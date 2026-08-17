 Investigație The Telegraph: Rusia a înființat baze secrete de unde să lanseze drone capabile să ajungă în ţările NATO | adevarul.ro
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Investigație The Telegraph: Rusia a înființat baze secrete de unde să lanseze drone capabile să ajungă în ţările NATO

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Rusia a înfiinţat baze secrete capabile să lanseze drone puternice care ar putea ajunge în ţările NATO, a dezvăluit luni ziarul britanic The Telegraph.

Drone rusești
Drone rusești FOTO: Arhive

Conform investigației ziarului, există zece baze ale Kremlinului echipate cu platforme de lansare nou construite pentru cele mai avansate drone sinucigașe cu rază lungă de acțiune ale Moscovei.

Unele dintre aceste baze sunt deja folosite pentru a lansa atacuri intense asupra Ucrainei, dar reprezintă şi o ameninţare pe termen lung pentru aliaţii NATO, plasându-i în raza de acțiune a dronelor de atac de înaltă tehnologie ale Rusiei, scrie Agerpres.

Această tehnologie în rapidă evoluţie s-ar putea întoarce în cele din urmă împotriva Europei dacă izbucnește un conflict armat, dat fiind că unele dintre baze înlesnesc poziţionarea celor mai puternice drone ale Rusiei la o distanţă care le-ar permite să lovească Varşovia, scrie Agerpres.

The Telegraph relatează, de asemenea, că oficiali ai serviciilor de informaţii din Europa şi Statele Unite cred că Rusia ia în considerare o provocare armată pe teritoriul polonez, care ar putea include atacuri cu rachete sau drone împotriva infrastructurii critice.

Un oficial al NATO a declarat ziarului britanic că alianţa militară este "pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat" şi va continua să îşi consolideze "capacităţile de descurajare şi apărare împotriva oricărei ameninţări, inclusiv a dronelor".

Conform analizei imaginilor din satelit, ziarul britanic a identificat mai multe noi rampe de lansare utilizate pentru lansările de drone de-a lungul frontierei Rusiei cu Belarus şi Ucraina.

Unele instalaţii militare şi aeroporturi civile au fost transformate în baze de operaţiuni cu drone, în timp ce în zonele rurale ale Rusiei au fost amenajate rampe de lansare suplimentare.

Analiza imaginilor realizată de DroneSec, o firmă de intelligence specializată în drone, a dezvăluit că unele rampe nou instalate păreau a fi mai lungi, indicând capacitatea lor de a lansa cele mai recente drone de atac cu rază lungă de acţiune ale Kremlinului.

The Telegraph subliniază că Moscova a modernizat rapid versiunea dronei iraniene Shahed, implementând variante mai noi, alimentate cu motoare cu reacţie şi capabile să atingă ţinte aflate la aproape 1.000 de kilometri distanţă.

Utilizarea acestor noi variante de la bazele identificate ar plasa capitala Poloniei în raza de acţiune a atacurilor ruseşti, deşi nu există niciun indiciu că Rusia plănuieşte un astfel de atac, scrie ziarul britanic.

Cu toate acestea, liderii NATO se pregătesc pentru un posibil conflict în viitor, adaugă ziarul citat.

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