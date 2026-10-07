Bulgaria va invita România și Turcia la consultări după atacul asupra navelor din Marea Neagră

Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind măsurile necesare pentru asigurarea siguranței navigației comerciale în Marea Neagră, după atacul cu drone în care o navă s-a scufundat, iar echipajul acesteia este dat dispărut.

Invitația va fi lansată în contextul incidentelor din Marea Neagră Foto: MAI

Președinta Iliana Iotova a declarat miercuri că Bulgaria va invita țările vecine de la Marea Neagră, Turcia și România, la consultări privind modalitățile de asigurare a siguranței transportului comercial maritim în regiune, transmite Reuters.

„Bulgaria ar trebui să organizeze de urgență consultări cu România și Turcia privind o acțiune comună pentru a opri atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră și pentru a asigura siguranța navigației. Bulgaria ar trebui să aibă un rol activ în negocieri și în construirea unui consens între statele riverane Mării Negre. Acestea sunt Rusia, Ucraina, Bulgaria, România, Georgia și Turcia. Obiectivul ar trebui să fie instituirea unui moratoriu asupra ostilităților în Marea Neagră și transformarea acesteia într-o zonă de securitate comună”, a declarat ea, potrivit BTN News.

Bulgaria ar putea solicita, de asemenea, aliaților săi din NATO să desfășoare „capabilități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă și sisteme antidrone pentru consolidarea sistemelor de protecție și apărare de coastă”, a mai spus ea.

Anunțul vine după ce, marți dimineață, două nave au fost lovite într-un atac cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre nave s-a scufundat, iar cealaltă a fost avariată. Membrii echipajului navei avariate au fost salvați, însă echipajul navei scufundate este în continuare dat dispărut.

„Dacă analizăm natura încărcăturii și direcția în care se deplasau navele, atunci, logic vorbind, rezultatul indică Rusia”, a declarat premierul bulgar Rumen Radev după o reuniune a Consiliului Național de Securitate al Bulgariei, desfășurată miercuri.

„Dar asta nu înseamnă că putem afirma că atacul a fost efectuat de Rusia fără să avem dovezi.”

Într-un răspuns transmis prin e-mail agenției Reuters, Ambasada Rusiei la Sofia a declarat că nava comercială nu s-a numărat printre țintele lovite de dronele rusești marți.

Bulgaria a suspendat căutările pentru membrii echipajului navei care s-a scufundat după ce a fost lovită de o dronă, la aproximativ 70 de mile marine (130 de kilometri) de coasta țării, a declarat miercuri viceamiralul Rumen Nikolov, din cadrul Agenției Executive pentru Administrația Maritimă.

Nikolov a precizat că incidentul a avut loc într-o așa-numită „zonă de responsabilitate pentru căutare și salvare”, și nu în apele teritoriale ale Bulgariei, care se întind pe o distanță de 12 mile marine de la coastă.

Într-un incident separat, autoritățile române au anunțat luni că două persoane au murit într-un incendiu izbucnit la bordul unei nave în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României.