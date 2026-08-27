 Rusia amenință din nou Europa: Moscova avertizează că trupele străine din Ucraina ar putea deveni „ținte militare legitime” | adevarul.ro
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Rusia amenință din nou Europa: Moscova avertizează că trupele străine din Ucraina ar putea deveni „ținte militare legitime”

Război în Ucraina
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Rusia lansează noi amenințări la adresa Europei, prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Oficialul de la Moscova susține că orice „contingente străine” desfășurate în Ucraina și care, în opinia Rusiei, ar împiedica eforturile pentru obținerea unei păci durabile vor deveni „ținte militare legitime”.

Ministerul rus de Externe, Maria Zaharova.
Ministerul rus de Externe, Maria Zaharova. Foto: Profimedia

Declarațiile au fost făcute joi și vin într-un moment în care statele occidentale își consolidează sprijinul militar și tehnologic acordat Ucrainei. Zaharova a afirmat că țările occidentale „poartă întreaga responsabilitate pentru orice escaladare a conflictului”, potrivit Antena 3 CNN. 

„Așa cum am accentuat deja, o desfășurare de contingente militare străine de orice fel în Ucraina obstrucționează operațiunea militară specială și obținerea unei înțelegeri sustenabile, este absolut inacceptabilă și va deveni o țintă militară legitimă”, a spus Maria Zaharova.

„Responsabilitatea aparține exclusiv politicienilor occidentali care au ales escaladarea”, a continuat ea.

În aceeași conferință de presă de la Moscova, Zaharova a acuzat Marea Britanie și Franța că „se joacă cu focul” prin sprijinirea Ucrainei cu tehnologii destinate producției de rachete.

Marea Britanie a anunțat luni că va permite Ucrainei accesul la tehnologii secrete pentru a începe producția proprie de rachete de croazieră Storm Shadow cu rază lungă de acțiune. Acestea sunt capabile să lovească ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei. Franța și-a dat deja acordul pentru transferul sub licență al tehnologiei utilizate pentru versiunea europeană a rachetei.

Decizia Londrei a provocat reacții dure la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că măsura va „turna gaz pe focul” conflictului.

Premierul britanic Andy Burnham a respins însă acuzațiile, în timpul vizitei sale la Kiev: „Dar cine a aprins focul? Asta este întrebarea, nu?”.

Tensiunile dintre Kremlin și Marea Britanie au crescut în ultimele săptămâni. Luni, Andrei Fedorov, consilier al Kremlinului, a amenințat că Rusia va ataca „semi-militar” fabricile britanice de drone, după ce Andy Burnham a anunțat că va permite Ucrainei să construiască drone și rachete de tip Storm Shadow.

În urmă cu câteva săptămâni, ambasada Rusiei în Marea Britanie susținea că informațiile potrivit cărora forțele ucrainene ar fi folosit drone produse de două companii britanice „confirmă că Londra alege în mod deliberat escaladarea crizei din Ucraina”.

Ambasada rusă a acuzat atunci Marea Britanie că „încearcă să limiteze Rusia și să-i provoace pagube maxime prin intermediari” și a avertizat că, pe măsură ce implicarea Londrei în conflict devine mai profundă, „prețul pe care îl va plăti va fi mai mare”.

„Acțiunile UK vor avea inevitabil consecințe pentru care va trebui să răspundă”, se arăta în mesaj.

Andy Burnham a respins amenințările și a transmis că Marea Britanie nu va fi descurajată. Premierul britanic a mers săptămâna aceasta la Kiev, în prima sa deplasare în străinătate de când a preluat conducerea guvernului.

 

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