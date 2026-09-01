Germania acuză oficial Rusia pentru incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig: „Urmează tiparul bine stabilit”

Germania a anunțat că Rusia se află în spatele tentativei de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle, produsă luna trecută. Aparatul, încărcat cu explozibili a fost descoperită pe 4 august în apropierea unor avioane cargo ucrainene, însă nu a detonat din cauza unei defecțiuni a detonatorului.

Dronă cu explozibil a fost găsită la câțiva metri de un avion de marfă Antonov ucrainean Foto: X

Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că atacul urmează „tiparul bine stabilit al operațiunilor hibride rusești din Europa”, potrivit BBC.

Dobrindt a afirmat că analiza echipamentelor folosite, coroborată cu informațiile serviciilor de informații, demonstrează implicarea Rusiei.

În urma acuzațiilor, Johann Wadephul, ministrul german de Externe, a anunțat închiderea consulatului rus din Bonn și rezilierea contractului pentru Casa Rusă din Berlin. Totodată, Germania va introduce controale mai stricte pentru cetățenii ruși și va intensifica presiunea asupra flotei utilizate de Moscova pentru a eluda sancțiunile occidentale.

Ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaev, a fost convocat la Ministerul german de Externe. În replică, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a declarat că Moscova va răspunde în mod „simetric” măsurilor adoptate de Germania.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat solidaritatea cu Germania, afirmând că „dovezile sunt clare” și salutând măsurile anunțate de Berlin.

Totodată, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Rusia a respins constant acuzațiile privind implicarea sa în incident.