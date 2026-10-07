Întrebările lui CTP pentru Călin Georgescu: „Cu ce bani ai plătit vila, limuzina și traiul de un deceniu la Viena?”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu i-a adresat miercuri seară o serie de întrebări lui Călin Georgescu privind sursele sale de venituri și banii cu care ar fi plătit vila din Mogoșoaia, o limuzină și traiul timp de un deceniu la Viena.

Cristian Tudor Popescu Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

„Primele întrebări pe care cred că ar trebui să i le pună procurorii lui Georgescu sunt: «Din ce surse ai matale 100.000 euro în conturi? Cu ce bani ai plătit vila cu etaj din Mogoșoaia? Cine îți finanțează limuzina și haidamacii de companie? Dar cumpărarea unei vile în Toscana, Italia? Cine te-a întreținut ca să trăiești un deceniu la Viena, într-o vilă de 500.000 euro? Ce sursă de venituri ai avut în ultimii 5 ani?»”, a scris Cristian Tudor Popescu.

În aceeași postare, Cristian Tudor Popescu a acuzat că aceștia ar urmări desființarea unor instituții democratice și a partidelor politice.

„Ei vor stabilitate într-un mod cât se poate de natural: să fie desființate alegerile, partidele, Parlamentul, oengeurile, democrația asta păguboasă. Presa vândută să fie redusă la tăcere. Să ne conducă un singur ins, cu un singur Partid, al Lui, ca în bunele vremuri de altădată”, a scris gazetarul.

„Să fim o turmă păstorită de Lupul lui Dumnezeu”, a adăugat el.

Cristian Tudor Popescu a făcut referire și la cazul de ciumă dintr-un laborator rusesc, precum și la expunerea în Parlamentul European a unei sculpturi cu Donald Trump nud, aurită, pe care o numește „Ciuma Oranj”.

„Știrea despre cazul de ciumă dintr-un laborator rusesc, precum și expunerea în Parlamentul European a unei sculpturi Trump nud aurite, intitulată «Ciuma Oranj», vin să completeze tabloul căderii lumii în timp până în Evul Mediu și mai departe, la Cei Patru Călăreți ai Apocalipsei”, a scris CTP.

Gazetarul a făcut apoi trimitere la cei patru călăreți ai Apocalipsei: „Primul călăreț, pe cal alb, înseamnă Cotropire; în cultura populară este aducătorul Ciumei. Al doilea, pe cal roșu, prevestește războiul toți împotriva tuturor”. Cel de-al treilea „vine în șaua unui cal negru: Foametea”, iar „Al patrulea, dus de un cal galben-puroi, se numește Moartea și împreună cu el vine Iadul”.

„Vă e familiar peisajul?”, întreabă Cristian Tudor Popescu.

În finalul postării, gazetarul a făcut referire la o finanțare atribuită președintelui american Donald Trump pentru o linie electrică între România și Republica Moldova.

„Trump se scarpină în buzunar și face o faptă bună, poate singura: finanțează cu 130 milioane dolari construcția unei linii electrice directe de înaltă tensiune între Republica Moldova și România”, a scris CTP.

„Botezată cum? Firește, «Trump Liberty Line». Așa să-i rămână numele”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.

Pe 3 octombrie, manifestanții aflați în fața Arestului Central, unde cereau eliberarea fostului candidat la prezidențiale, au aprins lumânări pe asfalt în forma inițialelor „CTP” și i-au cântat jurnalistului „Veșnica pomenire”. Gestul a fost surprins în mai multe filmări distribuite pe rețelele de socializare.

În ceea ce privește veniturile lui Călin Georgescu, Adevărul relata în martie 2026 că acesta nu mai încasase din 2024 niciun salariu de la Facultatea de Științe a Universității din Pitești, unde contractul său de muncă era suspendat. Ultima declarație de avere depusă în 2024 indica drept singură sursă de venit salariul de la Universitatea din Pitești, iar documentul menționa două depozite bancare care însumau 264.000 de euro.

Ulterior, în octombrie 2026, procurorii DIICOT au pus sub sechestru șapte conturi bancare ale lui Călin Georgescu, în contextul anchetei în care acesta este cercetat. Surse judiciare spun că în conturile respective s-ar afla peste 100.000 de euro.