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„Unde sunt dovezile?” Putin respinge acuzațiile Germaniei privind incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig

Război în Ucraina
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Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile Berlinului potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele unui incident cu o dronă încărcată cu explozibili, produs în apropierea unui avion cargo ucrainean pe aeroportul Leipzig/Halle.

Avionul Antonov de pe aeroportul din Leipzig/Halle lângă care a fost găsită drona cu explozibil
Avionul Antonov de pe aeroportul din Leipzig/Halle lângă care a fost găsită drona cu explozibil/FOT

Putin a sugerat că acuzațiile la adresa Moscovei ar avea legătură cu situația politică internă dificilă din Germania. Potrivit liderului de la Kremlin, cancelarul Friedrich Merz „se află într-o situație dificilă” și nu beneficiază de suficient sprijin din partea populației, relatează presa rusă.

„Există probleme evidente în economie, companiile se închid, oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Nu este clar de ce se întâmplă toate acestea. Singura explicație ar fi că trebuie să se opună Rusiei agresive. Dar unde sunt dovezile?”, a declarat Putin.

Liderul rus a susținut că dovezile privind implicarea Moscovei ar fi fost „pur și simplu plantate”.

Putin a făcut o paralelă cu exploziile care au avariat conductele de gaze Nord Stream, în cazul cărora Rusia a fost, de asemenea, acuzată de implicare.

„Și atunci m-am întrebat cum le-a putut veni în minte o asemenea prostie, având în vedere că noi eram interesați să vindem gaz Europei”, a spus Putin.

El a susținut că Rusia ar fi în continuare pregătită să furnizeze gaze Europei.

„Și acum am fi gata să furnizăm gaz. Trebuie doar să apăsați un buton, adică să luați decizia corespunzătoare. Dar nu au curajul, pentru că acolo se aplică sancțiunile americane. Asta este tot”, a afirmat liderul rus.

Germania acuză oficial Rusia

Guvernul german a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul de la Leipzig, în care o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion cargo ucrainean pe aeroportul Leipzig/Halle.

Berlinul a anunțat ulterior o serie de măsuri împotriva Moscovei. Printre acestea se numără închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn și renunțarea la planurile de construire a unui „Russisches Haus” – Casa a Rusiei – la Berlin.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că serviciile de securitate germane, împreună cu partenerii europeni, au ajuns la concluzia că datele disponibile indică în mod clar implicarea Rusiei.

Potrivit ministrului, anchetatorii au analizat inclusiv configurația dronei și componentele acesteia. Unele dintre elementele identificate ar fi fost utilizate anterior în alte incidente atribuite unor operațiuni hibride.

Ce s-a întâmplat la Leipzig

Incidentul a avut loc la 4 august, când o dronă care transporta un dispozitiv exploziv a fost descoperită în apropierea unui avion cargo ucrainean pe aeroportul Leipzig/Halle.

Ulterior, autoritățile au stabilit că aeronava, un Antonov An-124, transporta muniție.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile germane, dispozitivul exploziv montat pe dronă avea un nivel ridicat de execuție tehnică și prezenta caracteristici asociate echipamentelor militare.

Germania consideră că incidentul face parte dintr-un tipar mai larg de activități hibride atribuite Rusiei în Europa. Moscova respinge însă acuzațiile și nu recunoaște implicarea în incident.

În declarațiile sale, Putin a insistat că Berlinul nu a prezentat dovezi convingătoare pentru acuzațiile formulate împotriva Rusiei.

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