NATO, avertisment pentru Iran: Orice atac asupra Bulgariei declanșează răspunsul colectiv al Alianței

Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația de securitate din Europa, în special despre îngrijorările privind posibile acțiuni agresive ale Iranului, potrivit guvernului bulgar.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a reconfirmat joi premierului bulgar, Rumen Radev, că un eventual atac al Iranului asupra țării balcanice va fi interpretat ca un atac împotriva întregii Alianțe Nord-Atlantice, așa cum stabilește principiul apărării colective prevăzut la Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, potrivit EFE.

Mark Rutte a confirmat personal sprijinul deplin al NATO, precum și disponibilitatea forțelor și mijloacelor de apărare ale Alianței din regiune de a răspunde și de a neutraliza orice amenințare la adresa statelor membre NATO, a transmis Guvernul de la Sofia printr-un comunicat.

„Orice atac asupra unui stat membru NATO va fi considerat în mod categoric un atac asupra Alianței, cu toate acțiunile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord”, se mai arată în comunicat.

Discuția vine după ce presa internațională a relatat despre posibile planuri ale Iranului de a viza facilități militare americane din Europa. Un articol publicat de Financial Times vorbește despre faptul că Teheranul ar fi luat în considerare o astfel de mișcare în cazul în care președintele Donald Trump ar escalada războiul.

Conform datelor publicate, forțele iraniene au evaluat posibile lovituri asupra activelor americane din sud-estul Europei, fiind menționată Bulgaria (care a aprobat recent utilizarea bazei aeriene Bezmer de către avioanele de realimentare ale SUA) și Cipru, unde se află o bază aeriană britanică. De altfel, în Cipru o bază aeriană britanică a fost atacată de o dronă în luna martie.

În cazul Bulgariei, interesul pentru baza Bezmer are legătură cu prezența militară americană, după ce Parlamentul de la Sofia a aprobat, pe 22 iulie, staționarea acolo a până la opt aeronave KC-135 ale Forțelor Aeriene ale SUA și a până la 250 de militari americani, în perioada 24 iulie - 1 octombrie.

Ministrul bulgar de Interne, Ivan Demerdzhiev, a anunţat miercuri, 19 august, că autoritățile au luat „toate măsurile posibile” la baza aeriană, în coordonare cu Ministerul Apărării.