 Cinci țări europene, răspuns la presiunile lui Trump privind motorina: „Nu joci jocuri murdare cu leul flămând” | adevarul.ro
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Cinci țări europene, răspuns la presiunile lui Trump privind motorina: „Nu joci jocuri murdare cu leul flămând”

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Franța, Germania, Marea Britanie, Italia și Irlanda au convenit să adopte o poziție comună în fața presiunilor exercitate de administrația Trump pentru eliberarea unei părți din rezervele strategice de motorină, potrivit unor surse citate de Politico.

Tările europene vor avea o poziție comună în fața amenințărilor lui Trump
Tările europene vor avea o poziție comună în fața amenințărilor lui Trump Foto: Shutterstock

Oficialii celor cinci state au participat joi la o reuniune de urgență alături de reprezentanți ai Comisiei Europene, în contextul în care Washingtonul le solicită să utilizeze stocurile de combustibil pentru a tempera criza de pe piață. În caz contrar, SUA iau în calcul restricționarea exporturilor de motorină către Europa, o măsură care ar putea avea consecințe importante pentru economiile de pe continent.

Potrivit surselor europene, participanții la discuții au convenit asupra a trei direcții principale: transmiterea unui mesaj coordonat către Washington, implicarea Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) în orice decizie privind eliberarea rezervelor și evitarea unei escaladări a tensiunilor diplomatice.

Strategia europeană urmărește, în esență, detensionarea situației. Un oficial citat de Politico a explicat că statele europene încearcă să adopte o atitudine fermă, dar constructivă, în dialogul cu administrația americană:

Când ai de-a face cu leul flămând, nu joci neapărat jocuri murdare cu el"

Subiectul urmează să fie analizat și într-o reuniune extinsă programată vineri, 2 ocrombrie, la care vor participa și alte țări care au primit solicitări similare din partea Washingtonului.

Presiunea americană vine pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la motorină în Statele Unite, alimentată de efectele războaielor din Ucraina și Iran. În perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, președintele Donald Trump caută soluții pentru reducerea costurilor la combustibil.

Potrivit Politico, Chris Wright, secretarul american al Energiei, a propus eliberarea unor cantități semnificative de motorină din rezervele europene ca alternativă la un embargo asupra exporturilor americane. Solicitarea vizează aproximativ 120 de milioane de barili în următoarele șase luni, echivalentul a peste o treime din rezervele totale de motorină ale Uniunii Europene.

Europa depinde în mare măsură de importurile americane, SUA furnizând în prezent mai mult de jumătate din cantitatea de motorină importată de statele membre. În aceste condiții, o eventuală interdicție a exporturilor americane ar putea amplifica presiunea asupra pieței energetice europene și asupra costurilor de transport.

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