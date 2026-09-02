 Doi suspecți cu pașapoarte rusești, identificați după ADN în cazul dronei cu explozibili de la aeroportul din Leipzig | adevarul.ro
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Doi suspecți cu pașapoarte rusești, identificați după ADN în cazul dronei cu explozibili de la aeroportul din Leipzig

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Poliția criminalistică germană a identificat ADN-ul a doi bărbați care dețin pașapoarte rusești și care sunt suspectați că au transportat și pregătit o dronă încărcată cu explozibili în apropierea aeroportului din Leipzig. Cazul este anchetat de autoritățile germane drept o tentativă de atentat pe care guvernul de la Berlin o atribuie Rusiei.

Avionul Antonov de pe aeroportul din Leipzig/Halle lângă care a fost găsită drona cu explozibil
Avionul Antonov de pe aeroportul din Leipzig/Halle lângă care a fost găsită drona cu explozibil Foto: X

Informațiile au fost publicate miercuri de „Süddeutsche Zeitung”, precum și de posturile publice regionale NDR și WDR, care citează surse apropiate anchetei, notează News.ro. 

Primul suspect ar fi cetățean belarus și ar deține și un pașaport rusesc. Potrivit presei germane, acesta ar fi intrat în spațiul Schengen folosind o viză turistică italiană emisă la Minsk. Bărbatul ar fi fost anterior în atenția autorităților pentru infracțiuni comise în statele baltice.

Cel de-al doilea suspect ar avea pașapoarte rus și leton și s-ar fi născut în Rusia. Conform informațiilor publicate de NDR, WDR și „Süddeutsche Zeitung”, el ar fi avut rolul de coordonator logistic și instructor în cadrul operațiunii.

Acesta ar fi ajuns în Germania la sfârșitul lunii iulie, prin aeroportul din Berlin, după care ar fi închiriat un autoturism și s-ar fi deplasat în regiunea Leipzig. Suspectul ar fi părăsit Germania cu două zile înainte de presupusul atac.

Anchetatorii germani ar fi identificat cei doi bărbați după urmele ADN descoperite în zona aeroportului. Acestea ar fi fost găsite inclusiv pe o dronă, într-o cutie metalică în care se aflau materiale explozive și pe o antenă montată într-un copac.

Verificările în bazele de date europene ar fi indicat corespondențe în Lituania și Finlanda. Aceste informații ar fi fost coroborate ulterior cu date furnizate de serviciile de informații.

Incidentul a avut loc la începutul lunii august, la aeroportul din Leipzig, un punct strategic pentru operațiunile militare germane și ale NATO.

O dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în zona securizată destinată operațiunilor de transport de marfă, în apropierea mai multor aeronave cargo ucrainene. Potrivit informațiilor publicate de presa germană, câteva minute mai târziu, o altă dronă ar fi lovit un avion de marfă operat de DHL.

Ulterior, o a treia dronă ar fi fost găsită în apropierea aeroportului, prezentând, de asemenea, urme de substanțe explozive.

Guvernul german a anunțat marți măsuri de represalii împotriva Moscovei, după ce a acuzat Rusia că se află în spatele operațiunii.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că „anchetele polițienești, modurile de operare și informațiile serviciilor de informații” germane demonstrează „o responsabilitate rusă în tentativa de atentat de la aeroportul din Leipzig”.

Moscova respinge acuzațiile. Președintele Vladimir Putin a calificat marți poziția Germaniei drept o „nouă greșeală grosolană”, în contextul în care Berlinul a devenit unul dintre principalii susținători financiari ai Ucrainei.

Miercuri, Ministerul rus de Externe a anunțat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei la Moscova.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Germania și alte state europene au acuzat în repetate rânduri Rusia de desfășurarea unor operațiuni de spionaj, sabotaj și destabilizare pe teritoriul european.

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