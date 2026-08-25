 „S-au acumulat multe probleme între Rusia și SUA”. Motivele pentru care directorul CIA a ajuns la Moscova | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„S-au acumulat multe probleme între Rusia și SUA”. Motivele pentru care directorul CIA a ajuns la Moscova

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat marți o vizită surpriză la Moscova, într-un moment în care serviciile americane urmăresc posibile pregătiri militare ale Rusiei.

John Ratcliffe
John Ratcliffe, directorul CIA Foto: Profimedia

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat marți o vizită surpriză la Moscova, au declarat oficiali americani, aceasta fiind prima sa deplasare cunoscută public în capitala Rusiei, scrie The Wall Street Journal.

Potrivit presei americane, Ratcliffe a ajuns în capitala Rusiei la bordul unui avion militar de transport Boeing C-17 Globemaster III, care a aterizat pe aeroportul Vnukovo.

Nici autoritățile americane, nici cele ruse nu au oferit informații despre scopul vizitei sau despre persoanele cu care directorul CIA s-a întâlnit, scrie Mediafax.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu sunt programate în această săptămână întâlniri între președintele Vladimir Putin și oficiali ai administrației americane.

Ipoteza unui avertisment transmis Moscovei

Vizita are loc în timp ce Statele Unite încearcă să pună capăt invaziei Rusiei în Ucraina și războiului din Iran, deși motivul deplasării nu a fost clar imediat.

SUA au obținut informații care indică pregătiri preliminare ale Rusiei pentru o posibilă mobilizare militară în Ucraina și planuri de testare a hotărârii NATO, a relatat WSJ.

Analiștii au luat în calcul posibilitatea ca Ratcliffe să se fi întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pentru a-i transmite un avertisment.

„Ar putea fi vorba despre a-i spune: «Știm ce vă gândiți să faceți și ar fi mai bine să nu o faceți»”, a declarat Beth Sanner, fost oficial de rang înalt al comunității americane de informații.

„Ar putea fi vorba și despre armistițiul cu Iranul și despre aducerea unei alte părți la masa discuțiilor”, a spus ea, adăugând că Ratcliffe ar putea aborda și sprijinul Kremlinului pentru Iran, în urma unei noi campanii de sancțiuni lansate de SUA împotriva regimului de la Teheran.

Precedentul din 2021

Vizita lui Ratcliffe amintește de deplasarea făcută la Moscova în noiembrie 2021 de William Burns, pe atunci director al CIA.

Burns l-a avertizat atunci pe Vladimir Putin să nu invadeze Ucraina, invocând informațiile obținute de serviciile americane despre pregătirile pentru un atac de amploare. Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Potrivit unui expert rus citat de WSJ, Moscova consideră utile contactele dintre serviciile de informații chiar și atunci când relațiile politice dintre cele două țări sunt tensionate.

„S-au acumulat multe probleme între Rusia și SUA, iar acestea nu se rezumă doar la Ucraina. Este vorba și despre America Latină, Iran și China”, a declarat Rustam Churyakov, directorul unui centru de analiză în domeniul informațiilor din Moscova.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
digi24.ro
image
Avertismentul ministrului Muncii în scandalul legii salarizării: „Astăzi este ceasul al 12-lea”. Ce riscă România
stirileprotv.ro
image
Șeful Nuclearelectrica demisionează surprinzător, în plină criză energetică și cu ambele reactoare nucleare de la Cernavodă oprite
gandul.ro
image
Avertisment dur de la Kremlin. Pot fi atacate fabricile de drone din Marea Britanie
mediafax.ro
image
Transferurile FCSB, distruse în direct! „Boutoutaou ăla nu poate să joace nici în divizia B la noi”. Exclusiv
fanatik.ro
image
CTP face o acuzație gravă în scandalul Legii Salarizării. Ce intenție spune că ar avea PSD / „Nicușor Dan, principalul agent de tragere a României în vechiul sistem”
libertatea.ro
image
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
digi24.ro
image
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
gsp.ro
image
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu
digisport.ro
image
Meghan Markle, pusă la zid de menajerele din California: „Snoabă și nepoliticoasă”. De ce refuzau să lucreze pentru ea
click.ro
image
Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Şoferii, avertizaţi să nu mai meargă cu martorul de carburant aprins. Riscă reparaţii de mii de lei
observatornews.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
cancan.ro
image
Pensie mai mare cu o simplă adeverință? Mulți români află prea târziu că o pot depune oricând pentru sporuri
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
prosport.ro
image
Analizele medicale gratuite s-ar putea face fără goana de la începutul lunii. Ce vrea să schimbe CNAS
playtech.ro
image
Marcel Pușcaș îi ia apărarea lui Radu Drăgușin după 0-4 la debut: „Malen și Dybala nu sunt Bîrligea și Boutoutaou!”
fanatik.ro
image
Cum își desemnează alte state judecătorii constituționali, în comparație cu România
ziare.com
image
FOTO A plecat din ”iadul” de la Cluj, a semnat un contract de 900.000 € și s-a fotografiat cu iubita celebră
digisport.ro
image
Fructul exotic de 20 de kilograme cultivat și în România. Rezistă un an în cămară și este crocant ca morcovul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dana Budeanu a scos untul din produsele de la Miţa Biciclista. VIDEO fabulos
romaniatv.net
image
Cât timp trebuie păstrate de fapt taloanele de pensie! Mulți seniori nu știu asta
mediaflux.ro
image
Scăpat din calvarul de la CFR Cluj, fotbalistul s-a fotografiat alături de iubita celebră » A participat și la Survivor România
gsp.ro
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Dolly Parton vorbea despre problemele ei de sănătate cu doar câteva zile înainte să moară. Ce i-a provocat moartea?
actualitate.net
image
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”
click.ro
image
De ce te trezești în fiecare noapte la 02:30? Explicația unui renumit profesor român și regula simplă pentru un somn bun
click.ro
image
Ce a putut să zică Nouria Nouri despre foștii bărbați din viața sa? Daniel Iordăchioaie s-a numărat printre ei! „Nu-mi pusesem problema că cel de lângǎ mine e un incapabil”
click.ro
mita biciclista jpg
Mița Biciclista și Mimi Moft, răsfățate de regi și bogați! Femeile „ușoare” care făceau ravagii în lumea bună a Bucureștiului
okmagazine.ro
Sophia Loren și Marlon Brando profimedia 0108629302 (2) jpg
Starul dependent de sex i-a făcut viața un chin divei italiene, la filmări. Cu ce s-a ales după ce a pipăit-o dizgrațios
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în lumea muzicii! Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Ce declara cu patru zile înainte de deces
image
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”

OK! Magazine

image
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”