie că Diana Ciobanu, profesoara care susține că a fost agresată fizic, spune că incidentul s-a petrecut în prezența mai multor cadre didactice.

„În ziua de 11 mai 2026 eram la locul de fumat împreună cu doamna profesor Ciobanu Diana, iar ulterior s-au alăturat și doamnele profesoare D.N. și Paraschiv Delia. Doamna profesor Paraschiv a intervenit în discuția noastră și, folosind un ton acuzator, a întrebat-o pe Diana dacă și-a adus tot «familionul» la școală, trăgând-o la răspundere”, a declarat o profesoară.

Deși Diana Ciobanu i-ar fi răspuns respectuos, susține profesoara, situația ar fi escaladat brusc.

„Imediat după a întrebat-o dacă «Reta este marți în școală?», iar în următoarea secundă, după răspunsul Dianei – «Da, doamna profesoară» –, aceasta s-a năpustit la gâtul Dianei, scuturând-o și lovind-o cu aparatul de fumat în maxilar”, a mai declarat cadrul didactic.

O altă profesoară a oprit agresiunea, iar, ulterior, Delia Paraschiv ar fi încercat să o urmărească.

„Doamna, după cele spuse, a început a o fugări pe domnișoara N.D. cu intenția de a o lovi și pe ea, aceasta ferindu-se și intrând în noroi”, a mai declarat profesoara.

Diana Ciobanu a obținut un certificat medico-legal după incident, iar, potrivit documentului obținut de reporterii BZI, aceasta a fost strânsă de gât și lovită la nivelul buzei superioare cu mâna în care agresoarea ar fi avut un obiect.

La examinare au fost consemnate, printre altele, o echimoză latero-cervicală stângă, de aproximativ 2/0,5 centimetri, precum și două echimoze latero-cervicale drepte, de aproximativ 2/0,5 centimetri și 1,5/1,5 centimetri.

Documentul menționează și mobilitatea unei lucrări protetice la maxilarul superior.

Profesoara a sesizat și Parchetul

Diana Ciobanu a formulat o sesizare la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași, iar Comisia de Cercetare Disciplinară a analizat imaginile video și a audiat martorii.

Potrivit comisiei, Delia Paraschiv a depășit limitele unei relații colegiale și că actele, gesturile și ceea ce aceasta ar fi prezentat drept „glume” au fost considerate deplasate, lipsite de empatie și periculoase.

Diana Ciobanu a sesizat și Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, iar ulterior a primit un răspuns din partea ISJ, care a precizat că nu are competențe de intervenție în cercetarea disciplinară desfășurată la nivelul școlii.

Conducerea Colegiului Pedagogic susține că situația a fost analizată de Comisia de Etică și Consiliul de Administrație și că s-a încercat inclusiv medierea conflictului.

Directoarea afirmă că analiza este încă în curs. Potrivit BZI, directoarea generală a colegiului a fost amendată cu 7.000 de lei de ITM.