 Bulgaria va invita România și Turcia la consultări după atacul asupra navelor din Marea Neagră | adevarul.ro
search
Miercuri, 7 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Bulgaria va invita România și Turcia la consultări după atacul asupra navelor din Marea Neagră

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind măsurile necesare pentru asigurarea siguranței navigației comerciale în Marea Neagră, după atacul cu drone în care o navă s-a scufundat, iar echipajul acesteia este dat dispărut.

nava scufundata marea neagra
Invitația va fi lansată în contextul incidentelor din Marea Neagră Foto: MAI

Președinta Iliana Iotova a declarat miercuri că Bulgaria va invita țările vecine de la Marea Neagră, Turcia și România, la consultări privind modalitățile de asigurare a siguranței transportului comercial maritim în regiune, transmite Reuters.

„Bulgaria ar trebui să organizeze de urgență consultări cu România și Turcia privind o acțiune comună pentru a opri atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră și pentru a asigura siguranța navigației. Bulgaria ar trebui să aibă un rol activ în negocieri și în construirea unui consens între statele riverane Mării Negre. Acestea sunt Rusia, Ucraina, Bulgaria, România, Georgia și Turcia. Obiectivul ar trebui să fie instituirea unui moratoriu asupra ostilităților în Marea Neagră și transformarea acesteia într-o zonă de securitate comună”, a declarat ea, potrivit BTN News.

Bulgaria ar putea solicita, de asemenea, aliaților săi din NATO să desfășoare „capabilități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă și sisteme antidrone pentru consolidarea sistemelor de protecție și apărare de coastă”, a mai spus ea.

Anunțul vine după ce, marți dimineață, două nave au fost lovite într-un atac cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre nave s-a scufundat, iar cealaltă a fost avariată. Membrii echipajului navei avariate au fost salvați, însă echipajul navei scufundate este în continuare dat dispărut.

„Dacă analizăm natura încărcăturii și direcția în care se deplasau navele, atunci, logic vorbind, rezultatul indică Rusia”, a declarat premierul bulgar Rumen Radev după o reuniune a Consiliului Național de Securitate al Bulgariei, desfășurată miercuri.

„Dar asta nu înseamnă că putem afirma că atacul a fost efectuat de Rusia fără să avem dovezi.”

Într-un răspuns transmis prin e-mail agenției Reuters, Ambasada Rusiei la Sofia a declarat că nava comercială nu s-a numărat printre țintele lovite de dronele rusești marți.

Bulgaria a suspendat căutările pentru membrii echipajului navei care s-a scufundat după ce a fost lovită de o dronă, la aproximativ 70 de mile marine (130 de kilometri) de coasta țării, a declarat miercuri viceamiralul Rumen Nikolov, din cadrul Agenției Executive pentru Administrația Maritimă.

Nikolov a precizat că incidentul a avut loc într-o așa-numită „zonă de responsabilitate pentru căutare și salvare”, și nu în apele teritoriale ale Bulgariei, care se întind pe o distanță de 12 mile marine de la coastă.

Într-un incident separat, autoritățile române au anunțat luni că două persoane au murit într-un incendiu izbucnit la bordul unei nave în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
digi24.ro
image
„Vară indiană” în România, cu temperaturi de 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea neobișnuit de caldă
stirileprotv.ro
image
O fostă deputată din Republica Moldova acuză politicieni din PNL de legături cu oligarhul Ilan Șor. Arina Spătaru insistă ca procurorii să investigheze și anunță pentru Gândul că va face o conferință de presă dacă nu va fi contactată de autoritățile din România
gandul.ro
image
BALA 2, încă un VIS frumos. Ar putea scoate România din criză, dar a fost SUSPENDAT deocamdată
mediafax.ro
image
Bombă! Cerut de fani înapoi la naționala României, Edi Iordănescu e favorit să preia o altă reprezentativă din Europa
fanatik.ro
image
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
libertatea.ro
image
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
digi24.ro
image
Copleșitor! A auzit discursul lui Lionel Messi și a plâns în hohote pe teren
gsp.ro
image
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
digisport.ro
image
Mirela Vaida, criză de nervi la Asia Express! Ce a pățit într-un mall și de ce s-a certat cu Oana Tomoiagă
click.ro
image
Și animalele se amuză. Urșii jucăuși, castorii care râd și călugărița fotomodel, între imaginile finaliste la Comedy Wildlife Awards
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
O mare bancă estimează că Luca Niculescu are 60% şanse să ajungă premier
observatornews.ro
image
ULTIMA postare făcută de Cristina Mărie, înainte să moară la 37 de ani. A sperat la un miracol până în ultima clipă 😢
cancan.ro
image
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce facultate mai merită făcută în România. Domeniile spre care se uită tinerii pentru a avea un job bine plătit
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo și-a luat inima în dinți și i-a scris lui Messi după retragerea de la națională! Ce mesaj i-a transmis
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
digisport.ro
image
A început propriul „Asia Express” prin România! Un artist român și-a transformat promovarea albumului într-o aventură
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile
romaniatv.net
image
O rachetă nucleară testată de Franța l-a scos din sărite pe Putin. Mesajul dur transmis de Rusia Europei
mediaflux.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Simona Halep și Dorin Mateiu, în presa din Spania: „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”
click.ro
image
A fost soțul Mirelei Retegan și solist al trupei Stigma. Cine este Cornel Sorian și ce relație are astăzi cu fosta soție
click.ro
image
Marina Almășan, declarații surprinzătoare la aproape 5 ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Acolo nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant”
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Stéphanie de Luxemburg și Regina Mathilde a Belgiei profimedia 1047808042 jpg
Într-o mare de consoarte frumoase și elegante, ea este "rățușca cea urâtă" a aristocrației. La 42 de ani, este eclipsată de toate colegele regale
okmagazine.ro
Bătălia de la Lepanto. Pictură din secolul al XVI-lea aflată la National Maritime Museum din Londra
Bătălia de la Lepanto: ziua în care flota otomană a fost înfrântă în Mediterana
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta”
image
Simona Halep și Dorin Mateiu, în presa din Spania: „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”

OK! Magazine

image
Una dintre cele mai celebre amante ale lui Bonaparte îi ispitea pe soldați, care râvneau la „Cleopatra lui Napoleon”