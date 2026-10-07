 Nicușor Dan, mesaj de la Biserica Palatului Cotroceni: „Tot timpul o să avem opinii diferite” | adevarul.ro
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Nicușor Dan, mesaj de la Biserica Palatului Cotroceni: „Tot timpul o să avem opinii diferite”

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Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica Palatului Cotroceni, care şi-a cinstit ocrotitorii, Sfinţii Serghie şi Vah. La finalul slujbei, şeful statului a vorbit despre importanţa moderaţiei şi a înţelegerii într-o societate în care, spune el, „ura, vrajba e tot mai mare”.

Nicușor Dan, conferință de presă la Palatul Cotroceni Inquam Photos / George Călin
Președintele Nicușor Dan Foto: Inquam Photos / George Călin

Slujba a fost oficiată de Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Timotei Prahoveanul, împreună cu un sobor de clerici din Arhiepiscopia Bucureştilor. La eveniment au fost prezenţi preşedintele României, Nicuşor Dan, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale şi ai Muzeului Naţional Cotroceni, transmit Agerpres.

La finalul slujbei, Nicuşor Dan a spus că participarea la astfel de momente aminteşte că există lucruri mai importante decât preocupările cotidiene.

„Mă bucur că ajung şi eu din când în când cu dumneavoastră aici. Şi de fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care par că ne ocupă tot timpul. E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi. (...) Cred că într-o lume, într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, trebuie să dăm exemplu de moderaţie şi înţelegere: tot timpul o să avem opinii diferite, numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

La rândul său, părintele Alexandru Bodoros, slujitorul Bisericii Palatului Cotroceni, a vorbit despre dificultăţile prin care a trecut lăcaşul de cult, demolat de comunişti în 1984 şi reconstruit după Revoluţie.

„Biserica noastră este una dintre multe care au fost răstignite la sfârşitul secolului trecut şi printre puţinele care astăzi poartă semnele răstignirii la vedere. Ceea ce ne aduce aminte că şi noi, asemenea lui Hristos, trebuie să ne răstignim pentru aproapele nostru, împlinind porunca iubirii”, a spus preotul.

Alexandru Bodoros i-a mulţumit preşedintelui României pentru prezenţă şi tuturor lucrătorilor Muzeului Naţional Cotroceni, care permit funcţionarea bisericii atât ca obiectiv turistic, cât şi ca o comunitate liturgică vie.

„Biserica, într-adevăr, este cel mai important loc din acest complex şi îndrăznesc să spun că, dacă n-ar fi existat ctitoria lui Şerban Cantacuzino aici, poate complexul n-ar fi existat deloc. Şi încă o dată li se datorează foarte mult colegilor mei faptul că biserica nu este doar o piesă de muzeu, este într-adevăr o biserică vie, un loc unde credincioşii se întâlnesc cu Hristos”, a încheiat părintele Alexandru Bodoros.

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