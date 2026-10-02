 LIVE TEXT România - Polonia, în etapa a treia din Liga Națiunilor, de la 21:45. Un nou test dificil pentru „tricolori” | adevarul.ro
search
Vineri, 2 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

LIVE TEXT România - Polonia, în etapa a treia din Liga Națiunilor, de la 21:45. Un nou test dificil pentru „tricolori”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Naționala lui Gică Hagi întâlnește în această seară Polonia, la Varșovia, într-o partidă programată de la ora 21:45, care poate conta mult pentru configurația grupei. Duelul se va disputa în etapa a treia din Liga B a Ligii Națiunilor.

Echipa națională de fotbal a României
Echipa națională de fotbal a României Foto: Sportpictures

UPDATE 10.30 Ce se întâmplă cu Ionuț Radu?

Conform GSP, Ionuț Radu a apărat poarta României în partidele cu Suedia Și Bosnia, deși acesta suferea „în tăcere”, accidentat fiind la umărul drept. Lipsind din cadrul celor mai recente antrenamente ale naționalei, portarul a decis, finalmente, să efectueze un RMN în Capitală. Selecționerul a știut de la bun început de problemele de sănătate ale tricolorului, acesta fiind accidentat încă dinainte de prezentarea oficială la lot. Chiar și așa, Gică Hagi a decis să-l utilizeze între buturi pe Ionuț Radu, în cadrul primelor două acțiuni ale naționalei din Liga Națiunilor, durerile acestuia fiind tratate superficial în primă fază. În această seară, însă, locul lui Ionuț Radu în poarta României va fi preluat de la Otto Hindrich.

„Cred că prima întrebare era pentru meciul cu Polonia, nu de un jucător (întrebat de situația lui Ionuț Radu) care a jucat două meciuri, a fost cu noi, am știut de la început, are o jenă la umăr, dar nu ceva foarte grav. E opțiunea noastră, vedem care va apăra.

Legat de meciul cu Polonia, în acest moment suntem două echipe rănite, nu ne-am calificat la Mondiale, două echipe care nu am început bine Liga Națiunilor, motive importante ca să jucăm pentru a câștiga. Un meci frumos, vom vedea. Eu cred că suntem pregătiți să facem un meci complet, să plecăm cu o victorie. Nu am regretat (n.r. - că nu l-a folosit pe Hindrich titular cu Bosnia), Radu e un portar foarte bun. Mâine va apăra Otto Hindrich!”, a declarat Hagi, la conferința de presă.

UPDATE 10.00 Hagi revine la „greii” României. 

Pentru partida de la Varșovia, Gheorghe Hagi este nevoit să opereze câteva modificări în formula de start. Louis Munteanu nu mai poate fi luat în calcul din cauza unei accidentări, în timp ce Matei Ilie, Andrei Burcă, Vladimir Screciu, David Matei, Darius Olaru, Vlad Dragomir și Lisav Eissat au ieșit și ei din calculele pentru acest meci. 

Pentru confruntarea de la Varșovia, selecționerul României pregătește mai multe modificări față de partida precedentă. Jucători importanți precum Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi ar urma să revină în formula de start.

Cea mai importantă schimbare este în poartă. Ionuț Radu nu poate evolua din cauza problemelor medicale, iar locul său va fi ocupat de Otto Hindrich. Goalkeeper-ul lui Legia Varșovia va avea astfel ocazia să joace chiar pe terenul formației sale, într-un meci în care România încearcă să-și repare imaginea după primele două rezultate ale campaniei.

Polonia - România, echipe probabile:

Polonia: Bulka - Cash, Potulski, Bednarek, Kiwior - Frankowski, W. Nowak, Zielinski, Zalewski - Szymanski - Lewandowski.

România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea.

Stadion: PGE Narodowy, Varșovia Arbitru: Urs Schnyder (Elveția) Asistenți: Marco Zürcher și Benjamin Zürcher (Elveția) Al patrulea oficial: Sven Wolfensberger (Elveția) VAR: Fedayi San și Michèle Schmolzer (Elveția).

Știrea inițială

„Tricolorii” ajung la acest duel după un început complicat de campanie. România a pierdut întâlnirea cu Suedia, apoi a cedat și în fața Bosniei, astfel că echipa pregătită de Hagi caută acum primul rezultat pozitiv. De partea cealaltă, nici polonezii nu au avut un start spectaculos, acumulând un singur punct în primele două etape.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași. Premierul demis este audiat de procurori în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria
gandul.ro
image
DE CE este audiat Bolojan la DNA Iași? CUM a ajuns PREMIERUL în anchetă?
mediafax.ro
image
Mircea Rednic pune tunurile pe Hagi: “Cicâldău este mult peste Ianis! Gică nu-și dă seama că e selecționerul României, nu antrenor la Farul!”
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
digi24.ro
image
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
gsp.ro
image
Becali l-a numit "vagabond" și i-a dat un Matiz vechi. Acum a venit "răspunsul"
digisport.ro
image
Alex Dima, secrete despre rolul de tată și ce înseamnă pentru el „acasă”: „Asta trebuie să facă un părinte“
click.ro
image
Un bărbat a găsit la un depozit de reciclare un ornament „din beton” care s-a dovedit a fi o sculptură extrem de valoroasă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Profesori stropiţi cu benzină la protestele liceenilor din Franța: școli devastate și 40 de directori răniți
observatornews.ro
image
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
cancan.ro
image
Care județe dau ajutor la pensie de sute de lei pentru pensionari? Cine poate lua banii? Unde depui cererea?
newsweek.ro
image
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
prosport.ro
image
ANAF verifică mașinile second-hand scoase la vânzare. Prețul din anunț va fi comparat cu cel din actele fiscale
playtech.ro
image
David Matei, OUT din lotul României! Gică Hagi, contrat în direct pentru neconvocarea giuvaierului Universității Craiova
fanatik.ro
image
Analistul Cristian Roșu: „E posibil să vedem PNL și USR semnând demersul AUR pentru suspendarea președintelui” - INTERVIU
ziare.com
image
Anunțul lui Cristiano Ronaldo a făcut rapid înconjurul lumii. Georgina Rodriguez a reacționat imediat
digisport.ro
image
Vlad Bălțățeanu nu-și recunoaște fapta. Pe cine ar încerca să dea vina pentru moartea Valentinei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din București în care Anna Lesko stă cu fiul ei. Artista a renovat-o complet și arată într-un mare fel. E mare, spațioasă, modernă și costă o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dezvăluiri din celula lui Călin Georgescu! Anunțul soției sale, Cristela
mediaflux.ro
image
La 4 luni de când Simona Halep devenea imaginea oficială a companiei, societatea a intrat în insolvență: „Aleg branduri care cresc frumos”
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Alina Pușcău, veste uriașă după lupta cu cancerul! Ce au descoperit medicii. „Dumnezeu face miracole!”
click.ro
image
Acesta e cel mai bun ulei pentru gătit! Mulți români se feresc de el. Un somelier rupe tăcerea: „Cel de floarea soarelui trebuie aruncat după fiecare prăjire!”
click.ro
image
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Caligula profimedia 0785688702 jpg
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Am mâncat și pâine mucegăită!” Vedetele care acum au vile și mașini, dar au crescut în sărăcie
image
Alina Pușcău, veste uriașă după lupta cu cancerul! Ce au descoperit medicii. „Dumnezeu face miracole!”

OK! Magazine

image
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el