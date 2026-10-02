LIVE TEXT România - Polonia, în etapa a treia din Liga Națiunilor, de la 21:45. Un nou test dificil pentru „tricolori”

Naționala lui Gică Hagi întâlnește în această seară Polonia, la Varșovia, într-o partidă programată de la ora 21:45, care poate conta mult pentru configurația grupei. Duelul se va disputa în etapa a treia din Liga B a Ligii Națiunilor.

Echipa națională de fotbal a României Foto: Sportpictures

UPDATE 10.30 Ce se întâmplă cu Ionuț Radu?

Conform GSP, Ionuț Radu a apărat poarta României în partidele cu Suedia Și Bosnia, deși acesta suferea „în tăcere”, accidentat fiind la umărul drept. Lipsind din cadrul celor mai recente antrenamente ale naționalei, portarul a decis, finalmente, să efectueze un RMN în Capitală. Selecționerul a știut de la bun început de problemele de sănătate ale tricolorului, acesta fiind accidentat încă dinainte de prezentarea oficială la lot. Chiar și așa, Gică Hagi a decis să-l utilizeze între buturi pe Ionuț Radu, în cadrul primelor două acțiuni ale naționalei din Liga Națiunilor, durerile acestuia fiind tratate superficial în primă fază. În această seară, însă, locul lui Ionuț Radu în poarta României va fi preluat de la Otto Hindrich.

„Cred că prima întrebare era pentru meciul cu Polonia, nu de un jucător (întrebat de situația lui Ionuț Radu) care a jucat două meciuri, a fost cu noi, am știut de la început, are o jenă la umăr, dar nu ceva foarte grav. E opțiunea noastră, vedem care va apăra.

Legat de meciul cu Polonia, în acest moment suntem două echipe rănite, nu ne-am calificat la Mondiale, două echipe care nu am început bine Liga Națiunilor, motive importante ca să jucăm pentru a câștiga. Un meci frumos, vom vedea. Eu cred că suntem pregătiți să facem un meci complet, să plecăm cu o victorie. Nu am regretat (n.r. - că nu l-a folosit pe Hindrich titular cu Bosnia), Radu e un portar foarte bun. Mâine va apăra Otto Hindrich!”, a declarat Hagi, la conferința de presă.

UPDATE 10.00 Hagi revine la „greii” României.

Pentru partida de la Varșovia, Gheorghe Hagi este nevoit să opereze câteva modificări în formula de start. Louis Munteanu nu mai poate fi luat în calcul din cauza unei accidentări, în timp ce Matei Ilie, Andrei Burcă, Vladimir Screciu, David Matei, Darius Olaru, Vlad Dragomir și Lisav Eissat au ieșit și ei din calculele pentru acest meci.

Pentru confruntarea de la Varșovia, selecționerul României pregătește mai multe modificări față de partida precedentă. Jucători importanți precum Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi ar urma să revină în formula de start.

Cea mai importantă schimbare este în poartă. Ionuț Radu nu poate evolua din cauza problemelor medicale, iar locul său va fi ocupat de Otto Hindrich. Goalkeeper-ul lui Legia Varșovia va avea astfel ocazia să joace chiar pe terenul formației sale, într-un meci în care România încearcă să-și repare imaginea după primele două rezultate ale campaniei.

Polonia - România, echipe probabile:

Polonia: Bulka - Cash, Potulski, Bednarek, Kiwior - Frankowski, W. Nowak, Zielinski, Zalewski - Szymanski - Lewandowski.

România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea.

Stadion: PGE Narodowy, Varșovia Arbitru: Urs Schnyder (Elveția) Asistenți: Marco Zürcher și Benjamin Zürcher (Elveția) Al patrulea oficial: Sven Wolfensberger (Elveția) VAR: Fedayi San și Michèle Schmolzer (Elveția).

Știrea inițială

„Tricolorii” ajung la acest duel după un început complicat de campanie. România a pierdut întâlnirea cu Suedia, apoi a cedat și în fața Bosniei, astfel că echipa pregătită de Hagi caută acum primul rezultat pozitiv. De partea cealaltă, nici polonezii nu au avut un start spectaculos, acumulând un singur punct în primele două etape.