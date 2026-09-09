Ascensiunea AfD, avertisment pentru România. Ștefureac compară situația cu scorul AUR: „Unii nu vor să creadă”

Sociologul Remus Ștefureac atrage atenția asupra ascensiunii partidelor populiste radicale, după rezultatul obținut de AfD la alegerile din landul german Saxonia-Anhalt. El compară scorul formațiunii de extremă dreapta din Germania cu poziția AUR în sondajele din România și avertizează că partidele tradiționale riscă să alimenteze și mai mult acest fenomen prin conflictele politice și lipsa unei direcții clare de guvernare.

Remus Ștefureac compară scorul AUR cu ascensiunea AfD. Foto: Getty Images

Într-o postare pe Facebook, Ștefureac pornește de la rezultatul AfD, care a obținut aproape 44% din voturi în Saxonia-Anhalt, și îl compară cu scorurile înregistrate de AUR în România.

„AfD a obținut aproape 44% din voturi la alegerile din landul Saxonia-Anhalt (Germania). În România, măsurătorile INSCOP arată AUR stabilizat la 40% după ce George Simion a luat 40% în primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut. În unele momente, este chiar și mai sus”, a scris sociologul.

Ștefureac susține că, în România, există în continuare reticență față de acceptarea acestor cifre, în ciuda evoluțiilor din ultimele luni.

„Cu toate acestea, unii nu vor să creadă acest lucru și pace”, afirmă el.

Sociologul pune ascensiunea populismului radical și pe seama comportamentului partidelor tradiționale, despre care spune că nu au reușit să ofere un răspuns convingător într-o perioadă marcată de instabilitate politică.

„Chiar dacă, de vreo trei luni, o populație exasperată primește din partea celorlalte partide cu ștaif absolut toate motivele pentru a acorda și mai multă susținere populismului radical”, mai spune Ștefureac.

În opinia sa, conflictele dintre partidele mainstream și dificultățile în formarea unui nou guvern pot avea consecințe electorale importante. Lipsa de claritate și a unei viziuni de dezvoltare ar putea, susține sociologul, să consolideze și mai mult formațiunea condusă de George Simion.

„Cearta politică și incapacitatea partidelor mainstream de formare a unui nou guvern care să aducă puțină claritate și o viziune serioasă de dezvoltare îmi pare o defilare hipnotică spre majoritatea de aur (50% + 1 a unui singur partid)”, a conchis Remus Ștefureac.