 „Stegarul Dac”, reținut pentru 24 de ore. Este acuzat că ar fi împins un jandarm | adevarul.ro
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„Stegarul Dac”, reținut pentru 24 de ore. Este acuzat că ar fi împins un jandarm

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Cezar Avrămuță, cunoscut în spațiul online drept „Stegarul Dac”, a fost reținut pentru 24 de ore sâmbătă, 3 octombrie, fiind acuzat că ar fi „împins” un jandarm. Este aceeași acuzație de ultraj în dosarul în care a fost arestat preventiv și a petrecut aproape șase luni în detenție.

Stegarul Dac sursa Facebook Catalin Avrămuță jpg
Foto: Facebook/Cezar Avramuță

Potrivit Știrile ProTV, informația a fost confirmată de avocatul lui Avrămuță. Inițial, „Stegarul Dac” anunțase într-o postare pe Facebook că urmează să fie reținut.

Potrivit primelor informații, Cezar Avrămuță a fost ridicat de oamenii legii în apropierea Arestului Central din București, unde de mai multe zile au loc proteste ale susținătorilor lui Călin Georgescu.

În zonă au fost mobilizate importante efective de jandarmi, care au aplicat zeci de sancțiuni și au întocmit acte de sesizare a organelor de urmărire penală în cazul unor protestatari.

Amintim că, în decembrie, Cezar Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost săltat de jandarmi la Buftea, acolo unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar.

Acesta ar fi împins jandarmi și polițiști, fiind băgat de forțele de ordine într-o dubă și dus la Poliția Corbeanca pentru audieri.

El avea interzis să participe la astfel de evenimente. Era eliberat recent din Penitenciarul Giurgiu, după aproape șase luni de arest preventiv, pentru că după alegerile prezidențiale și-a tăiat brățara electronică și a părăsit locuința.  

Printre multele sale isprăvi se numără și cea de Ziua Națională a României, când s-a urcat pe o macara în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3, dar incidentul a fost considerat unul izolat.

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