Uneori, o bijuterie nu își spune toată povestea singură. Poate începe cu un colier — ales pentru o piatră care te-a făcut să te oprești, pentru o culoare pe care o porți mereu sau pur și simplu pentru acel design pe care l-ai recunoscut din prima ca fiind „al tău”. Dar, după un timp, apare o întrebare aproape inevitabilă: ce i-ar sta bine alături? De aici începe noua noastră căutare.

EDITOR’S CHOICE 2026 — Sterling Silver Gemstone Bracelet Brățară din argint 925 cu safir albastru australian și topaz alb – Y66402 BILETUL DE AUR — 50% EXTRA O combinație de safir albastru și topaz alb, pusă într-o construcție geometrică atent echilibrată — suficient de distinctă pentru a deschide ghidul cu o piesă care merită descoperită până la capăt. Vezi prețul și alte detalii

După ce am străbătut universul colierelor din argint cu pietre prețioase și semiprețioase și am ales cele mai interesante piese pentru ghidul anterior, ne-am mutat atenția către încheietură. Am pornit de la cele cinci coliere din selecția principală și am căutat, pentru fiecare, o brățară care să-i poată deveni pereche.

Nu o copie. Nu neapărat un set cumpărat împreună. Și nici două bijuterii care trebuie să arate aproape identic pentru a funcționa. Ci o brățară care să completeze povestea colierului.

Uneori, legătura dintre ele este aceeași piatră. Alteori, aceeași nuanță, aceeași strălucire sau același tip de montură. Iar uneori, ceea ce le face să funcționeze este tocmai diferența dintre ele: un colier spectaculos echilibrat de o brățară discretă sau două piese cu personalități puternice, unite de un detaliu pe care îl observi abia când le vezi împreună. Pentru că un set reușit nu înseamnă neapărat uniformitate. Înseamnă armonie.

De la gât la încheietură: aceeași magie, o nouă poveste cu pietre prețioase: 8 brățări Foto: BijuteriiTV

Am păstrat aceleași criterii care au stat la baza primului ghid: argint 925, inclusiv variante placate cu aur, pietre naturale prețioase și semiprețioase, design actual, proporții bine gândite, varietate, versatilitate și, mai ales, un echilibru cât mai bun între ceea ce primești și ceea ce plătești. Dar, de această dată, am adăugat o întrebare nouă și esențială: Ce se întâmplă atunci când o brățară întâlnește colierul potrivit?

Răspunsul ne-a dus către o selecție de 5 brățări principale și 3 bonusuri. Cele cinci alegeri principale au fiecare câte un colier-pereche din ghidul anterior. Două dintre bonusuri continuă povestea altor două coliere bonus, iar cea de-a treia este pur și simplu o descoperire care ne-a plăcut suficient de mult încât să merite un loc aici, chiar și fără o pereche prestabilită.

Pentru că nu trebuie să cumperi un set ca să te bucuri de o brățară. Poate că ai deja colierul și cauți exact piesa care îi lipsește. Poate că vrei doar să adaugi o bijuterie nouă colecției tale. Poate că preferi să porți fiecare piesă separat, dar îți place să știi că, atunci când le vei pune împreună, vor avea sens. Sau poate că una dintre combinațiile de aici îți va arăta pentru prima dată cât de mult poate schimba o singură bijuterie felul în care o privești pe cealaltă. Și acesta este, poate, cel mai frumos lucru pe care îl poate face un accesoriu bine ales: nu doar să completeze o ținută, ci să deschidă o poveste nouă.

În primul ghid am căutat colierele care merită să rămână în colecția ta ani la rând. Acum căutăm piesa care poate duce povestea lor mai departe — de la gât până la încheietură. Pentru că unele bijuterii sunt frumoase singure. Dar uneori, tot ce le lipsește pentru a deveni cu adevărat memorabile este piesa potrivită lângă ele.

9 coliere din argint, 9 povești în pietre: de la smaralde și rubine la perle și citrine Foto: BijuteriiTV

EDITOR’S CHOICE 2026: brățara din argint și pietre prețioase cu propria semnătură

Unele brățări atrag privirea printr-o piatră spectaculoasă. Altele printr-o combinație de culori. Brățara din argint cu safir Y66402 face ceva mai greu de obținut: transformă pietrele și geometria într-o bijuterie care are propria ei identitate.

Safirul albastru australian și topazul alb se întâlnesc într-un ritm vizual precis, în care formele rotunde alternează cu accentele geometrice, iar contrastul dintre albastru și alb îi dă suficientă personalitate pentru a fi remarcată fără să devină ostentativă. Este genul de design care funcționează atât ca piesă individuală, cât și alături de un colier, precum colierul din argint cu safir Y66255, fără ca vreuna dintre bijuterii să o anuleze pe cealaltă.

De aceea am ales-o drept EDITOR’S CHOICE 2026: pentru echilibrul dintre piatră, construcție, proporție, versatilitate și felul în care designul reușește să rămână memorabil. Nu este doar o brățară cu safir și topaz, ci una dintre acele piese în care toate elementele par să știe exact unde trebuie să fie.

Iar dacă vrei să vezi de ce a ajuns în această poziție, detaliile despre Y66402, precum și despre toate celelalte recomandări din ghid, se regăsesc mai jos, în secțiunea „Cele mai frumoase brățări din argint 925 cu pietre prețioase”.

De la argint 925 la piatra perfectă: cum am ales cele mai interesante brățări cu pietre prețioase și semiprețioase în 2026

O brățară poate arăta spectaculos într-o fotografie. Dar pentru a ajunge în această selecție, fiecare model a trebuit să convingă dincolo de imagine: prin material, piatră, construcție, design, proporții, versatilitate, preț și, nu în ultimul rând, prin felul în care poate fi purtat în viața de zi cu zi.

Am pornit, așadar, de la câteva criterii clare și am căutat un echilibru între ele, fără să transformăm un singur indicator — fie el caratajul, prețul sau spectaculozitatea designului — în criteriul decisiv.

Materialul a fost primul filtru. Am pornit de la o regulă clară: argint 925, simplu sau placat cu aur. Există o singură excepție, păstrată tocmai pentru că modelul respectiv ne-a atras suficient de mult atenția și, mai ales, pentru că formează un set deosebit de coerent cu unul dintre colierele recomandate în ghidul anterior cu BijuteriiTV.

Apoi am urmărit ceea ce face, de fapt, o brățară memorabilă: pietre naturale prețioase și semiprețioase, design actual, proporții echilibrate, varietate de forme și combinații, diversitate de pietre și carataje, dar și un aspect esențial pe care fotografiile de produs nu îl pot surprinde întotdeauna — cât de ușor poate deveni piesa parte din viața de zi cu zi.

Nu am căutat cea mai mare piatră. Am căutat alegerea care are sens. Caratajul poate atrage atenția, dar nu spune singur povestea unei bijuterii. De aceea, am privit fiecare model printr-un ansamblu mai larg de criterii: material, pietre, construcție, design, proporții, versatilitate și felul în care toate acestea se raportează la preț. Ne-a interesat nu doar cât primești, ci ce primești pentru banii respectivi.

Am urmărit, de asemenea, suficientă diversitate încât selecția să poată răspunde unor preferințe și bugete diferite. O brățară cu un design discret poate fi la fel de interesantă pentru cineva care caută o piesă de zi cu zi precum este o brățară mai spectaculoasă pentru cineva care vrea ca încheietura să devină punctul central al ținutei.

Bugetul și disponibilitatea au contat. Pentru această selecție, am urmărit un plafon de 1.500 de lei pentru o brățară. Prețul nu este însă un reper fix. El se poate modifica în timp, în funcție de promoții, disponibilitate sau politica magazinului, motiv pentru care recomandăm verificarea valorii actuale direct pe pagina produsului înainte de achiziție. În perioada publicării acestui ghid se aplică și oferta „Biletul de aur” – VIP50, care oferă 50% EXTRA reducere pentru bijuteriile eligibile. Prin urmare, prețul efectiv plătit poate fi diferit de prețul afișat inițial pe pagina produsului.

Am ținut cont și de disponibilitatea modelelor. O recomandare este cu atât mai utilă dacă produsul poate fi verificat și cumpărat în momentul în care cititorul ajunge la el.

În final, am ajuns la 8 brățări: cinci recomandări principale și trei bonusuri. Dintre acestea, 7 pot fi asociate cu coliere cu pietre naturale din ghidul anterior, în timp ce una este o alegere suplimentară, inclusă pentru valoarea pe care o aduce ca piesă individuală.

Astfel, criteriile de selecție nu s-au redus la întrebarea „care este cea mai frumoasă brățară?”, ci au urmărit un echilibru mai dificil: care este brățara care merită să fie aici, pentru ceea ce oferă, pentru cât costă și pentru cât de bine poate funcționa într-o colecție reală de bijuterii?

Cele mai frumoase brățări din argint 925 cu pietre prețioase și semiprețioase: 5 recomandări principale și 3 bonusuri

Criteriile ne-au ajutat să restrângem căutarea. Acum vine partea în care selecția prinde contur: cele 8 brățări care au rămas în final pe listă.

Am început cu cele cinci recomandări principale. Pentru fiecare vei găsi motivele pentru care modelul ne-a atras atenția, ce îl diferențiază și de ce credem că își merită locul în selecție, alături de o casetă tehnică ce reunește informațiile esențiale despre produs. În această casetă vei găsi și un link de afiliere către pagina oficială a piesei pe Bijuterii TV. De acolo poți verifica informațiile actuale, inclusiv prețul, disponibilitatea și eventualele reduceri active. Linkul este inclus și în denumirea completă a fiecărei recomandări, pentru ca drumul de la descoperirea unei bijuterii la pagina produsului să fie cât mai simplu.

După cele cinci alegeri principale urmează trei bonusuri. Acestea au un format mai scurt, dar păstrează aceeași idee: să evidențieze ce face fiecare piesă interesantă, cum poate fi purtată și, acolo unde există o asociere relevantă, cu ce colier poate forma un set. Și aici, denumirea completă a fiecărui model include linkul de afiliere către pagina oficială a produsului, astfel încât să poți verifica direct detaliile actuale și să continui către achiziție dacă descoperi brățara potrivită pentru tine.

Iar prima alegere este și una dintre cele mai neobișnuite din selecție...

1. Brățară cu charoit și perlă de apă dulce: excepția accesibilă de la argintul 925

Dintre modelele selectate pentru această categorie, Y57843 se remarcă prin poziționarea sa aparte: este cea mai accesibilă brățară din selecția noastră și singura care face excepție de la criteriul „brățară din argint 925”. Am păstrat-o însă printre cele cinci recomandări principale deoarece reunește aceleași pietre ca unul dintre colierele alese în ghidul anterior cu bijuterii din argint, dar într-o interpretare complet diferită, mai relaxată și mai ușor de purtat individual.

SMART BUDGET Brățară din pepită cu charoit și perlă de apă dulce albă – Y57843 Brățara este un model elastic, realizat dintr-o succesiune de mărgele sferice din charoit, perle de apă dulce albe și elemente metalice argintii. Are o greutate de 16,95 g și un total de 84,73 carate de charoit și perlă de apă dulce. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Construcția elastică elimină necesitatea unei închizători clasice și face brățara practică pentru purtarea de zi cu zi. Alternanța dintre mărgelele de charoit, perlele albe și accentele metalice creează un model cu suficientă prezență pentru a fi purtat singur, dar care poate fi integrat și într-o combinație de mai multe brățări.

Construcția elastică elimină necesitatea unei închizători clasice și face brățara practică pentru purtarea de zi cu zi. Alternanța dintre mărgelele de charoit, perlele albe și accentele metalice creează un model cu suficientă prezență pentru a fi purtat singur, dar care poate fi integrat și într-o combinație de mai multe brățări. Pentru ce ocazii și pentru ce este potrivită: Este potrivită mai ales pentru ținute de zi, casual și casual-elegante, de la o ieșire în oraș sau o întâlnire cu prietenii până la o ținută de birou mai relaxată. Poate funcționa și într-un context de seară atunci când este asociată cu o ținută simplă, în tonuri neutre. Este o alegere potrivită pentru cine preferă bijuteriile cu pietre naturale și un design mai expresiv decât cel al unui model minimalist, fără să caute însă aspectul formal al unei brățări clasice din argint.

Este potrivită mai ales pentru ținute de zi, casual și casual-elegante, de la o ieșire în oraș sau o întâlnire cu prietenii până la o ținută de birou mai relaxată. Poate funcționa și într-un context de seară atunci când este asociată cu o ținută simplă, în tonuri neutre. Este o alegere potrivită pentru cine preferă bijuteriile cu pietre naturale și un design mai expresiv decât cel al unui model minimalist, fără să caute însă aspectul formal al unei brățări clasice din argint. Cu ce se potrivește: Nuanța violet a charoitului este ușor de pus în valoare alături de alb, crem, gri, bleumarin sau alte nuanțe neutre, în timp ce perlele albe aduc o notă mai luminoasă și mai feminină. Brățara poate fi purtată singură sau alături de alte modele fine, care nu concurează vizual cu pietrele sale. Pentru cine își dorește să o transforme într-un set, asocierea cu un colier cu charoit și perlă de apă dulce, precum cel recomandat de noi în ghidul de coliere cu pietre prețioase și semiprețioase, este cea mai firească alegere. Deși colierul are un design vertical și un lanț placat cu aur, iar brățara este construită din mărgele, cele două piese folosesc aceeași combinație de charoit violet și perlă albă. Diferența de construcție le permite să se completeze fără să pară două versiuni ale aceleiași bijuterii.

Charoit și perlă: un duo sofisticat pentru un set cu personalitate Foto: BijuteriiTV

Verdictul nostru: Brățara cu charoit și perle Y57843 este o excepție care îți justifică locul în selecție nu doar prin prețul accesibil, ci și prin posibilitatea de a construi un set coerent cu colierul din argint cu charoit și perlă Y57870. Ca piesă individuală, este o alegere practică pentru cine preferă o brățară cu pietre naturale și design mai relaxat.

2. Brățară din argint cu piatra lunii curcubeu și ametist marocan: culoare și rafinament

Y63820 se remarcă printr-un design care reușește să combine o piatră centrală cu prezență vizuală și o construcție fină, fără ca rezultatul să devină prea încărcat. Piatra lunii curcubeu ocupă locul principal, iar micul halou de ametist marocan în nuanțe diferite adaugă culoare și dinamism unei brățări care rămâne, în ansamblu, elegantă și ușor de purtat.

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SMART DESIGN Brățară din argint 925 placat cu aur cu piatra lunii curcubeu și ametist marocan – Y63820 — BILETUL DE AUR — 50% EXTRA Brățara are 4,99 g și un total de 4,63 carate de piatră a lunii curcubeu și ametist marocan. Modelul bolo are o lungime de 210 mm și este reglabil prin intermediul unei perle metalice culisante. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Elementul central de dimensiuni generoase îi oferă brățării un punct focal clar, în timp ce haloul de ametist marocan în nuanțe multiple introduce culoare fără să încarce întregul design. Sistemul bolo reglabil este un avantaj practic important, deoarece permite ajustarea brățării pe încheietură și oferă mai multă flexibilitate decât un model cu o lungime fixă.

Elementul central de dimensiuni generoase îi oferă brățării un punct focal clar, în timp ce haloul de ametist marocan în nuanțe multiple introduce culoare fără să încarce întregul design. Sistemul bolo reglabil este un avantaj practic important, deoarece permite ajustarea brățării pe încheietură și oferă mai multă flexibilitate decât un model cu o lungime fixă. Pentru ce ocazii și pentru cine este potrivită: Este o alegere potrivită atât pentru ținute de zi elegante, cât și pentru ocazii în care vrei ca bijuteria să aibă un rol vizibil în ansamblu. Poate completa o ținută de birou mai sofisticată, o ieșire la restaurant sau un eveniment în care preferi o bijuterie colorată, dar nu foarte masivă. Este potrivită în special pentru cine preferă modelele feminine, cu un element central bine definit, dar caută în același timp o piesă care să rămână delicată la încheietură. Reglajul bolo este un plus și pentru cine apreciază posibilitatea de a adapta mai ușor bijuteria la propria încheietură.

Este o alegere potrivită atât pentru ținute de zi elegante, cât și pentru ocazii în care vrei ca bijuteria să aibă un rol vizibil în ansamblu. Poate completa o ținută de birou mai sofisticată, o ieșire la restaurant sau un eveniment în care preferi o bijuterie colorată, dar nu foarte masivă. Este potrivită în special pentru cine preferă modelele feminine, cu un element central bine definit, dar caută în același timp o piesă care să rămână delicată la încheietură. Reglajul bolo este un plus și pentru cine apreciază posibilitatea de a adapta mai ușor bijuteria la propria încheietură. Cu ce se potrivește: Nuanțele delicate ale pietrei lunii permit asocierea cu alb, crem, gri, bleu sau alte tonuri deschise, în timp ce ametistul multicolor oferă suficientă varietate pentru a completa și ținute în culori mai intense. Pentru că designul este relativ compact, brățara poate fi purtată și alături de alte bijuterii fine, fără să creeze impresia unui ansamblu prea încărcat. Dacă vrei să construiești un set, alegerea naturală este tot un colier cu piatra lunii curcubeu și ametist marocan, precum cel recomandat în ghidul de coliere din argint cu pietre veritabile. Cele două piese folosesc aceeași combinație de pietre și aceeași idee de design: piatra lunii în centru, înconjurată de elemente de ametist în mai multe culori. Colierul are însă o prezență mai amplă în zona gâtului, în timp ce brățara păstrează această temă într-o formă mai compactă, astfel încât cele două se completează fără să devină vizual redundante.

Reflexe de lună și accente de ametist Foto: BijuteriiTV

Verdictul nostru: Brățara din argint cu piatra lunii și ametist Y63820 este o bijuterie care pune designul înaintea volumului: piatra lunii curcubeu oferă punctul central, ametistul aduce culoare, iar construcția reglabilă păstrează modelul practic și elegant. Este, în același timp, una dintre alegerile cele mai firești pentru cine vrea să continue cu brățara povestea colierului din argint cu piatra lunii și ametist Y64980.

3. Brățară din argint cu safir albastru australian și topaz alb: geometrie și contrast

Y66402 se remarcă printr-o construcție geometrică în care safirul albastru și topazul alb sunt distribuite într-un ritm clar și echilibrat. Cele patru elemente rotunde cu safir alternează cu patru forme romboidale pavate cu topaz alb, rezultând o brățară cu o prezență elegantă, dar suficient de fină pentru a putea fi purtată în contexte diferite.

SMART GEOMETRY Brățară din argint 925 cu safir albastru australian și topaz alb – Y66402 — BILETUL DE AUR — 50% EXTRA Brățara are 5,31 g și un total de 2,43 carate de safir albastru australian și topaz alb. Modelul reglabil are o lungime de 210 mm și un sistem de închidere de tip bolo, cu perlă metalică culisantă. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Alternanța dintre formele rotunde și cele romboidale creează un ritm vizual bine definit, iar contrastul dintre albastrul intens al safirului și strălucirea discretă a topazului alb pune în valoare fiecare element al designului. Repetarea motivului pe întreaga parte frontală face ca brățara să aibă mai multă prezență decât un model cu o singură piatră centrală, fără să devină masivă. Sistemul bolo reglabil este un avantaj practic important, deoarece permite ajustarea lungimii direct pe încheietură și oferă flexibilitate la purtare.

Alternanța dintre formele rotunde și cele romboidale creează un ritm vizual bine definit, iar contrastul dintre albastrul intens al safirului și strălucirea discretă a topazului alb pune în valoare fiecare element al designului. Repetarea motivului pe întreaga parte frontală face ca brățara să aibă mai multă prezență decât un model cu o singură piatră centrală, fără să devină masivă. Sistemul bolo reglabil este un avantaj practic important, deoarece permite ajustarea lungimii direct pe încheietură și oferă flexibilitate la purtare. Pentru ce ocazii și pentru cine este potrivită: Este potrivită pentru ținute de birou, întâlniri, cine sau evenimente în care vrei o bijuterie elegantă, dar nu foarte formală. Poate trece ușor de la o ținută de zi bine construită la una de seară, mai ales atunci când este purtată alături de accesorii discrete. Este o alegere potrivită pentru cine preferă bijuteriile cu o structură clară și repetitivă, în locul modelelor dominate de un singur element central. Contrastul dintre safirul albastru și topazul alb îi oferă, în același timp, suficientă personalitate pentru a fi purtată singură.

Este potrivită pentru ținute de birou, întâlniri, cine sau evenimente în care vrei o bijuterie elegantă, dar nu foarte formală. Poate trece ușor de la o ținută de zi bine construită la una de seară, mai ales atunci când este purtată alături de accesorii discrete. Este o alegere potrivită pentru cine preferă bijuteriile cu o structură clară și repetitivă, în locul modelelor dominate de un singur element central. Contrastul dintre safirul albastru și topazul alb îi oferă, în același timp, suficientă personalitate pentru a fi purtată singură. Cu ce se potrivește: Albastrul safirului se integrează foarte bine lângă alb, bleumarin, gri, negru sau denim, iar topazul alb îi permite să rămână ușor de combinat cu alte bijuterii. Pentru că partea decorativă are deja un ritm geometric bine conturat, celelalte accesorii pot fi simple, pentru ca brățara să rămână punctul de interes al ținutei. Pentru un set complet, alegerea naturală este tot un colier cu safire, precum cel recomandat în ghidul de coliere. Colierul folosește aceeași idee de safire albastre australiene repetate, alternate cu topaze albe, iar brățara continuă foarte clar acest vocabular geometric la încheietură. Nu este doar o asociere bazată pe aceleași pietre, ci una în care cele două piese împărtășesc și o logică vizuală similară.

Safir albastru pentru o eleganță intensă Foto: BijuteriiTV

Verdictul nostru: Brățara din argint cu safire Y66402 este alegerea potrivită pentru cine caută o brățară cu safir care să aibă o structură vizuală bine definită, nu doar un accent central. Repetarea motivului albastru-alb și construcția geometrică o fac, totodată, una dintre cele mai coerente opțiuni pentru completarea colierului din argint cu safir Y66255 într-un set.

4. Brățară din argint cu rubin Malagasy și topaz alb: trei accente de culoare

Y64697 se remarcă printr-o compoziție bine echilibrată, construită în jurul a trei rubine roșii, separate de motive decorative pavate cu topaz alb. Rezultatul este o brățară elegantă, cu un contrast cromatic puternic, dar fără aspectul unei bijuterii excesiv de încărcate. În plus, structura ei reproduce foarte bine unul dintre elementele distinctive ale colierului Y64609, ceea ce îi dă un rol clar în selecția noastră.

SMART COLOR Brățară din argint 925 cu rubin Malagasy și topaz alb – Y64697 — BILETUL DE AUR — 50% EXTRA Brățara are 4,14 g și un total de 3,56 carate de rubin Malagasy și topaz alb. Modelul are o lungime de 210 mm și este prevăzut cu un sistem de închidere bolo, cu bilă metalică culisantă pentru ajustarea lungimii. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Cele trei rubine roșii creează un ritm vizual clar, în timp ce motivele florale sau stelare cu topaz alb introduc luminozitate între accentele de culoare. Lanțul fin păstrează designul suplu, astfel încât partea decorativă să rămână în centrul atenției fără ca brățara să capete un aspect masiv. Sistemul reglabil permite, în același timp, ajustarea ușoară a lungimii pe încheietură.

Cele trei rubine roșii creează un ritm vizual clar, în timp ce motivele florale sau stelare cu topaz alb introduc luminozitate între accentele de culoare. Lanțul fin păstrează designul suplu, astfel încât partea decorativă să rămână în centrul atenției fără ca brățara să capete un aspect masiv. Sistemul reglabil permite, în același timp, ajustarea ușoară a lungimii pe încheietură. Pentru ce ocazii și pentru cine este potrivită: Este potrivită pentru ținute elegante de zi, întâlniri, cine sau evenimente în care vrei o bijuterie cu o prezență vizibilă, dar rafinată. Roșul rubinului o face suficient de expresivă pentru seară, în timp ce construcția fină îi permite să fie integrată și în ținute de zi mai atent accesorizate. Este o alegere potrivită pentru cine preferă bijuteriile clasice cu un accent de culoare bine definit și pentru cine caută o piesă care să poată fi purtată atât individual, cât și într-un ansamblu coordonat.

Este potrivită pentru ținute elegante de zi, întâlniri, cine sau evenimente în care vrei o bijuterie cu o prezență vizibilă, dar rafinată. Roșul rubinului o face suficient de expresivă pentru seară, în timp ce construcția fină îi permite să fie integrată și în ținute de zi mai atent accesorizate. Este o alegere potrivită pentru cine preferă bijuteriile clasice cu un accent de culoare bine definit și pentru cine caută o piesă care să poată fi purtată atât individual, cât și într-un ansamblu coordonat. Cu ce se potrivește: Rubinul Malagasy poate fi pus în valoare prin negru, alb, crem, bleumarin sau alte nuanțe neutre, care lasă roșul să rămână accentul principal. Topazul alb aduce suficientă luminozitate pentru a permite asocierea cu alte bijuterii fine, fără ca ansamblul să devină prea încărcat. Pentru un set, asocierea cu un colier cu rubine, precum cel recomandat în ghidul de coliere cu pietre naturale prețioase și semiprețioase, este una dintre cele mai coerente din selecție. Cele două piese nu se limitează la aceeași combinație de pietre: ambele folosesc trei rubine roșii ca puncte de accent și le intercalează cu motive decorative albe. Brățara preia astfel o parte recognoscibilă din structura colierului, fără să îi copieze designul.

Rubinul, accentul care schimbă totul Foto: BijuteriiTV

Verdictul nostru: Brățara din argint cu rubine Y64697 este o alegere echilibrată pentru cine își dorește o brățară cu rubin care să combine eleganța clasică și un accent cromatic puternic. Iar repetarea motivului celor trei rubine și a elementelor albe o transformă într-o completare firească pentru colierul din argint cu rubin Y64609.

5. Brățară din argint cu smarald brazilian și topaz alb: un accent verde bine conturat

Y66171 este una dintre acele brățări care nu încearcă să domine ținuta, ci construiește un accent elegant în jurul unei singure pietre centrale. Smaraldul brazilian oval este încadrat de elemente geometrice cu topaz alb, iar combinația dintre verdele intens și strălucirea discretă a pietrelor albe îi oferă suficientă prezență pentru a fi purtată singură, dar și un rol foarte clar într-un set.

SMART MATCH Brățară din argint 925 cu smarald brazilian și topaz alb – Y66171 — BILETUL DE AUR — 50% EXTRA Brățara are 5,61 g și un total de 0,98 carate de smarald brazilian și topaz alb. Modelul are o lungime de 210 mm și este prevăzut cu un sistem de reglare cu bilă stopper, care permite ajustarea lungimii pe încheietură. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Piatra centrală ovală de smarald oferă brățării un punct focal clar, în timp ce elementele geometrice cu topaz alb îi adaugă luminozitate fără să îi schimbe caracterul delicat. Construcția fină a lanțului și sistemul reglabil contribuie la o purtare flexibilă, fără ca partea decorativă să capete un aspect voluminos.

Piatra centrală ovală de smarald oferă brățării un punct focal clar, în timp ce elementele geometrice cu topaz alb îi adaugă luminozitate fără să îi schimbe caracterul delicat. Construcția fină a lanțului și sistemul reglabil contribuie la o purtare flexibilă, fără ca partea decorativă să capete un aspect voluminos. Pentru ce ocazii și pentru cine este potrivită: Este potrivită pentru ținute de zi elegante, birou, întâlniri, ieșiri la restaurant sau evenimente în care preferi o bijuterie discretă, dar cu o piatră prețioasă ușor de remarcat. Este o alegere bună pentru cine apreciază modelele centrate pe o singură piatră și preferă ca bijuteria să completeze ținuta, mai degrabă decât să devină singurul ei punct de interes.

Este potrivită pentru ținute de zi elegante, birou, întâlniri, ieșiri la restaurant sau evenimente în care preferi o bijuterie discretă, dar cu o piatră prețioasă ușor de remarcat. Este o alegere bună pentru cine apreciază modelele centrate pe o singură piatră și preferă ca bijuteria să completeze ținuta, mai degrabă decât să devină singurul ei punct de interes. Cu ce se potrivește: Verdele smaraldului este pus în valoare de alb, crem, negru, bleumarin și tonuri naturale, iar topazul alb permite asocierea cu alte bijuterii fine fără să apară un contrast cromatic dificil de controlat. Poate fi purtată singură sau alături de alte brățări delicate, păstrând smaraldul drept accentul principal. Pentru un set, alegerea firească este un colier tot cu smaralde braziliene, precum cel recomandat în ghidul de coliere din argint. Colierul are o construcție mai elaborată, cu smaraldul central însoțit de două grupări de pietre verzi și elemente albe, în timp ce brățara păstrează aceeași combinație de smarald și topaz într-o formă mai restrânsă. Diferența de proporție este tocmai ceea ce face asocierea să funcționeze: colierul poate rămâne piesa dominantă, iar brățara continuă discret aceeași temă la încheietură.

Smaraldul, într-o notă de eleganță atemporală Foto: Colier din argint cu smaralde braziliene și topaze albe

Verdictul nostru: Brățara din argint cu smarald Y66171 este o alegere echilibrată pentru cine caută o brățară cu smarald care să poată fi purtată cu ușurință și individual, dar care să funcționeze foarte bine și într-un set. Alături de colierul din argint cu smarald Y65943, cele două piese păstrează aceeași piatră și aceeași paletă, fără să repete același nivel de ornamentație.

Bonusuri: 3 brățări din argint 925 cu pietre naturale care aduc ceva în plus selecției

Selecția principală urmărește cele mai bune combinații dintre o brățară și colierul pereche, însă am păstrat și trei modele care merită văzute separat. Primele două continuă ideea de set și completează două dintre colierele bonus din ghidul anterior, oferind o opțiune firească pentru cine își dorește bijuteriile în aceeași familie de pietre, culori și materiale. Cea de-a treia nu a fost aleasă pentru a forma un set, ci pentru ceea ce aduce individual selecției: un design cu cinci accente de citrin și o construcție geometrică ce îi oferă o prezență diferită de modelele principale.

Brățară cu perlă de apă dulce piersică: delicatețe în nuanțe calde

Dacă ți-a atras atenția colierul din argint cu perle Y64165 în stil baroc, brățara cu perle baroce piersică Y64240 este completarea cea mai naturală. Brățara reia aceeași familie de perle cu forme neregulate și nuanțe calde, intercalate cu mici accente transparente care adaugă un plus de lumină, iar închiderea cu carabină și lanțul prelungitor permit ajustarea lungimii. Este potrivită pentru ținute feminine, de zi sau casual-elegante, și poate fi purtată singură pentru un efect delicat sau împreună cu colierul cu perle, formând un set coerent fără ca cele două piese să pară identice.

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Brățară cu citrin Rio Golden și topaz alb: lumina unei palete aurii

Brățara cu citrine Rio Golden Y65204 este alegerea firească pentru colierul din argint cu citrin Y65236: ambele folosesc citrinul Rio Golden în nuanțe aurii, topazul alb și argintul placat cu aur, chiar dacă designurile sunt diferite. Brățara de tip bolo pune în centru un citrin dreptunghiular înconjurat de topaz alb, continuat de accente albe fine spre lanțul auriu, ceea ce îi oferă un aspect elegant și luminos. Se potrivește foarte bine cu ținute în alb, crem, bej, maro sau alte tonuri calde și poate fi purtată atât individual, cât și alături de colierul cu citrine Rio Golden amintit, pentru un set construit în jurul aceleiași palete cromatice.

Brățară cu citrin Ural și topaz alb: geometria care iese din tipar

Brățara cu citrine Ural Y66552 nu a fost aleasă pentru a completa un colier anume, ci pentru a aduce în selecție o altă interpretare a citrinului. Cele cinci pietre de citrin Ural, de aproximativ un carat fiecare (5,12 carate în total), tăiate dreptunghiular și dispuse simetric de-a lungul brățării, sunt încadrate de motive geometrice cu topaz alb, creând un model mai structurat și mai prezent vizual decât o brățară cu un singur element central. Bijuteria din argint 925 este potrivită pentru ținute elegante și poate deveni piesa principală a accesoriilor, mai ales alături de haine în tonuri neutre, care lasă galbenul-auriu al citrinului să iasă în evidență. Reglajul cu sferă culisantă îi adaugă și flexibilitate la purtare.

Brățări din argint cu pietre prețioase: poartă-le singure sau transformă-le în set

O brățară cu pietre prețioase și semiprețioase poate fi o bijuterie în sine, dar atunci când găsești modelul care se potrivește cu un colier pe care îl porți deja, alegerea devine și mai interesantă.

Cele cinci recomandări principale din acest ghid au fost alese tocmai cu această idee în minte: să poată fi purtate individual, dar și să transforme colierele din ghidul nostru anterior în seturi coerente. Cele trei bonusuri aduc, la rândul lor, două posibilități suplimentare de asortare și o brățară aleasă pur și simplu pentru ceea ce oferă ca piesă individuală.

Dacă una dintre ele ți-a atras atenția, deschide pagina produsului și verifică prețul, disponibilitatea și oferta activă în momentul achiziției. Prin linkurile din ghid ajungi direct la pagina oficială a produsului pe Bijuterii TV, unde găsești informațiile actualizate și, dacă descoperi bijuteria potrivită, poți continua către comandă.

Iar dacă ai deja unul dintre colierele recomandate în primul nostru ghid, caută și brățara pereche. Poate că următoarea bijuterie de pe lista ta de dorințe nu este una aleasă de la zero, ci exact piesa care completează ceea ce ai deja.