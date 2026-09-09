Trump salută victoria AfD în Saxonia-Anhalt: „Să facem Germania măreață din nou”

Președintele american Donald Trump a reacționat la rezultatul obținut de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale desfășurate duminică în Germania. Liderul de la Casa Albă a descris rezultatul drept o „seară foarte bună” pentru formațiunea populistă și a legat succesul acesteia de nemulțumirile privind politica de imigrație.

Trump salută victoria AfD în Germania: „Să facem Germania măreață din nou” Foto: Profimedia

Trump a comentat rezultatul pe platforma sa Truth Social, unde a lăudat ascensiunea partidului german.

„Wow! Partidul Populist din Germania tocmai a avut o seară foarte bună. În sfârşit, s-au săturat de regulile şi reglementările absolut oribile în materie de imigraţie care au dăunat atât de mult Germaniei. SUNT ÎN DEPLINĂ ASCENSIUNE şi nu se vor mai lăsa călcaţi în picioare!”, a scris Donald Trump.

La finalul mesajului, președintele american a folosit acronimul „MGGA”, o adaptare evidentă a sloganului său „MAGA” – „Make America Great Again”. În acest caz, inițialele ar trimite la mesajul „Make Germany Great Again” („Să facem Germania măreață din nou”).

Foto: Truth Social

AfD, aproape de 44% în Saxonia-Anhalt

AfD, principala forță de opoziție din Germania și o formațiune cunoscută pentru pozițiile sale anti-imigrație și apropierea de Rusia, a obținut un rezultat spectaculos în landul Saxonia-Anhalt.

Partidul a ajuns la aproape 44% din voturi, în timp ce CDU, formațiunea conservatoare condusă de cancelarul Friedrich Merz, a obținut aproximativ 17%.

Rezultatul este considerat un moment important pentru politica germană, întrucât extrema dreaptă se află pentru prima dată după 1945 într-o poziție favorabilă pentru a prelua conducerea unui land.

Victoria AfD a fost salutată și de mai multe figuri apropiate de administrația Trump. Printre cei care au reacționat rapid s-a numărat și Elon Musk, un susținător declarat al formațiunii germane.

Miliardarul a răspuns cu un simplu „Bravo!” unei postări publicate pe X de Alice Weidel, co-președinta AfD, după anunțarea rezultatului alegerilor.