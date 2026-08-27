Rusia amenință că ar putea lovi ținte militare britanice: „Marea Britanie și Franța se joacă cu focul”

Rusia a declarat că ar putea riposta împotriva Marii Britanii pentru sprijinul acordat Kievului, lovind ținte militare atât în interiorul, cât și în afara Ucrainei, pe fondul informațiilor potrivit cărora directorul CIA ar fi avertizat Kremlinul, în timpul unei vizite discrete efectuate în această săptămână, să nu atace NATO.

Rusia amenință din nou aliații occidentali ai Ucrainei Foto: Shutterstock

Andy Burnham, premierul Marii Britanii, a declarat luni că Regatul Unit îi va permite Kievului accesul la tehnologie clasificată pentru a începe propria producție de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Storm Shadow. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat joi că Marea Britanie și Franța „se joacă cu focul”, transmite The Guardian.

The Wall Street Journal a relatat că o vizită efectuată marți la Moscova de John Ratcliffe, directorul CIA, a avut loc după ce serviciile de informații americane au evaluat că Rusia ar putea plănui să testeze NATO printr-un atac limitat asupra unei țări aliate. Acesta ar putea varia de la un atac cibernetic până la o incursiune de mică amploare, cel mai probabil într-o țară baltică.

Rusia a lansat în mod frecvent amenințări la adresa aliaților occidentali ai Ucrainei de la începutul războiului, inclusiv amenințări nucleare voalate și alte amenințări care par să fi vizat misiunile diplomatice din Kiev.

Întrebat despre vizita lui Ratcliffe, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat: „În această perioadă sunt publicate foarte multe materiale de acest gen, menite să provoace panică. Desigur, acestea nu au nimic de-a face cu realitatea și nici cu intențiile Federației Ruse”.

Se consideră că Rusia ia în calcul o nouă escaladare a războiului împotriva Ucrainei, după luni de atacuri ucrainene tot mai intense asupra infrastructurii ruse de rafinare a petrolului și asupra altor obiective, atacuri care provoacă un cost economic tot mai mare.

Kremlinul a adoptat o retorică din ce în ce mai belicoasă, o mare parte a acesteia fiind destinată publicului intern, pe măsură ce războiul din Ucraina a ajuns tot mai aproape de teritoriul Rusiei.

În decurs de doar câteva zile, Rusia a invocat amenințarea reprezentată de arsenalul său nuclear la adresa Japoniei, în contextul revendicării teritoriale a Tokyo asupra Insulelor Kurile disputate. De asemenea, Moscova a descris relațiile cu SUA drept aflate într-o „criză” și la cel mai scăzut nivel istoric.

Avertismentul atribuit lui Ratcliffe este similar celui formulat de predecesorul său, William Burns, în 2021, înaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia – invazie despre care Moscova a negat la rândul său, la acea vreme, că ar avea intenția să o declanșeze.

Îngrijorările cu privire la intențiile Moscovei s-au amplificat pe fondul creșterii numărului de incidente de război hibrid atribuite Rusiei în Europa, de la atacuri cibernetice și drone până la incendieri, care au vizat obiective asociate sprijinului acordat efortului de război al Ucrainei.

Rusia și SUA au încercat să minimalizeze importanța întâlnirii lui Ratcliffe cu omologii săi ruși: Donald Trump a descris miercuri vizita drept una „semi-rutinieră”. Cu toate acestea, natura neobișnuită a întâlnirii a provocat speculații intense atât în Occident, cât și în Rusia.

Țările NATO vecine Rusiei s-au mobilizat rapid pentru a-și spori nivelul de pregătire militară. Polonia a anunțat în această săptămână că a primit primul transport de tancuri principale de luptă sud-coreene K2 Black Panther, care vor fi desfășurate în apropierea graniței cu regiunea rusă Kaliningrad.

Cezary Tomczyk, adjunctul ministrului polonez al Apărării, a declarat în această lună că Varșovia se pregătește pentru posibilitatea unui conflict pe scară largă.

Tomczyk a declarat pentru publicația Super Express: „Ne pregătim pentru război, sperând că acesta nu va avea loc”.