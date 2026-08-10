Serviciul suedez de securitate a dejucat un atac informațional împotriva NATO și UE. Ce urmărea Moscova

Serviciul suedez de securitate (Säpo) a anunțat luni că a dejucat o operațiune de informații rusești menită să discrediteze Suedia și în care era implicat un „agent” care lucra în cadrul unei misiuni diplomatice străine din Suedia.

Agenția de contraspionaj a transmis, într-un comunicat, că a „strâns informații despre o operațiune de informații rusești și a luat măsuri împotriva acesteia”, operațiune care urmărea să influențeze procesul decizional din Suedia și să discrediteze țara, NATO și Uniunea Europeană, potrivit Euronews.

Potrivit Säpo, „operațiunea de informații a fost planificată și coordonată de ceva timp de serviciul rus de informații externe SVR”.

Agenția nu a precizat în cadrul cărei misiuni diplomatice lucra presupusul agent implicat în operațiune.

„Unul dintre obiectivele operațiunii a fost colectarea de informații despre procesul decizional din Suedia, pentru a permite serviciilor de informații ruse să desfășoare operațiuni de influență în legătură cu subiecte care provoacă diviziuni în societate, cu scopul de a submina procesul decizional suedez și de a discredita Suedia, NATO și UE”, a precizat Säpo.

Christoffer Wedelin, adjunctul șefului operațiunilor din cadrul Säpo, a declarat că, după ce a aflat despre operațiune, „Serviciul suedez de securitate a luat măsuri pentru a proteja obiectivele suedeze esențiale și pentru a contracara continuarea acțiunilor de influență”.

Säpo a indicat în repetate rânduri Rusia, alături de China și Iran, drept principalele amenințări de natură informativă la adresa Suediei.

Informația vine în contextul în care tot mai multe state occidentale avertizează că Rusia ar putea face o mișcare împotriva Alianței în lunii următoare. Serviciile britanice de informații au avertizat, în luna iulie, că Rusia ar putea provoca în următoarele luni o confruntare directă cu state NATO pentru a testa coeziunea alianței, fiind încurajat de eventualele vulnerabilități politice generate de schimbarea conducerii de la Londra și de contextul internațional actual.

La rândul lor, serviciile secrete americane au lansat un avertisment similar săptămâna trecută, afirmând că liderul de la Kremlin ar putea încerca să testeze disponibilitatea NATO de a răspunde cu un atac limitat asupra uneia dintre țările alianței în următorii ani. Printre scenariile posibile, serviciile secrete americane iau în considerare un atac cibernetic sau o invazie terestră de mică amploare.