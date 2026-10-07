Rubio: Iranul a „pierdut controlul integral” asupra Strâmtorii Ormuz. Secretarul de Stat al SUA susține că traficul petrolier e aproape la nivelul de dinaintea războiului

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat miercuri, la Atena, că Iranul a „pierdut controlul complet” asupra Strâmtorii Ormuz, în pofida încercărilor Teheranului de a controla una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Marco Rubio Foto: Profimedia

În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de ministrul grec de Externe, George Gerapetritis, șeful diplomației americane a afirmat că volumul de petrol care tranzitează zona a revenit aproape la nivelul înregistrat înainte de izbucnirea conflictului dintre Iran, pe de o parte, și SUA și Israel, pe de altă parte, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Acum tranzitează aproape la fel de mult petrol ca înainte de începerea acestui conflict. Prin urmare, au pierdut controlul complet asupra strâmtorii" Ormuz, a declarat Marco Rubio.

De la începutul războiului, Republica Islamică a susținut că deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz și a cerut navelor comerciale să obțină autorizație pentru tranzit, avertizând că navele care nu respectă această cerință riscă atacuri.

Cu toate acestea, tot mai multe petroliere traversează în prezent zona sub escortă americană. Datele platformei de monitorizare Kpler arată că exporturile de țiței ale monarhiilor din Golf au revenit, la sfârșitul lunii septembrie, la nivelurile de dinaintea conflictului.

Ruvio spune că forțele iraniene sunt „mult mai puțin puternice din punct de vedere militar”

Oficialul american a susținut, de asemenea, că capacitatea militară a Iranului a fost slăbită semnificativ, afirmând că forțele iraniene sunt „mult mai puțin puternice din punct de vedere militar”.

Referindu-se la sancțiunile economice impuse de Washington, Marco Rubio a apreciat că măsurile au avut un impact sever asupra economiei iraniene. Potrivit acestuia, efectele sancțiunilor „devastatoare” împing economia țării spre o situație fără precedent, care riscă să devină „catastrofală”.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume pentru transportul hidrocarburilor, fiind ruta prin care tranzita aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel global înainte de izbucnirea conflictului.