Cetățean moldovean de 21 de ani, reținut în Rusia. Este suspectat că a încercat să asasineze un important general rus

Un cetățean moldovean în vârstă de 21 de ani a fost reținut în regiunea rusă Astrakhan, fiind suspectat de implicare într-o tentativă de asasinat asupra unui ofițer de rang înalt din Ministerul Apărării al Federației Ruse, au anunțat reprezentanții Serviciului Federal de Securitate (FSB).

Un cetățean moldovean în vârstă de 21 de ani a fost reținut în Rusia. Foto: Profimedia

Potrivit autorităților ruse, tânărul, identificat drept Nicolae Cociu, ar fi fost recrutat în 2025 de serviciile secrete ucrainene și ar fi urmat la Kiev instruire în folosirea armelor de foc, precum și în domeniul minelor și explozibililor. În iunie 2026, acesta ar fi ajuns în Rusia cu misiunea de a elimina un militar rus de rang înalt.

Comitetul de anchetă rus susține că, pe 3 septembrie, în localitatea Probuzhdenie, din raionul Engels, regiunea Saratov, Cociu ar fi tras de cel puțin șase ori asupra militarului. Victima a fost transportată la spital și a supraviețuit atacului.

Potrivit anchetatorilor, tânărului i s-ar fi promis 70.000 de dolari pentru îndeplinirea misiunii.

Cum ar fi fost pregătit atentatul

FSB susține că suspectul a fost recrutat după ce ar fi găsit pe Instagram o ofertă de muncă. În urma schimbului de mesaje, i s-ar fi propus o „colaborare”, după care ar fi fost trimis la Kiev pentru pregătire.

Într-o înregistrare video publicată de FSB, tânărul povestește că ar fi fost instruit în tir și în manipularea explozibililor, iar ulterior ar fi primit misiunea de a „ucide un general rus”.

Potrivit declarațiilor sale, Cociu ar fi intrat în Rusia prin Estonia. Coordonatele unui ascunzător în care se aflau un pistol Makarov și două încărcătoare i-ar fi fost transmise prin intermediul platformei Discord.

După ce ar fi luat arma, tânărul ar fi ajuns în Saratov, unde și-ar fi cumpărat echipamente pentru camuflaj și deplasare. Ulterior, ar fi început să-și urmărească ținta.

În ziua atacului, victima ar fi fost împușcată de un individ necunoscut aflat pe o motocicletă, care își ascundea fața sub o cască.

Cine a fost ținta

Ținta atacului a fost generalul-maior Nikolai Varpahovici, comandantul Diviziei 22 de aviație de bombardament greu a aviației de distanță din cadrul Forțelor Aeriene ale Federației Ruse.

Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză pe Varpahovici că ar fi fost implicat într-un atac cu rachete asupra spitalului de copii „Ohmatdet” din Kiev, în iulie 2024. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte 32 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene.

Informațiile privind identitatea victimei nu au fost confirmate independent.

Suspectul ar fi fost prins când încerca să părăsească Rusia

FSB a anunțat că Nicolae Cociu a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Federația Rusă.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor și trafic ilegal de arme.

Autoritățile ruse susțin că ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tentativei de asasinat și a eventualelor persoane implicate în organizarea atacului.

Cine este Nikolai Varpahovici

Varpahovici este originar din Riazan și are o carieră îndelungată în aviația militară rusă. Potrivit informațiilor publicate despre activitatea sa, acesta a ocupat inclusiv o funcție de conducere la Centrul 43 pentru Pregătirea pentru Luptă și Recalificarea Personalului de Aviație.

Generalul a participat și la parada militară organizată la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei.

Potrivit unor informații obținute din surse publice, Varpahovici locuia în regiunea Saratov cel puțin din 2024. Acesta ar fi avut un apartament în orașul Engels și o casă în satul Probuzhdenie, localitatea în care a avut loc tentativa de asasinat.

În informațiile publicate despre familia generalului apare și un episod tragic. Fiul cel mare al lui Varpahovici, Vladislav, a murit în 2023 la o bază militară din Riazan, după ce a fost împușcat în cap cu o armă automată.

Aceeași sursă susține că o examinare psihologică și psihiatrică ar fi indicat o stare emoțională severă și existența unui conflict intern.