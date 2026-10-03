 Două surori din Călărași, date dispărute după ce nu s-au mai întors acasă. Nu au telefoane mobile asupra lor | adevarul.ro
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Două surori din Călărași, date dispărute după ce nu s-au mai întors acasă. Nu au telefoane mobile asupra lor

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Două surori din Călărași, în vârstă de 14 și 16 ani, au fost date în urmărire națională sâmbătă, 3 octombrie, după ce au plecat de la domiciliu și nu au mai revenit. Polițiștii precizează că cele două nu au telefoane mobile asupra lor.

Ștefania Mihaela și Florina Veronica
Ștefania Mihaela și Florina Veronica Foto: Poliția Română

Dispariţia celor două surori, din comuna Dorobanțu, a fost sesizată oficial de mama lor sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 10:30, poliţiştii făcând publice semnalmentele lor, scrie Agerpres.

Florina Veronica Năstase (16 ani) are o înălţime de aproximativ 1,70 metri, greutate în jur de 60 de kilograme, păr negru, ochi căprui, ten deschis, fără semne particulare. La momentul plecării, adolescenta purta un hanorac de culoare neagră, pantaloni negri şi era încălţată cu papuci albaştri.

Ştefania Mihaela Năstase (14 ani): înălţime de aproximativ 1,50 metri, greutate în jur de 50 de kilograme, păr şaten, ochi căprui, ten deschis, fără semne particulare. La momentul dispariţiei, aceasta era îmbrăcată cu o bluză de culoare gri, pantaloni negri şi purta, de asemenea, papuci albaştri.

Poliţiştii au demarat imediat verificările şi investigaţiile specifice, minorele fiind date în urmărire naţională, mai ales că nu au asupra lor telefoane mobile.

„Persoanele care pot oferi informaţii utile în vederea găsirii celor două minore sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”, a transmis IPJ Călăraşi.

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