 România, una dintre țintele războiului hibrid al Rusiei pe flancul estic al NATO. Ce spune un raport întocmit pentru Congresul SUA | adevarul.ro
search
Joi, 20 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România, una dintre țintele războiului hibrid al Rusiei pe flancul estic al NATO. Ce spune un raport întocmit pentru Congresul SUA

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un raport realizat pentru Congresul SUA analizează operațiunile atribuite Rusiei în șase țări de pe flancul estic al NATO, inclusiv România. Documentul vorbește despre bruiaj GPS, incursiuni ale dronelor, atacuri cibernetice, tentative de sabotaj și campanii de influență.

FOTO: arhivă
FOTO: arhivă

Un raport al Serviciului de Cercetare al Congresului SUA (CRS) analizează modul în care Rusia își desfășoară operațiunile de „război hibrid” în Europa și indică România drept una dintre țările expuse acestor acțiuni. Documentul, prezentat congresmenilor pe 11 august, include studii de caz privind România, Bulgaria, Polonia, Lituania, Letonia și Estonia.

Potrivit documentului, oficialii americani și europeni au acuzat Rusia, după 2022, că a intensificat o serie de acțiuni menite să afecteze securitatea și stabilitatea statelor europene. Printre acestea se numără sabotajul, atacurile cibernetice, ingerințele politice, campaniile de influență, asasinatele și încălcările spațiului aerian.

Autorii raportului afirmă că serviciile de informații ruse și-au adaptat metodele pe măsură ce statele europene au reacționat prin sancțiuni, expulzarea unor ofițeri de informații, consolidarea operațiunilor militare și întărirea cooperării dintre serviciile de securitate.

În unele cazuri, Rusia ar fi trecut la operațiuni mai agresive, care implică însă și un risc mai mare de a fi descoperite. Oficialii europeni citați în raport consideră că Moscova urmărește, prin aceste acțiuni, să slăbească sprijinul acordat Ucrainei și unitatea statelor europene, pentru a le împiedica să aibă o poziție comună față de Rusia.

De ce este vizată România

CRS, organism apolitic care lucrează pentru membrii și comisiile Congresului SUA, a ales șase țări pentru a analiza mai în detaliu operațiunile rusești. Toate se află pe flancul estic al NATO, de-a lungul Mării Baltice sau al Mării Negre, două zone considerate importante atât de Alianța Nord-Atlantică, cât și de Rusia.

România și celelalte state analizate au oferit sprijin militar și de altă natură Ucrainei. În același timp, apropierea lor de Rusia sau de Belarus le face mai vulnerabile la anumite acțiuni desfășurate peste graniță și la efectele războiului din Ucraina.

În cazul României și Bulgariei, raportul vorbește despre o intensificare a amenințărilor hibride rusești după 2022.

„România și Bulgaria, două state membre ale NATO și ale UE situate de-a lungul Mării Negre, s-ar fi confruntat, potrivit unor rapoarte, cu amenințări hibride rusești tot mai intense începând din 2022. Expunerea la astfel de tactici ar putea avea implicații asupra stabilității interne, a infrastructurii critice și a securității ambelor țări, precum și asupra dezvoltării resurselor energetice offshore și a altor oportunități comerciale strategice”, precizează autorii raportului.

Principalele provocări ale războiului hibrid

„Printre exemplele de presupuse amenințări hibride rusești se numără următoarele:

• Bruierea semnalului GPS

Autoritățile române și bulgare au observat o creștere a numărului de cazuri de bruiaj GPS în Marea Neagră. În 2023, presa l-a citat pe șeful de atunci al Statului Major al Apărării din România, care a afirmat că Rusia bruia „activ și constant” comunicațiile GPS în apele teritoriale ale României din Marea Neagră. Oficialii bulgari din domeniul apărării ar fi atribuit intensificarea bruiajului „sistemelor de război radioelectric”, dar ar fi refuzat să numească partea responsabilă.

Operațiune rusească de sabotaj în România. Atentat dejucat la sediul din Bucureşti al celei mai mari companii de curierat ucrainene

• Încălcări ale spațiului aerian

România, care se învecinează cu Ucraina, a înregistrat numeroase încălcări ale spațiului său aerian de către drone începând din 2022. Potrivit Ministerului Apărării din România, Rusia a efectuat peste 100 de atacuri împotriva țintelor ucrainene din apropierea frontierei dintre Ucraina și România începând din 2022. În contextul acestor atacuri, au avut loc 29 de incursiuni neautorizate ale dronelor ruse în spațiul aerian al României, precum și numeroase cazuri de resturi de drone pe teritoriul românesc. În mai 2026, o dronă rusă GERAN-2 s-a prăbușit într-o clădire de locuințe din Galați, România, provocând rănirea a două persoane.

O organizație neguvernamentală română a afirmat că postările coordonate de pe rețelele sociale în urma accidentului păreau să urmărească să stârnească frica în rândul publicului și să semene îndoieli cu privire la informațiile oficiale referitoare la incident. În cadrul unor incidente separate, pe parcursul a trei zile în iulie 2026, avioanele de vânătoare românești F-16 au doborât drone care intraseră în spațiul aerian al României, dintre care cel puțin una a fost considerată a fi de origine rusă. Autoritățile române l-au convocat pe ambasadorul rus și au expulzat un diplomat rus.

• Atacuri cibernetice

România și Bulgaria au fost ținta unor atacuri DDoS și a altor atacuri cibernetice perturbatoare pe care autoritățile și alți experți le atribuie grupurilor de hackeri pro-ruși. Se pare că aceste atacuri cibernetice au vizat sisteme legate de alegeri, alte sisteme guvernamentale și infrastructura critică, arată raportul prezentat Congresului SUA.

• Sabotaj

 În 2025, autoritățile române de informații au raportat că au dejucat o operațiune de sabotaj care viza infrastructura critică și au legat suspectul de «o rețea extinsă de sabotori care vizează țările europene, controlată prin intermediari de serviciile secrete ruse». 

Într-un dosar penal în curs, doi cetățeni ucraineni (bănuiți că au fost recrutați și dirijați de serviciile de informații ruse) sunt acuzați de tentativa de sabotaj a sediului fizic al companiei ucrainene de curierat Nova Post din București; procurorii ar fi legat cazul de un complot mai amplu care include obiective din Polonia. Se pare că industria de apărare a Bulgariei ar fi putut fi ținta unor operațiuni de sabotaj care au legătură cu Rusia.

Stresul NATO după incidentele cu drone și rachete rusești din România și Polonia. Un Putin disperat ar putea face o mișcare riscantă

 • Interferență politică și dezinformare

Un studiu din 2024 a concluzionat că România este «o țintă principală pentru campaniile ruse de război politic», Rusia urmărind să „creeze un climat de incertitudine și anxietate” în societatea românească, «să fractureze coeziunea societății românești», «să erodeze încrederea în alianța NATO și în instituțiile UE» și să slăbească sprijinul popular pentru Ucraina, subliniază autorii raportului.

Autoritățile române și alți observatori au acuzat Rusia că încearcă să se amestece în alegerile din România printr-o combinație de dezinformare, manipulare pe rețelele sociale și atacuri cibernetice. 

În perspectiva alegerilor parlamentare din Bulgaria din aprilie 2026, un raport a avertizat că Bulgaria este unul dintre «mediile informaționale cele mai permisive din UE pentru manipularea malignă nedemocratică» invocând «instabilitatea politică prelungită și polarizarea, o infrastructură de amplificare profund înrădăcinată în capturarea statului, aplicarea slabă a reglementărilor și reziliența socială scăzută».

Anticipând o posibilă interferență în alegerile din 2026, autoritățile bulgare ar fi lansat o inițiativă pentru combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride și ar fi solicitat asistență din partea UE”, se arară în raport.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
digi24.ro
image
Noi detalii despre românul găsit mort în mașină de părinții lui, în Italia. Ce au descoperit polițiștii lângă trupul lui
stirileprotv.ro
image
Gândul publică celebra Anexa 3, care i-a încăierat pe Bogdan Ivan și Ilie Bolojan – lista celor 300 companii vizate de deconectarea de la curent în caz de forță majoră. Coloșii industriali sunt primii vizați, dar nici companiile mici nu scapă
gandul.ro
image
Alertă la Neptun Deep! OMV Petrom, PRIMA REACȚIE după incidentul cu drona marină din apropierea platformei
mediafax.ro
image
Măsuri dure după ce FCSB a fost alungată de pe Arena Națională: „Vom face în protest în fața primăriei!”
fanatik.ro
image
Valoarea de referință pentru salariile bugetarilor scade la 4.000 de lei. Ce schimbări pregătește Guvernul în noua lege a salarizării
libertatea.ro
image
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
digisport.ro
image
Vinete umplute cu carne
click.ro
image
DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Reacția unui turist englez ajuns la festivalul ceh: "România este o ţară minunată, vreau să descopăr cultura"
observatornews.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
cancan.ro
image
O lună care schimbă totul. Povestea unei pensionare care a ratat ieșirea la pensie din cauza vechimii
newsweek.ro
image
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
prosport.ro
image
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați
playtech.ro
image
Dezvăluirile lui Meme Stoica la 10 ani după coregrafia DDB care a făcut înconjurul lumii la FCSB – Manchester City. Exclusiv
fanatik.ro
image
Tot mai mulți părinți ajung să plătească între 4.000 și 20.000 de euro pentru un an de studiu la o școală privată. ”Statul asigură doar 3 sau 4 ore de școală, după care trebuie să plătești”
ziare.com
image
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
digisport.ro
image
Andreea Antonescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Mesaj emoționant pentru vedeta diagnosticată cu cancer
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunnţ-şoc de la Guvern. Se îngheaţă pensii, salarii, ajutoare sociale!
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în politică! Ilie Bolojan, anunț privind formare unui Guvern
mediaflux.ro
image
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Andreea Antonescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Mesaj emoționant pentru vedeta diagnosticată cu cancer
click.ro
image
Câți bani a câștigat o influenceriță poloneză la cules de căpșuni în Germania. A muncit 33 de zile
click.ro
image
Caz șocant în Timiș! O fată de 13 ani și-a înjunghiat tatăl pentru a-și salva mama, atacată cu un cuțit
click.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Screenshot 2026 08 19 160043 png
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mama Andreei Anița, mesaj dureros la cinci luni de la moartea tinerei: „Copila mea dragă, cu ochii ca cerul și părul bălai”
image
Andreea Antonescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Mesaj emoționant pentru vedeta diagnosticată cu cancer

OK! Magazine

image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă