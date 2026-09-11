Un fost ofițer Stasi, un fost actor de filme porno și câțiva neonaziști, printre noii deputați regionali ai AfD

Reprezentanții nou-aleși ai partidului german de extremă dreaptă se confruntă cu o nouă serie de verificări, în contextul în care AfD încearcă să formeze un guvern în Saxonia-Anhalt.

AfD a câștigat alegerile într-un land german Foto: Epa-Efe

AfD se confruntă cu o anchetă privind adecvarea unora dintre viitorii săi deputați, printre care se numără un fost ofițer al Stasi și un fost actor de filme porno la doar câteva zile după victoria sa istorică din landul german Saxonia-Anhalt.

Prezentați joi de candidatul principal al AfD, Ulrich Siegmund, cu ocazia unei sesiuni foto în capitala landului, Magdeburg, unii dintre deputații aleși s-au dovedit a avea un trecut controversat, incluzând cazier judiciar, legături cu Stasi și conexiuni cu rețele de extremă dreaptă, scrie The Guardian.

Presa germană a dezvăluit că, printre cei 39 de parlamentari care vor reprezenta circumscripțiile electorale din Saxonia-Anhalt în parlamentul regional, se află un bărbat acuzat că ar fi participat la filme porno și că și-ar fi falsificat diplomele universitare, un fost ofițer al poliției secrete est-germane, Stasi, precum și mai mulți membri care fac obiectul unei anchete penale pentru implicarea lor în organizații neonaziste.

Doi deputați fac obiectul unor anchete privind acuzațiile că ar fi încercat să continue activitățile organizației extremiste de dreapta interzise „Artgemeinschaft”, un grup neopagân care a adoptat idei naționaliste și antisemite. Cel mai tânăr dintre cei doi este, de asemenea, acuzat că ar fi încălcat legislația privind armele, potrivit Parchetului. Ambii resping acuzațiile.

Fostul actor de filme porno a fost condamnat pentru furtul în cantități mari de lenjerie de pat dintr-un hotel. O instanță a confirmat că acesta fusese actor de filme pornografice, după ce el a contestat afirmațiile unui ziar local. El a fost exmatriculat dintr-o universitate după ce s-a constatat că își falsificase diploma de absolvire a liceului, a relatat Die Zeit. Deputatul susține că a fost readmis în urma unei acțiuni în justiție.

Un fost ofițer al Stasi, în vârstă de 78 de ani, care a obținut un mandat direct în circumscripția sa, a recunoscut că a lucrat pentru Ministerul Securității de Stat din RDG comunistă, concentrându-se asupra cetățenilor est-germani care doreau să emigreze definitiv.

Rolul său în calitate de deputat ales a fost criticat de grupurile de campanie care apără interesele victimelor fostei dictaturi est-germane.

De asemenea, o anchetă realizată de postul de televiziune ZDF a dezvăluit că unii miniștri aleși ai AfD, care erau și membri ai grupului parlamentar anterior, aveau legături cu grupuri de extremă dreaptă. Printre aceștia se numărau și persoane care fuseseră membre ale grupării „Tineretul German Loial Patriei” (HDJ), interzisă ulterior. La un moment dat, unul dintre ei a condus organizația, în timp ce un consilier al grupului parlamentar al AfD a scris o biografie descrisă ca un „omagiu adus național-socialismului”.

Printre viitorii deputați se numără o serie de persoane cu legături pro-Kremlin, precum și unii care au vizitat membri ai mișcării Maga la Washington.

Solicitat să comenteze biografiile discutabile, în special ale celor doi deputați aflați sub anchetă penală, Siegmund, un fost vânzător de parfumuri care a fost reales joi în unanimitate în funcția de șef al grupului parlamentar al AfD, s-a referit la aceștia în glumă ca fiind „băieții răi” și a declarat: „vom aștepta rezultatele anchetelor și apoi le vom discuta”.

Siegmund însuși a stârnit critici vehemente în timpul prezentării noului său grup parlamentar, după ce a făcut o legătură între producția de arme din Germania și ofensiva de deportare pe care partidul său intenționează să o lanseze.