Ciocârlia muzicii populare revine pe scenă la 89 de ani: Maria Ciobanu va cânta la Sala Palatului. Cât costă biletele

Maria Ciobanu revine pe scenă după o îndelungată pauză artistică. La 89 de ani, solista va susține, alături de fiul ei, Ionuț Dolănescu, un recital la Sala Palatului din București, în cadrul spectacolului „Acasă-i România!”, programat pe 27 octombrie.

Maria Ciobanu revine pe scenă la 89 de ani Foto: Arhivă

Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu au anunțat că vor cânta din nou împreună. Cei doi vor fi prezenți pe 25 octombrie 2026 la Arena din Chișinău, iar două zile mai târziu vor susține un recital la Sala Palatului din București. Spectacolul „Acasă-i România!” va avea loc pe 27 octombrie, de la ora 19.00, și este prezentat ca un eveniment de muzică populară oferit de Laura Olteanu și prietenii ei.

„Dragii mei, vă așteptăm, la spectacol, la Sala Palatului, din București, pe 27 octombrie, de la ora 19.00. Va fi un spectacol grandios de muzică populară, oferit de Laura Olteanu și de prietenii ei. Vă așteptăm, cu mic cu mare, la marea sărbătoare a cântecului popular, la spectacolul «Acasă-i România!»”, au anunțat Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu.

La spectacolul de la Sala Palatului din București, prețurile biletelor sunt cuprinse între 95 și 235 de lei.

Maria Ciobanu a locuit aproape 20 de ani în America. În perioada în care s-a aflat peste Ocean, artista a fost vizitată și de colegul său de breaslă Gheorghe Turda, care îi este și rudă.

Gheorghe Turda: „Are, și la 89 de ani, un timbru vocal de invidiat”

Gheorghe Turda a povestit că a fost în casa Mariei Ciobanu din America, unde aceasta locuia alături de fiica ei, Camelia, ginerele și nepoții.

„Am fost, acolo, la Maria Ciobanu, în America, locuia cu fata ei, Camelia, cu ginerele și cu nepoții. Am rămas surprins să constat ce forță avea, acum ceva ani. Maria se ocupa de grădină, scotea rădăcinile de copaci singură, am vrut să o ajut, dar nici eu nu aveam forța ei. Era obișnuită la munca pământului de mică, din copilărie. Mi-a și gătit, Maria Ciobanu face niște sarmale grozave!

Și-a ajutat fiica la treabă, Maria este foarte harnică, de lăudat! Mă bucur să aflu că revine pe scenă. Are, și la 89 de ani, un timbru vocal de invidiat, încă o ține vocea, este o bucurie pentru public întoarcerea ei în muzică! În plus, arată foarte bine, mereu a fost foarte îngrijită! Îi doresc să cânte și să ne încânte și la 100 de ani!”, a menționat Gheorghe Turda, exclusiv pentru Click!

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