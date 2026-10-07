 Trump nu crede că incidentul legat de ciumă din Rusia este o armă biologică. „Ei spun că au situația complet sub control” | adevarul.ro
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Trump nu crede că incidentul legat de ciumă din Rusia este o armă biologică. „Ei spun că au situația complet sub control”

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Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite nu consideră că moartea unei angajate a unui laborator din Rusia, într-un caz suspect de ciumă, ar fi rezultatul folosirii unei arme biologice.

Donald Trump
Trump nu crede că incidentul din Siberia este rezultatul unei arme biologice Foto: EPA-EFE

Trump a mai spus că intenționează să-l sune pe președintele rus Vladimir Putin, care a împlinit miercuri 74 de ani. Trump afirmase anterior că discuția urma să se concentreze asupra incidentului legat de ciumă.

Declarațiile lui Trump au fost făcute în Biroul Oval, în cadrul unui eveniment dedicat promovării „Trump Accounts”, noile conturi de economii și investiții cu impozitare amânată, în care au fost înscriși automat peste 60 de milioane de copii americani cu vârsta sub 18 ani, relatează CNBC.

Un reporter prezent la evenimentul de miercuri din Biroul Oval l-a întrebat pe Trump: „Este ciuma din Rusia o armă biologică?”

Trump a răspuns: „Ei bine, noi nu credem că este”.

„Vom afla destul de curând. Dar noi nu credem că este”, a declarat Trump. „Iar dacă îi asculți pe ei, situația este sub control. Știți, oamenii au mai spus asta și despre alte lucruri.”

Întrebat dacă primește din partea Rusiei „aceeași impresie” pe care a avut-o din partea Chinei la începutul epidemiei de COVID-19, Trump a recunoscut: „China nu a spus prea multe, iar Rusia nici ea nu spune prea multe”.

„Dar ei spun că au situația complet sub control”, a mai afirmat Trump.

Întrebat dacă a luat legătura cu Putin, Trump a spus: „Am stabilit o convorbire. Astăzi este ziua lui de naștere”.

Presa rusă a relatat la începutul acestei săptămâni că aproape 200 de persoane au fost plasate sub supraveghere medicală în regiunea Irkutsk, în estul Siberiei, din cauza unei posibile expuneri la ciumă, după ce o angajată a unui institut de cercetare pentru combaterea ciumei din Irkutsk s-a îmbolnăvit și a murit.

Ambasada SUA la Moscova a emis, pe 6 octombrie, un avertisment medical special privind situația din regiunea Irkutsk. Misiunea diplomatică le-a recomandat americanilor aflați în Rusia să respecte indicațiile autorităților sanitare, să evite zonele afectate și să solicite imediat asistență medicală în cazul apariției febrei sau a simptomelor respiratorii.

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